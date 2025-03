Ce défi est le deuxième d'une série de trois dans le cadre d'un partenariat pluriannuel visant à façonner l'avenir de l'innovation en matière de longévité.

HONG KONG, le 26 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'initiative d'innovation de démarrage du Forum économique mondial visant à relever les plus grands défis mondiaux, Manuvie a lancé le défi « Innover pour l'avenir démographique de l'Asie » par l'intermédiaire d'UpLink. Ensemble, Manuvie, UpLink et le centre pour les systèmes financiers et monétaires du Forum lancent une invitation aux entreprises en démarrage, aux innovateurs et aux acteurs du changement qui proposent des solutions de résilience financière à long terme, de bien-être et d'épanouissement à toutes les étapes de la vie en Asie.

« Pour aider les gens à vivre mieux plus longtemps, nous devons fondamentalement repenser les approches traditionnelles en matière de placements, d'assurance, de soins de santé et de participation à la main-d'œuvre, a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable, Manuvie. Ce défi représente une occasion de stimuler l'investissement en innovations susceptibles de faire bouger les choses et de s'attaquer aux tendances démographiques qui influencent l'avenir de l'Asie, dans le but d'améliorer la santé, le patrimoine et la qualité de vie des prochaines générations ».

D'ici 2050, une personne sur quatre en Asie aura plus de 60 ansi. Cet important changement démographique est attribuable à la prolongation de l'espérance de vie ainsi qu'à la baisse des taux de fécondité. Les habitants des pays d'Asie s'adaptent à ces changements et suivent de moins en moins le modèle traditionnel « école, travail, retraite »ii. Ils naviguent ainsi plus fréquemment entre les études, le travail, le temps personnel et les loisirsiii. En outre, des données récentes tirées du sondage sur les soins en Asie de Manuvie (en anglais seulement) révèlent que le bien-être physique est au cœur du bien-être à la fois financier et mental de bien des personnes en Asie, et que l'augmentation des coûts des soins de santé constitue une préoccupation majeure, suscitant de l'anxiété en raison de leur épargne insuffisante.

Afin de promouvoir la résilience financière à long terme, le bien-être et l'épanouissement des populations en Asie, nous sommes à la recherche d'entreprises en démarrage qui s'efforcent de faire avancer les choses dans ces trois domaines d'intérêts :

Résilience financière multigénérationnelle : Solutions qui favorisent une meilleure planification financière en tenant compte d'une espérance de vie plus longue.

Solutions qui favorisent une meilleure planification financière en tenant compte d'une espérance de vie plus longue. Vieillissement sain et équitable : Solutions qui élargissent l'accès aux soins de santé préventifs et holistiques pour aider les gens à maintenir leur bien-être physique et mental au fur et à mesure qu'ils vieillissent.

Solutions qui élargissent l'accès aux soins de santé préventifs et holistiques pour aider les gens à maintenir leur bien-être physique et mental au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Épanouissement tout au long de la vie : Des solutions qui maximisent le potentiel personnel et professionnel des gens à tous les stades de la vie par l'acquisition de compétences et la mobilisation communautaire.

Les gagnants du défi pourront participer à des événements de réseautage et à des partenariats exclusifs, et bénéficieront aussi d'une visibilité accrue et d'occasions de financement. Manuvie remettra 200 000 $ CA en prix, répartis entre trois des dix meilleurs participants.

Comme l'a déclaré John Dutton, chef d'UpLink, lors du Forum économique mondial, « L'innovation au démarrage permet de transformer les défis associés aux importants changements démographiques de l'Asie en occasions pour les habitants de la région. UpLink, en collaboration avec le centre pour les systèmes financiers et monétaires du Forum, est fière de poursuivre ses efforts en matière de longévité avec Manuvie en lançant le défi "Innover pour l'avenir démographique de l'Asie". UpLink présente également son programme unique de mobilisation visant à habiliter les entreprises en démarrage axées sur les objectifs qui promeuvent la résilience financière multigénérationnelle, le vieillissement sain et équitable et l'épanouissement tout au long de la vie afin de contribuer à leur prospérité. »

S'inscrivant dans le cadre d'un partenariat pluriannuel entre Manuvie et Uplink annoncé l'année dernière, ce défi est le deuxième d'une série de trois défis d'innovation conçus pour aider à façonner l'avenir de l'innovation en matière de longévité et les investissements dans ce domaine. Les dix gagnants du défi 2024 « Innovation en matière de longévité » (en anglais seulement) de Manuvie ont été annoncés en octobre. De nouveaux thèmes seront choisis pour le troisième défi qui aura lieu en 2026.

Tous les détails du défi « Innover pour l'avenir démographique de l'Asie », notamment les critères d'admissibilité, se trouvent ici (en anglais seulement). La date limite d'inscription est le 28 avril 2025.

Ce défi est en phase avec le Programme axé sur les effets de Manuvie qui se concentre sur trois piliers interreliés fondés sur les principes de longévité, lesquels décrivent les domaines sociaux et environnementaux où nous sommes le plus à même d'influer sur le cours des choses. Pour en savoir plus sur le Programme axé sur les effets de Manuvie, consultez le site manulife.com/impact.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulife.com/fr/html.

À propos d'UpLink

UpLink est une initiative du Forum économique mondial conçue pour libérer le pouvoir de l'esprit d'entreprise afin de s'attaquer aux défis mondiaux urgents. UpLink crée des écosystèmes qui permettent aux entreprises en démarrage axées sur les résultats de développer leurs activités pour les marchés et les économies qui sont essentiels à un avenir carboneutre, respectueux de la nature et équitable. Pour en savoir plus, cliquez ici (en anglais seulement).

Communications avec les médias

Gina Simonis

[email protected]

617 840-4794

____________________ i ADB : Adapting to Aging Asia and the Pacific ii Stanford Center on Longevity iii The New Long Life: A Framework for Flourishing in a Changing World

SOURCE Société Financière Manuvie