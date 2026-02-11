Manuvie présente ses résultats pour l'exercice et le quatrième trimestre de 2025

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire

TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a présenté ses résultats pour l'exercice et le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025, générant un résultat tiré des activités de base et des résultats au chapitre des affaires nouvelles d'assurance1 records en 2025, et a annoncé une augmentation de 10,2 % du dividende sur action ordinaire.

Faits saillants pour l'exercice 2025 et pour le quatrième trimestre de 2025 (« T4 2025 ») :

Résultat tiré des activités de base 2 de 7,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de 3 % selon un taux de change constant par rapport à celui de 2024 3, 4 . Résultat tiré des activités de base de 2,0 milliards de dollars au T4 2025, en hausse de 5 % par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024 (« T4 2024 »)

de 7,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de 3 % selon un taux de change constant par rapport à celui de 2024 . Résultat tiré des activités de base de 2,0 milliards de dollars au T4 2025, en hausse de 5 % par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024 (« T4 2024 ») Résultat net attribué aux actionnaires de 5,6 milliards de dollars en 2025, en hausse de 0,2 milliard de dollars en regard de celui de 2024, et de 1,5 milliard de dollars au T4 2025, en baisse de 0,1 milliard de dollars par rapport à celui du T4 2024

RPA tiré des activités de base 5 de 4,21 $ en 2025, en hausse de 8 % par rapport à celui de 2024 3, 4 , et de 1,12 $ au T4 2025, une augmentation de 9 % en regard de celui du T4 2024

de 4,21 $ en 2025, en hausse de 8 % par rapport à celui de 2024 , et de 1,12 $ au T4 2025, une augmentation de 9 % en regard de celui du T4 2024 RPA de 3,07 $ en 2025, en hausse de 6 % 3 par rapport à celui de 2024, et de 0,83 $ au T4 2025, une diminution de 6 % en regard de celui du T4 2024

par rapport à celui de 2024, et de 0,83 $ au T4 2025, une diminution de 6 % en regard de celui du T4 2024 Rendement des capitaux propres (« RCP ») tiré des activités de base 5 de 16,5 % en 2025 et de 17,1 % au T4 2025, et RCP de 12,0 % en 2025 et de 12,7 % au T4 2025

de 16,5 % en 2025 et de 17,1 % au T4 2025, et RCP de 12,0 % en 2025 et de 12,7 % au T4 2025 Ratio du TSAV 6 de 136 % au T4 2025, et remises 7 de 6,4 milliards de dollars en 2025

de 136 % au T4 2025, et remises de 6,4 milliards de dollars en 2025 Pour 2025, souscriptions d'EPA en hausse de 14 % 7 , MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 28 % 3 et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 18 % par rapport à celles de 2024 4, 7 . Pour le T4 2025, souscriptions d'EPA en baisse de 1 %, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 21 % et VAN en hausse de 8 % par rapport à celles du T4 2024

, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 28 % et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 18 % par rapport à celles de 2024 . Pour le T4 2025, souscriptions d'EPA en baisse de 1 %, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 21 % et VAN en hausse de 8 % par rapport à celles du T4 2024 Rachat et annulation en 2025 de 3,1 % des actions ordinaires en circulation, ou 54,4 millions d'actions ordinaires, pour un coût total de 2,4 milliards de dollars

Également, annonce : d'une augmentation de 10,2 % du dividende trimestriel sur action ordinaire d'une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») qui permettra le rachat d'au plus environ 2,5 % des actions ordinaires en circulation, qui devrait commencer à la fin de février 2026 8



« L'année 2025 a été déterminante pour Manuvie, qui a dégagé un résultat tiré des activités de base record, réalisé des investissements stratégiques ciblés et lancé sa stratégie renouvelée. Nous avons généré une croissance de plus de 20 % de la MSC au titre des affaires nouvelles dans l'ensemble des sous-secteurs de l'assurance, ce qui a contribué à la croissance de plus de 10 % du solde de la MSC et nous place en bonne position en vue de la génération future de résultats. Grâce au déploiement rigoureux des capitaux, nous avons renforcé notre portefeuille diversifié au moyen de l'acquisition de Comvest Credit Partners, de l'annonce de notre entrée sur le marché de l'assurance vie en Inde par le biais d'une coentreprise avec Mahindra9, de l'établissement d'un bureau pour les clients fortunés au Dubai International Financial Centre et d'une entente visant l'acquisition de Schroders Indonesia10. Ces initiatives nous permettent d'élargir notre éventail de solutions de placement et d'assurance de classe mondiale que nous offrons à nos clients. En outre, Evident AI a classé Manuvie au premier rang des assureurs vie pour la maturité de l'intelligence artificielle (« IA ») et l'innovation responsable11, ce qui renforce notre engagement à être une entreprise propulsée par l'IA et à déployer la technologie de l'IA pour bonifier l'expérience client, améliorer la productivité et générer une valeur réelle. « Nous poursuivrons sur cette lancée en 2026. Malgré la persistance de l'incertitude macroéconomique et géopolitique, l'accent continu que nous mettons sur l'exécution rigoureuse, sur notre entreprise diversifiée et sur notre équipe et notre culture gagnantes nous place en bonne position pour saisir les possibilités qui s'offrent à nous, atteindre nos cibles et générer une croissance de qualité et durable à long terme12. »

-- Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie

« Manuvie a généré un rendement financier solide en 2025. Le résultat tiré des activités de base provenant de nos activités à croissance élevée, soit les secteurs Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, a augmenté respectivement de 18 % et 14 %, et la marge BAIIA tirée des activités de base5 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde s'est améliorée de 260 points de base. La génération de trésorerie solide, comme en témoignent les remises de 6,4 milliards de dollars, nous a permis d'avoir la souplesse requise pour déployer des capitaux et rembourser 5,4 milliards de dollars aux actionnaires en 2025, tout en maintenant notre trajectoire de croissance soutenue. Aujourd'hui, nous avons annoncé une augmentation de 10,2 % de notre dividende par action et notre intention de racheter jusqu'à 2,5 % de nos actions ordinaires en circulation, reflet de notre approche rigoureuse d'affectation des capitaux. »

-- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie

Nos résultats en bref

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels Résultats de l'exercice T4 2025

T4 2024

Variation3, 7 2025

2024

Variation3, 7 Résultat net attribué aux actionnaires 1 499 $ 1 638 $ (9) % 5 572 $ 5 385 $ 2 % Résultat tiré des activités de base 1 993 $ 1 907 $ 5 % 7 521 $ 7 182 $ 3 % RPA ($) 0,83 $ 0,88 $ (6) % 3,07 $ 2,84 $ 6 % RPA tiré des activités de base ($) 1,12 $ 1,03 $ 9 % 4,21 $ 3,85 $ 8 % RCP 12,7 % 14,0 % -1,3 pp 12,0 % 12,0 % - RCP tiré des activités de base4 17,1 % 16,5 % 0,6 pp 16,5 % 16,2 % 0,3 pp Valeur comptable par action ordinaire ($) 25,91 $ 25,63 $ 1 % 25,91 $ 25,63 $ 1 % Valeur comptable ajustée par action ordinaire ($)4, 5 38,27 $ 36,25 $ 6 % 38,27 $ 36,25 $ 6 % Ratio de levier financier (%)4, 5 23,9 % 24,0 % -0,1 pp 23,9 % 24,0 % -0,1 pp Souscriptions d'EPA 2 222 $ 2 248 $ (1) % 9 717 $ 8 385 $ 14 % MSC au titre des affaires nouvelles 1 020 $ 842 $ 21 % 3 775 $ 2 887 $ 28 % VAN 874 $ 808 $ 8 % 3 533 $ 2 946 $ 18 % Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en

milliards de dollars)7 (9,5) $ 1,2 $ - (14,3) $ 13,3 $ -

Résultats par secteur

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels Résultats de l'exercice T4 2025

T4 2024

Variation7 2025

2024

Variation7 Asie (dollars US)



















Résultat net attribué aux actionnaires 447 $ 417 $ 5 % 2 131 $ 1 717 $ 22 % Résultat tiré des activités de base 564

457

24 % 2 126

1 799

18 % Souscriptions d'EPA 1 153

1 187

(3) % 5 250

4 429

18 % MSC au titre des affaires nouvelles 500

419

19 % 1 994

1 567

27 % VAN 434

394

10 % 1 832

1 516

20 % Canada



















Résultat net attribué aux actionnaires 252 $ 439 $ (43) % 1 313 $ 1 221 $ 8 % Résultat tiré des activités de base 413

390

6 % 1 634

1 568

4 % Souscriptions d'EPA 383

376

2 % 1 593

1 689

(6) % MSC au titre des affaires nouvelles 135

116

16 % 435

357

22 % VAN 174

168

4 % 674

627

7 % États-Unis (dollars US)



















Résultat net attribué aux actionnaires 58 $ 73 $ (21) % (367) $ 96 $ - % Résultat tiré des activités de base 229

294

(22) % 862

1 234

(30) % Souscriptions d'EPA 165

151

9 % 561

454

24 % MSC au titre des affaires nouvelles 134

100

34 % 396

278

42 % VAN 68

63

8 % 214

175

22 % Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde



















Résultat net attribué aux actionnaires 452 $ 384 $ 18 % 1 900 $ 1 597 $ 17 % Résultat tiré des activités de base 490

459

7 % 1 932

1 673

14 % Apports bruts (en milliards de dollars)7 49,9

43,5

15 % 191,4

171,7

10 % ASGA moyens (en milliards de dollars)7 1 115

1 015

10 % 1 071

946

11 % Marge BAIIA tirée des activités de base (%) 29,2 % 28,6 % 60 pb 29,7 % 27,1 % 260 pb

Faits saillants stratégiques

Nous sommes en bonne position pour faire progresser considérablement la mise en œuvre de la stratégie renouvelée annoncée en novembre 2025 afin de générer une croissance à long terme durable. En 2025, nous avons mis en œuvre diverses initiatives qui nous ont permis de nous équiper pour mener à bien nos nouvelles priorités stratégiques renforcées.

Équipe et culture gagnantes

Pour une sixième année d'affilée, nous nous sommes classés dans le quartile supérieur au chapitre de la mobilisation des employés13. En outre, Manuvie figure au palmarès des meilleures entreprises à l'échelle mondiale (2025) du TIME et a reçu le prix Exceptional Workplace Award 2025 de Gallup. Nous figurons également au palmarès de Forbes des meilleurs employeurs du monde, des meilleures entreprises mondiales pour les femmes et des meilleures compagnies d'assurance vie du monde.

Portefeuille d'activités diversifié

En Asie, nous avons conclu une entente visant à former une coentreprise d'assurance vie à parts égales avec Mahindra & Mahindra Ltd. (« Mahindra »), qui est déjà un partenaire de confiance dans notre coentreprise de gestion d'actifs, afin de faire notre entrée sur le marché de l'assurance de l'Inde9. Ce partenariat renforcera notre présence à l'échelle mondiale et nous placera en bonne position pour croître dans une des plus grandes économies du monde et générer une valeur à long terme.

En outre, nous sommes devenus le premier assureur vie international à ouvrir des bureaux dans le Dubai International Financial Centre et à offrir des contrats d'assurance vie et des conseils en cette matière aux clients fortunés. Cette stratégie nous permet d'accroître notre présence au Moyen-Orient et d'améliorer notre capacité de répondre aux besoins grandissants en matière de patrimoine et de protection des clients fortunés et ultra-fortunés de la région.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons fait l'acquisition d'une participation de 75 % dans Comvest Credit Partners (« Comvest »), un gestionnaire de solutions de crédit privé des États-Unis dont les actifs sous gestion s'élevaient à 17,5 milliards de dollars à la date d'acquisition2. L'acquisition améliorera nos capacités en matière de crédit privé et donnera lieu à la création d'une plateforme exhaustive en combinant le sous-secteur de créances de premier rang de Manuvie et Comvest12. En tirant parti de la philosophie de placement et de l'expertise de Comvest, nous pouvons offrir aux clients un accès amélioré à des stratégies distinctives dans le domaine du crédit privé.

