En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (Manuvie) a annoncé aujourd'hui que chacun des treize candidats proposés à l'élection lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui a été élu. Voici les résultats détaillés du vote :

NOM DU CANDIDAT VOTES FAVORABLES % ABSTENTIONS % Nicole S. Arnaboldi 922 503 834 99,36 % 5 975 404 0,64 % Guy L. T. Bainbridge 905 597 847 97,54 % 22 881 391 2,46 % Nancy J. Carroll 926 735 695 99,81 % 1 743 543 0,19 % Julie E. Dickson 920 070 347 99,09 % 8 408 891 0,91 % J. Michael Durland 920 143 844 99,10 % 8 335 394 0,90 % Donald P. Kanak 925 928 831 99,73 % 2 550 407 0,27 % Donald R. Lindsay 901 561 085 97,10 % 26 918 153 2,90 % Anna Manning 926 243 683 99,76 % 2 235 555 0,24 % John S. Montalbano 926 803 971 99,82 % 1 675 267 0,18 % May Tan 919 524 817 99,04 % 8 954 421 0,96 % Leagh E. Turner 925 993 993 99,73 % 2 485 245 0,27 % Philip J. Witherington 926 822 174 99,82 % 1 657 064 0,18 % John W. P-K. Wong 919 882 856 99,07 % 8 596 382 0,93 %

Les résultats définitifs des votes à l'égard des questions soumises à l'assemblée annuelle figureront sous peu dans notre site Web (www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting.html) et seront déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com .

Communications avec les médias

Fiona McLean

Manuvie

437 441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Hung Ko

Manuvie

416 806-9921

[email protected]

SOURCE Société Financière Manuvie