En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO , le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de Manuvie a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,365 $ par action sur les actions ordinaires de la Société Financière Manuvie (la « Société »). Ce dividende sera versé au plus tôt le 19 décembre 2023 aux actionnaires inscrits en date du 22 novembre 2023 à la clôture des marchés.

Dans le cadre de ses régimes canadiens de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions et de ses régimes américains de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions, la Société achètera des actions ordinaires sur le marché libre par voie de réinvestissement des dividendes et d'achats facultatifs en espèces. Le prix d'achat de ces actions ordinaires sera établi en fonction de leur coût d'achat réel moyen. Aucun escompte ne s'applique.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un fournisseur mondial de services financiers de premier plan, qui aide les gens à vivre mieux et simplifie leurs décisions. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et les participants de régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.ca.

Renseignements: Communications avec les médias : Cheryl Holmes, Manuvie, 416 557-0945, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Hung Ko, Manuvie, 416 806-9921, [email protected]