Nous avons également conclu une entente visant l'acquisition de PT Schroder Investment Management Indonesia (« Schroders Indonesia »), renforçant notre position à titre de plus important gestionnaire d'actifs en Indonésie. Cette entente nous permettra de générer une plus-value pour nos clients et nos parties prenantes grâce à l'expertise locale de cette société et à ses relations avec les clients10.

Au Canada, nous avons lancé à la Banque Manuvie une gamme simplifiée de prêts spécialisés pour rationaliser l'expérience d'octroi de prêt pour les conseillers offrant des services aux clients fortunés et aux propriétaires d'entreprise. Ce lancement met en lumière l'accent que nous mettons sur l'élimination des frictions, l'amélioration de la clarté et l'offre de solutions plus judicieuses, plus rapides et plus personnalisées aux conseillers et aux clients.

Aux États-Unis, nous avons diversifié notre portefeuille en offrant de nouvelles solutions et en améliorant les solutions existantes, y compris un produit d'assurance vie universelle avec accumulation, à rendement indiciel et avec dévolution aux cotitulaires, une nouvelle solution hybride d'assurance vie universelle à rendement indiciel offrant des prestations du vivant plus souples et un processus de demande d'adhésion numérique simplifié, et une nouvelle solution d'assurance vie universelle à capital variable dotée d'une fonctionnalité améliorée de sélection de fonds et de prêts à taux indexé.

Promouvoir la santé, la prospérité et la longévité des clients

Nous avons lancé l'Institut de la longévité de Manuvie, une plateforme de recherche, de leadership éclairé, d'innovation, de défense des intérêts et de partenariats communautaires. Par l'entremise de cette plateforme unifiée, nous investirons 350 millions de dollars d'ici 2030 pour aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, et à jouir d'une plus grande sécurité financière.

Nous avons continué de tirer parti de notre partenariat stratégique avec GRAIL et lancé diverses initiatives à l'échelle de nos secteurs, y compris un accès accru au test Galleri® pour la détection précoce de nombreux cancers à l'intention des participants au programme Manuvie Vitalité au Canada et aux participants admissibles du sous-secteur des régimes de retraite aux États-Unis.

En Asie, nous avons conclu un partenariat stratégique avec Bupa International Limited, un prestataire mondial de soins de santé, visant la création d'un réseau de soins de santé plus robuste et plus intégré à l'intention de nos clients. Par la combinaison des forces des deux organisations, cette collaboration à Hong Kong vise à élargir l'accès des clients à des soins de grande qualité tout en améliorant la commodité, la valeur et l'abordabilité grâce à des soins de santé intégrés et à un soutien personnalisé tout au long du parcours des soins de santé.

Par ailleurs, nous avons amélioré notre programme phare de style de vie, ManulifeMOVE, en bonifiant les avantages pour la santé et le bien-être, et l'avons lancé au symposium de Manuvie sur la longévité à Singapour et aux Philippines, renforçant notre engagement à faire progresser le mouvement en faveur de la longévité en Asie.

Au Canada, nous nous sommes également associés avec Maven Clinic, la plus grande clinique virtuelle du monde pour la santé des femmes et de la famille14, pour offrir aux participants des régimes d'assurance collective admissibles un accès virtuel en tout temps à un soutien personnalisé pendant certaines des étapes les plus importantes de leur vie, notamment la fertilité, la maternité, la parentalité et la ménopause. Cette initiative vise à combler les lacunes en matière de soins critiques qui ont une incidence sur la santé des femmes et la participation de la main-d'œuvre.

Aux États-Unis, nous avons offert aux participants au programme John Hancock Vitality admissibles une technologie et des ressources de détection précoce pour qu'ils puissent gérer de façon proactive leur santé, y compris l'accès à la technologie et aux outils de dépistage de Function Health, et l'accès à la technologie de surveillance du glucose en continu et au soutien de diététistes.

Une entreprise propulsée par l'IA

Nous avons déployé des solutions d'activation des souscriptions propulsées par l'IA générative à l'échelle de neuf marchés et de nombreux sous-secteurs d'activité de nos quatre secteurs d'exploitation, afin d'offrir des résultats mesurables, d'accélérer l'accès à l'information et de bonifier les interactions avec les clients. Ces solutions propulsées par l'IA générative procurent aux agents, aux conseillers et aux partenaires de distribution des informations personnalisées sur la mobilisation des clients et leur permettent d'accéder à des outils de rédaction automatisée de courriels et de mentorat en temps réel visant à stimuler la performance en matière de souscriptions. Notamment :

En Asie, nous avons lancé des outils de pointe fondés sur l'IA pour les agents de la région pour améliorer le soutien à la souscription et l'expérience client. En Indonésie, à Singapour et au Japon, nous avons déployé nos assistants basés sur l'IA pour offrir un accès plus rapide aux renseignements sur les produits et les contrats et simplifier les tâches administratives. À Hong Kong, nous avons lancé AI Sales Pro, un outil propulsé par l'IA générative qui aide les agents à repérer les principales possibilités de souscription, à élaborer des solutions personnalisées pour les clients et à accéder à un savoir-faire critique pour stimuler le rendement de l'entreprise.

