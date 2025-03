TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

L'ancien actuaire en chef succède à Phil Witherington à compter du 9 mai

TORONTO et HONG KONG, le 17 mars 2025 /CNW/ - Manuvie a annoncé que Steve Finch sera nommé président et chef de la direction, Manuvie Asie, à compter du 9 mai. Steve Finch succède à Phil Witherington, qui a été nommé président et chef de la direction de Manuvie, également à compter du 9 mai.

M. Finch occupe actuellement le poste d'actuaire en chef de Manuvie et fait partie de l'équipe de direction de Manuvie depuis 2016.

Il a contribué de manière importante à la transformation et au rendement financier de Manuvie, notamment grâce à plusieurs opérations historiques qui ont confirmé le caractère prudent des réserves de la Société, et a favorisé la transition vers les normes comptables IFRS 17 et IFRS 9. Il est un leader reconnu dans les secteurs fonctionnel et commercial de Manuvie. Auparavant, il a été chef des finances de John Hancock, la division américaine de Manuvie. Il a également occupé le poste de directeur général du secteur de l'assurance vie aux États-Unis, dont il a fait le chef de file du marché de la vente d'assurance vie. M. Finch a occupé diverses fonctions, notamment dans les domaines de la réassurance, du développement de produits et du marketing, au cours de ses 32 années de service au sein de Manuvie. Diplômé de l'Université Queen's, il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en statistique. Il a obtenu le titre de membre titulaire de l'Institut canadien des actuaires et de Fellow de la Society of Actuaries.

« Steve nous a aidés à mener à bien notre transformation et à obtenir de bons résultats financiers en remodelant notre portefeuille pour obtenir un rendement supérieur et un risque plus faible, et en confirmant le caractère prudent de nos réserves », a affirmé Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. « Nous avons des ambitions audacieuses pour l'Asie, et sa grande compréhension de nos activités sur les plans commercial et fonctionnel, sa connaissance approfondie de nos produits et de nos réseaux de distribution en Asie et sa passion pour la direction d'équipes contribueront à accélérer notre programme de croissance pour cette partie essentielle de nos activités. »

« Steve est un leader chevronné qui a développé nos talents actuariels à l'échelle mondiale pour en faire l'une des meilleures équipes du secteur », a déclaré Phil Witherington. « Il adoptera la même approche pour soutenir notre équipe en Asie, nous aider à produire une croissance durable de haute qualité et à réaliser notre ambition d'être le premier choix des clients, et contribuer à dégager plus de 50 % des revenus de base de Manuvie - un objectif que nous sommes en bonne voie d'atteindre. »

Le nom de son successeur au poste d'actuaire en chef sera annoncé en temps voulu et M. Finch travaillera avec ce dirigeant pour assurer une transition en douceur.