Au Canada, nous avons mis en œuvre un outil d'IA générative novateur dans notre sous-secteur de l'assurance individuelle qui génère automatiquement des communications personnalisées à l'intention des conseillers en analysant les données historiques et en repérant les possibilités. Cet outil aide nos équipes de souscription internes à rédiger des messages pertinents et exploitables en temps opportun afin de favoriser des interactions utiles et d'améliorer la collaboration avec les conseillers.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons intégré une gamme d'outils de recherche propulsés par l'IA afin d'améliorer l'analyse des placements pour nos équipes de recherche sur les placements sur les marchés publics. En synthétisant les données internes et externes sous forme de renseignements exploitables, nous simplifions notre processus de recherche, accélérons la prise de décisions et habilitons nos professionnels des placements à se concentrer sur la génération de valeur pour nos clients.

Aux États-Unis, nous nous sommes associés à Munich Re Life US pour accroître l'efficacité de la sélection des risques au moyen d'alitheia, une plateforme d'évaluation des risques axée sur l'IA, de sorte que la limite d'admissibilité à une décision instantanée en matière de sélection des risques est passée de 3 millions de dollars américains à 5 millions de dollars américains, permettant à un plus grand nombre de clients de faire l'expérience d'un processus de demande d'assurance vie simplifié.

De plus, nous avons déployé des capacités d'IA générative pour améliorer les résultats de nos contrats d'assurance soins de longue durée (« SLD ») en vigueur, y compris des améliorations supplémentaires au traitement automatisé des demandes de règlement et à l'analyse prédictive pour détecter et réduire la fraude, le gaspillage et l'abus.

Une distribution supérieure

En Asie, nous avons renouvelé notre partenariat de bancassurance dans les Philippines avec China Banking Corporation (« Chinabank »), prolongeant notre partenariat exclusif jusqu'à 2039. Ce partenariat stratégique, qui a débuté en 2007, renforce l'engagement commun des deux organisations visant à offrir des solutions holistiques d'assurance vie, de gestion de patrimoine et d'assurance maladie pour la sécurité financière à long terme des familles philippines.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons amélioré la plateforme Manulife iFUNDS pour en faire la première solution numérique intégrée de gestion de patrimoine de Singapour à offrir aux conseillers une vue d'ensemble des positions des clients dans les plans d'assurance en unités de compte (« ULIP »). Ces améliorations, qui permettent de regrouper les ULIP sur une plateforme unique et d'incorporer les capacités propulsées par l'IA d'analyse des données sur les ULIP, simplifient la surveillance du portefeuille, accélèrent la réalisation des transactions et aident les conseillers à offrir des conseils financiers plus personnalisés et plus éclairés.

Au Canada, nous avons conclu un partenariat avec le Groupe financier M3 (« M3 ») pour offrir notre Régime Protection hypothécaire à l'intention des groupes à affinités par l'entremise du réseau de courtiers de M3 à l'échelle du Canada, en commençant par les courtiers de la Colombie-Britannique. Nos conseillers autorisés collaborent directement avec les clients hypothécaires de M3 pour les guider tout au long du processus de souscription de solutions de protection hypothécaire dont ils ont besoin, permettant aux courtiers de M3 de se concentrer sur leurs activités principales. Cette initiative renforce notre position sur le marché de la protection hypothécaire en nous permettant d'offrir une protection plus accessible avec un partenaire de confiance sur le marché de l'habitation au Canada.

Aux États-Unis, nous avons amélioré notre réseau de distribution en élargissant notre équipe de souscription en gros à l'appui de stratégies de croissance plus ciblées et pour accélérer la pénétration dans les marchés des clients fortunés et des clients aisés des États-Unis, contribuant ainsi à la solide croissance des affaires nouvelles en 2025.

Résultat tiré des activités de base record en 2025 attribuable à la solide croissance des activités 15

Résultat tiré des activités de base de 7,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de 3 % par rapport à celui de 2024, et de 2,0 milliards de dollars au T4 2025, une augmentation de 5 % en regard de celui du T4 2024

L'augmentation du résultat tiré des activités de base en 2025 reflète la solide croissance des activités dans les secteurs Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, Asie et Canada, ainsi que l'incidence nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles, le tout contrebalancé en partie par les résultats techniques défavorables au chapitre des demandes de règlement des produits d'assurance vie aux États-Unis en 2025, en comparaison de résultats techniques favorables à l'exercice précédent, et par la diminution des marges sur les placements.

L'augmentation de 5 % du résultat tiré des activités de base au T4 2025 par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent reflète la croissance soutenue des activités dans les secteurs Asie, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et Canada, ainsi que l'incidence nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles, le tout contrebalancé en partie par les résultats techniques défavorables au chapitre des demandes de règlement des produits d'assurance vie aux États-Unis au T4 2025, en comparaison de résultats techniques favorables au trimestre correspondant de l'exercice précédent, par la diminution des marges sur les placements et par l'incidence de la transition vers la plateforme en ligne de caisses de prévoyance obligatoires (« CPO ») à Hong Kong.

Le résultat tiré des activités de base du secteur Asie a augmenté de 24 % au T4 2025, ce qui reflète la croissance soutenue des activités et l'incidence nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles.

Le résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a augmenté de 7 %, ce qui s'explique par une hausse des produits d'honoraires nets reflétant l'incidence favorable des marchés au cours des 12 derniers mois et l'acquisition de Comvest, et la gestion rigoureuse continue des charges, le tout contrebalancé en partie par l'incidence de la transition vers la plateforme en ligne de CPO à Hong Kong et par la baisse des honoraires liés au rendement.

L'augmentation de 6 % du résultat tiré des activités de base du secteur Canada reflète les résultats techniques favorables du sous-secteur de l'assurance individuelle, la hausse des marges sur les placements, la croissance des activités dans le sous-secteur de l'assurance collective et l'incidence nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles, le tout contrebalancé en partie par les résultats techniques moins favorables du sous-secteur de l'assurance collective.

La diminution de 22 % du résultat tiré des activités de base du secteur États-Unis reflète la diminution des marges sur les placements et les résultats techniques défavorables au chapitre des demandes de règlement des produits d'assurance vie au T4 2025 en comparaison de résultats techniques favorables au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Dans le secteur Services généraux et autres, le résultat tiré des activités de base a diminué de 20 millions de dollars, reflet de la hausse des intérêts sur le capital attribué aux secteurs d'exploitation qui a eu une incidence nette neutre à l'échelle de tous les secteurs.

Résultat net attribué aux actionnaires de 5,6 milliards de dollars en 2025, en hausse de 0,2 milliard de dollars en regard de celui de 2024, et de 1,5 milliard de dollars au T4 2025, en baisse de 0,1 milliard de dollars par rapport à celui du T4 2024

L'augmentation de 0,2 milliard de dollars du résultat net de 2025 reflète la croissance du résultat tiré des activités de base et la diminution des charges de restructuration, contrebalancées en partie par une charge nette plus élevée au titre des résultats techniques du marché. La charge nette au titre des résultats techniques du marché en 2025 reflète principalement les rendements moins élevés que prévu des actifs alternatifs à long terme, découlant essentiellement des placements dans les secteurs de l'immobilier des terrains forestiers exploitables et dans des actions de sociétés fermées, et les pertes de 0,7 milliard de dollars réalisées à la vente de titres de créance en lien avec la transaction de réassurance réalisée aux États-Unis avec RGA16, le tout contrebalancé en partie par les rendements plus élevés que prévu des actions cotées. La perte réalisée attribuable à la vente de titres de créance a été contrebalancée par une variation connexe des autres éléments du résultat global, entraînant ainsi une incidence neutre sur la valeur comptable.

Le résultat net du T4 2025 a diminué de 0,1 milliard de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, la croissance du résultat tiré des activités de base et la baisse des charges de restructuration ayant été plus que contrebalancées par une charge nette plus élevée au titre des résultats techniques du marché. Au T4 2025, la charge nette au titre des résultats techniques du marché était liée principalement aux rendements moins élevés que prévu des actifs alternatifs à long terme en lien essentiellement avec les placements dans les secteurs de l'infrastructure et de l'immobilier et dans des actions de sociétés fermées, et aux pertes découlant des dérivés et de l'inefficacité des couvertures aux fins comptables.

Croissance supérieure à 10 % des résultats des affaires nouvelles des activités d'assurance en 2025, qui témoigne de la solidité de nos activités

Pour l'exercice 2025, les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté respectivement de 14 %, 28 % et 18 %, reflétant la vigueur soutenue des souscriptions à l'échelle de nos sous-secteurs de l'assurance.

En Asie, nous avons généré une croissance supérieure à 10 % des souscriptions d'EPA, de la MSC au titre des affaires nouvelles et de la VAN pour l'exercice complet, qui ont augmenté respectivement de 18 %, 27 % et 20 % d'un exercice à l'autre, ce qui témoigne de la solide performance dégagée en 2025 à l'échelle de la région, Hong Kong, la Chine continentale, Singapour et le Japon venant en tête. La marge sur la VAN s'est améliorée pour se fixer à 39,5 % 7 .

. Au Canada, les souscriptions d'EPA ont diminué de 6 %, la solide croissance des souscriptions de produits d'assurance individuelle en 2025 ayant été plus que contrebalancée par la non-récurrence d'une souscription importante pour un groupe de grande taille dans le sous-secteur de l'assurance collective à l'exercice précédent. La VAN a augmenté de 7 %, ce qui s'explique par la hausse des volumes de souscriptions dans le sous-secteur de l'assurance individuelle et la composition favorable des produits dans le sous-secteur de l'assurance collective, contrebalancées en partie par la diminution des volumes de souscriptions dans le sous-secteur de l'assurance collective. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 22 % du fait de la hausse des volumes de souscriptions dans le sous-secteur de l'assurance individuelle et de l'accroissement des marges et des volumes de souscriptions de contrats de rente.

Le secteur États-Unis a généré une croissance très robuste des affaires nouvelles en 2025, les souscriptions d'EPA ayant augmenté de 24 % et la VAN, de 22 %, ce qui témoigne de la demande généralisée pour notre gamme de produits. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 42 % du fait de la hausse des volumes de souscriptions et de la composition des produits.

Pour le T4 2025, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté respectivement de 21 % et 8 %, ce qui témoigne de la composition plus favorable des activités et de l'amélioration des marges, tandis que les souscriptions d'EPA pour le T4 2025 ont été en grande partie comparables à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

En Asie, les souscriptions d'EPA pour le T4 2025 ont diminué de 3 % d'un exercice à l'autre, la croissance au Japon et dans les autres régions d'Asie 17 ayant été plus que contrebalancée par la baisse des souscriptions à Hong Kong. La MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté respectivement de 19 % et 10 %, ce qui s'explique par la composition des activités, contrebalancée en partie par la diminution des volumes de souscriptions. La marge sur la VAN s'est améliorée pour se fixer à 41,2 %.

ayant été plus que contrebalancée par la baisse des souscriptions à Hong Kong. La MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté respectivement de 19 % et 10 %, ce qui s'explique par la composition des activités, contrebalancée en partie par la diminution des volumes de souscriptions. La marge sur la VAN s'est améliorée pour se fixer à 41,2 %. Au Canada, les souscriptions d'EPA et la VAN ont augmenté respectivement de 2 % et 4 %, ce qui s'explique par la croissance dans les sous-secteurs de l'assurance individuelle et des contrats de rente, contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions de produits d'assurance collective. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 16 % en raison de la hausse des volumes de souscriptions et de l'augmentation des marges sur les produits d'assurance individuelle.

Aux États-Unis, les souscriptions ont continué d'être robustes, les souscriptions d'EPA et la VAN ayant augmenté respectivement de 9 % et 8 %, ce qui témoigne de la demande généralisée pour notre gamme de produits. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 34 % du fait de la hausse des volumes de souscriptions et de la composition des produits.

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a affiché des sorties de fonds nettes de 14,3 milliards de dollars en 2025, en regard d'entrées de fonds nettes de 13,3 milliards de dollars en 2024.

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur des régimes de retraite se sont chiffrées à 9,4 milliards de dollars en 2025, en regard d'entrées de fonds nettes de 0,7 milliard de dollars en 2024, du fait de la hausse des rachats de régimes de retraite et de la hausse des retraits nets par les participants reflétant les soldes plus élevés des comptes attribuables à la croissance des marchés. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des souscriptions de nouveaux régimes au Canada.

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers se sont fixées à 12,3 milliards de dollars en 2025, par rapport à des entrées de fonds nettes de 6,8 milliards de dollars en 2024, du fait du recul des souscriptions nettes par l'intermédiaire de tiers en Amérique du Nord et de notre plateforme de gestion de patrimoine à l'intention des particuliers au Canada.

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont chiffrées à 7,4 milliards de dollars en 2025, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 5,7 milliards de dollars en 2024, du fait des apports nets plus élevés provenant des mandats de titres à revenu fixe, y compris les contributions solides des produits de Manuvie | CQS et de l'incidence de l'acquisition de Comvest, le tout contrebalancé en partie par les rachats plus importants de mandats d'actions et le nombre moins élevé de déploiements sur les marchés privés.

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a affiché des sorties de fonds nettes de 9,5 milliards de dollars au T4 2025, en regard d'entrées de fonds nettes de 1,2 milliard de dollars au T4 2024.

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur des régimes de retraite se sont chiffrées à 7,2 milliards de dollars au T4 2025, en regard de sorties de fonds nettes de 1,9 milliard de dollars au T4 2024, du fait de la hausse des rachats de régimes de retraite et de la hausse des retraits nets par les participants reflétant les soldes plus élevés des comptes attribuables à la croissance des marchés. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des souscriptions de nouveaux régimes dans toutes les régions.

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers se sont fixées à 5,6 milliards de dollars au T4 2025, par rapport à des entrées de fonds nettes de 1,3 milliard de dollars au T4 2024, du fait du recul des souscriptions nettes par l'intermédiaire de tiers en Amérique du Nord et de notre plateforme de gestion de patrimoine à l'intention des particuliers au Canada.

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont chiffrées à 3,4 milliards de dollars au T4 2025, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 1,8 milliard de dollars au T4 2024, du fait des apports nets plus élevés provenant des mandats de titres à revenu fixe attribuables surtout aux produits de Manuvie | CQS et aux mandats de fonds du marché monétaire ainsi qu'à l'incidence de l'acquisition de Comvest, le tout contrebalancé en partie par les rachats plus importants de mandats d'actions et le nombre moins élevé de déploiements sur les marchés privés.

L'augmentation des affaires nouvelles continue de stimuler la croissance de la MSC liée à des facteurs internes et du solde de la MSC.

La MSC18 se chiffrait à 24 969 millions de dollars au 31 décembre 2025.

La MSC a augmenté de 2 842 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2024. La variation de la MSC liée à des facteurs internes correspond à une augmentation de 2 257 millions de dollars en 2025, soit une croissance de 10 %7, attribuable à l'incidence des affaires nouvelles, à la capitalisation des intérêts et aux résultats techniques nets favorables des contrats d'assurance, le tout contrebalancé en partie par l'amortissement comptabilisé dans le résultat tiré des activités de base. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une augmentation de 585 millions de dollars en 2025, attribuable essentiellement à l'incidence nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles et au rendement des marchés des actions, contrebalancés en partie par les incidences des fluctuations des taux de change et les transactions de réassurance. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle2 était de 20 733 millions de dollars au 31 décembre 2025.

_______________________________ 1) Englobent les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC au titre des affaires nouvelles ») et la valeur des affaires nouvelles (« VAN »). 2) Le résultat tiré des activités de base, les actifs sous gestion (« ASG ») et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique ou section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et de notre rapport de gestion de 2025. 3) Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la MSC au titre des affaires nouvelles et du résultat net attribué aux actionnaires est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. 4) Le résultat tiré des activités de base, le RPA tiré des activités de base, la VAN, le RCP tiré des activités de base, la valeur comptable ajustée par action ordinaire et le ratio de levier financier pour les trimestres et l'exercice 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'impôt minimum mondial (« IMM ») adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique « Impôt minimum mondial » de notre rapport de gestion de 2025 pour plus de renseignements. 5) Le RPA tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base, la marge BAIIA tirée des activités de base, la valeur comptable ajustée par action ordinaire et le ratio de levier financier sont des ratios non conformes aux PCGR. 6) Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») au 31 décembre 2025. Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 7) Pour plus d'information sur les remises, les souscriptions d'EPA, la VAN, les apports nets, les apports bruts, les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens ») et la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports nets, des apports bruts, des ASGA moyens et de la variation de la MSC liée à des facteurs internes est présenté selon un taux de change constant. 8) La nouvelle OPRCNA est assujettie à l'approbation de la Bourse de Toronto. Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 9) Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 10) Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et du respect des conditions habituelles de clôture. Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 11) L'Evident AI Index for Insurance évalue la maturité de l'IA de 30 des plus grandes sociétés d'assurance d'Amérique du Nord et d'Europe, et mesure les progrès qu'elles ont réalisés dans quatre catégories principales : talents, innovation, leadership et transparence. 12) Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 13) Selon le sondage mondial annuel sur la mobilisation des employés réalisé par Gallup. Le classement est déterminé en fonction de la moyenne générale par rapport à la base de données sur les sociétés d'assurance et financières de Gallup. 14) Maven Clinic, Meet Maven, 2024. 15) Se reporter aux rubriques « Rentabilité » de la section 1 « Société Financière Manuvie » et de la section 8 « Faits saillants du quatrième trimestre » de notre rapport de gestion de 2025 pour plus d'information sur les éléments importants attribuables au résultat tiré des activités de base et au résultat net attribué aux actionnaires. 16) La transaction de réassurance avec Reinsurance Group of America, Incorporated (la « transaction de réassurance réalisée aux États-Unis avec RGA ») a été clôturée le 1er janvier 2025. 17) Les autres régions d'Asie excluent Hong Kong et le Japon. 18) Nette des participations ne donnant pas le contrôle.

Conférence téléphonique sur ses résultats financiers

Manuvie tiendra une conférence téléphonique et une webémission en direct sur ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2025 et de l'exercice 2025 le 12 février 2026 à 8 heures (HE). Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 1-888-317-6003 ou le 1-647-846-2809 (code 1741569#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. Vous pouvez accéder à la webémission à partir du site Web de Manuvie à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports .

Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 12 mai 2026 en appelant au 1-855-669-9658 ou au 1-412-317-0088 (code 1920470#).

Les données statistiques du quatrième trimestre de 2025 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports .

Le présent communiqué sur les résultats de la Société doit être lu avec le rapport de gestion de 2025 et les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2025, préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board, qui sont disponibles sur notre site Web à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports . Le rapport de gestion de 2025 de la Société et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adress https://www.sedarplus.ca et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse https://www.sec.gov .

Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.

Communications avec les médias

Fiona McLean

437-441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Derek Theobalds

416-254-1774

[email protected]

Résultats

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :



Résultats trimestriels Résultats de l'exercice (en millions de dollars) T4 2025

T3 2025

T4 2024

2025

2024

Résultat tiré des activités de base1



















Asie 785 $ 759 $ 640 $ 2 969 $ 2 466 $ Canada 413

428

390

1 634

1 568

États-Unis 319

332

412

1 206

1 690

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 490

525

459

1 932

1 673

Services généraux et autres (14)

(9)

6

(220)

(215)

Total du résultat tiré des activités de base 1 993 $ 2 035 $ 1 907 $ 7 521 $ 7 182 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base



















Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché (441)

(2)

(192)

(1 662)

(1 450)

Mises à jour des hypothèses et méthodes actuarielles dont l'incidence est

comptabilisée directement en résultat -

(216)

-

(216)

(199)

Charges de restructuration (12)

-

(52)

(12)

(72)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2 (12)

(6)

-

(18)

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres1 (29)

(12)

(25)

(41)

(76)

Résultat net attribué aux actionnaires 1 499 $ 1 799 $ 1 638 $ 5 572 $ 5 385 $

1) Le résultat tiré des activités de base par secteur d'activité des trimestres et du cumul de l'exercice 2024 et le résultat tiré des activités de base total pour l'exercice 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025, et des montants correspondants ont été présentés dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base. Se reporter à la rubrique « Impôt minimum mondial » de notre rapport de gestion de 2025 pour plus de renseignements. 2) Comprend l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, sauf l'amortissement des logiciels et des ententes de distribution. Cet élément est exclu du résultat tiré des activités de base à compter du T3 2025. Les chiffres des périodes précédentes n'ont pas été retraités étant donné que ces montants ne sont pas considérés comme étant importants et que l'analyse est effectuée en utilisant la définition du résultat tiré des activités de base en vigueur au cours des périodes en question. Se reporter à notre définition du résultat tiré des activités de base qui figure à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de 2025.

Impôt minimum mondial (« IMM »)

Le 20 juin 2024, le gouvernement du Canada a adopté la Loi de l'impôt minimum mondial. Au Canada, l'IMM s'applique rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Puisque d'autres territoires ont adopté l'IMM en 2025, l'IMM a été comptabilisé en résultat net dans les secteurs à présenter dont le résultat est assujetti à cet impôt. L'IMM est présenté dans le résultat tiré des activités de base et dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base, conformément à notre définition du résultat tiré des activités de base qui figure à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de 2025.

Pour améliorer la comparabilité des résultats de 2025 avec ceux de 2024, nous avons mis à jour certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières de 2024 pour tenir compte de l'incidence de l'IMM, y compris le résultat tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base, le RPA tiré des activités de base, le ratio de levier financier, la valeur comptable ajustée par action ordinaire, la valeur des affaires nouvelles et la MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle des trimestres. Se reporter à la rubrique « Impôt minimum mondial » du rapport de gestion de 2025, laquelle est intégrée par renvoi, pour plus de renseignements et une liste complète des mesures financières touchées.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant intérêts, impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); les charges liées aux activités de base; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts; la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »); les actifs sous gestion (« ASG »); et les produits tirés des activités de base. En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires; et le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires.

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le ratio d'efficience sur le plan des charges; la valeur comptable ajustée par action ordinaire; le ratio de levier financier; la marge BAIIA tirée des activités de base; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits ci-dessus, du résultat net attribué aux actionnaires, du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la MSC et de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les autres mesures financières déterminées comprennent la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); la marge sur la VAN; et le taux de croissance ou de recul de ces mesures financières déterminées. En outre, des explications sur les composantes de la variation de la MSC, autre que celle de la MSC au titre des affaires nouvelles, sont fournies dans le rapport de gestion de 2025.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention

ci-dessus, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion de 2025, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 4 129 $ 1 736 $ (708) $ 2 251 $ (314) $ 7 094 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (389)

(429)

(275)

(350)

204

(1 239)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (327)

45

456

9

22

205

(Charges) recouvrements d'impôt (716)

(384)

181

(341)

226

(1 034)

Résultat net (après impôts) 3 413

1 352

(527)

1 910

(88)

6 060

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 270

-

-

10

(2)

278

Titulaires de contrats avec participation 171

39

-

-

-

210

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 2 972

1 313

(527)

1 900

(86)

5 572

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base

(après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 136

(374)

(1 498)

22

52

(1 662)

Mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles dont

l'incidence est comptabilisée directement en résultat (39)

58

(235)

-

-

(216)

Charges de restructuration -

(3)

-

(9)

-

(12)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions -

-

-

(8)

-

(8)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (94)

(2)

-

(27)

82

(41)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 2 969 $ 1 634 $ 1 206 $ 1 932 $ (220) $ 7 521 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 389

429

275

350

(204)

1 239

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 3 358 $ 2 063 $ 1 481 $ 2 282 $ (424) $ 8 760 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 2 969 $ 1 634 $ 1 206 $ 1 932 $ (220) $ 7 521 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (20)

-

(5)

(4)

1

(28)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 2 949 $ 1 634 $ 1 201 $ 1 928 $ (219) $ 7 493 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux

de change constant2 386

429

274

349

(203)

1 235

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 3 335 $ 2 063 $ 1 475 $ 2 277 $ (422) $ 8 728 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis













Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en

dollars US 2 126 $



862 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (11)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts), en dollars US 2 115 $



862 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T4 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des quatre trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base de 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - 20241

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



2024

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 3 197 $ 1 679 $ 132 $ 1 747 $ 335 $ 7 090 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (390)

(399)

(408)

(234)

121

(1 310)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (70)

46

411

86

(375)

98

(Charges) recouvrements d'impôt (460)

(353)

3

(148)

(254)

(1 212)

Résultat net (après impôts) 2 737

1 326

135

1 599

81

5 878

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 241

-

-

2

4

247

Titulaires de contrats avec participation 141

105

-

-

-

246

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 2 355

1 221

135

1 597

77

5 385

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base

(après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (178)

(384)

(1 327)

4

435

(1 450)

Mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles dont

l'incidence est comptabilisée directement en résultat (5)

2

(202)

-

6

(199)

Charges de restructuration -

(6)

-

(66)

-

(72)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 72

41

(26)

(14)

(149)

(76)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 2 466 $ 1 568 $ 1 690 $ 1 673 $ (215) $ 7 182 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 390

399

408

234

(121)

1 310

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 2 856 $ 1 967 $ 2 098 $ 1 907 $ (336) $ 8 492 $

1) Ce rapprochement et les rapprochements connexes du résultat tiré des activités de base ci-après ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique « Impôt minimum mondial » de notre rapport de gestion 2025 pour plus de renseignements.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



2024

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 2 466 $ 1 568 $ 1 690 $ 1 673 $ (215) $ 7 182 $ Ajustement selon un taux de change constant1 32

-

31

20

3

86

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 2 498 $ 1 568 $ 1 721 $ 1 693 $ (212) $ 7 268 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux

de change constant2 397

399

415

235

(121)

1 325

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 2 895 $ 1 967 $ 2 136 $ 1 928 $ (333) $ 8 593 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis













Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en

dollars US 1 799 $



1 234 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (7)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts), en dollars US 1 792 $



1 234 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T4 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des quatre trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base de 2024.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T4 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T4 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 899 $ 354 $ 101 $ 542 $ 9 $ 1 905 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (101)

(111)

(75)

(93)

52

(328)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (102)

25

55

10

30

18

(Charges) recouvrements d'impôt (203)

(86)

(20)

(83)

82

(310)

Résultat net (après impôts) 696

268

81

459

91

1 595

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 26

-

-

7

-

33

Titulaires de contrats avec participation 47

16

-

-

-

63

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 623

252

81

452

91

1 499

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (121)

(158)

(238)

(1)

77

(441)

Mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles dont

l'incidence est comptabilisée directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

(3)

-

(9)

-

(12)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions -

-

-

(2)

-

(2)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (41)

-

-

(16)

28

(29)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 785 $ 413 $ 319 $ 490 $ (14) $ 1 993 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 101

111

75

93

(52)

328

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 886 $ 524 $ 394 $ 583 $ (66) $ 2 321 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T4 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T4 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 785 $ 413 $ 319 $ 490 $ (14) $ 1 993 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 785 $ 413 $ 319 $ 490 $ (14) $ 1 993 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant2 101

111

75

93

(52)

328

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 886 $ 524 $ 394 $ 583 $ (66) $ 2 321 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis













Résultat tiré des activités de base (après impôts)3,

en dollars US 564 $



229 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts), en dollars US 564 $



229 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T4 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T4 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T3 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T3 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 268 $ 551 $ (109) $ 606 $ (87) $ 2 229 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (93)

(119)

(79)

(82)

91

(282)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (140)

(5)

113

1

3

(28)

(Charges) recouvrements d'impôt (233)

(124)

34

(81)

94

(310)

Résultat net (après impôts) 1 035

427

(75)

525

7

1 919

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 128

-

-

2

-

130

Titulaires de contrats avec participation 12

(22)

-

-

-

(10)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(après impôts) 895

449

(75)

523

7

1 799

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base

(après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 173

(37)

(172)

18

16

(2)

Mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles dont

l'incidence est comptabilisée directement en résultat (39)

58

(235)

-

-

(216)

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions -

-

-

(6)

-

(6)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 2

-

-

(14)

-

(12)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 759 $ 428 $ 332 $ 525 $ (9) $ 2 035 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 93

119

79

82

(91)

282

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 852 $ 547 $ 411 $ 607 $ (100) $ 2 317 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T3 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T3 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 759 $ 428 $ 332 $ 525 $ (9) $ 2 035 $ Ajustement selon un taux de change constant1 2

-

4

3

1

10

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 761 $ 428 $ 336 $ 528 $ (8) $ 2 045 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant2 94

119

79

82

(90)

284

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 855 $ 547 $ 415 $ 610 $ (98) $ 2 329 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis













Résultat tiré des activités de base (après impôts)3,

en dollars US 550 $



241 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (5)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts), en dollars US 545 $



241 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T4 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T3 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T4 20241

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T4 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 781 $ 579 $ 112 $ 419 $ 222 $ 2 113 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (97)

(97)

(98)

(83)

30

(345)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (59)

(20)

89

48

(119)

(61)

(Charges) recouvrements d'impôt (156)

(117)

(9)

(35)

(89)

(406)

Résultat net (après impôts) 625

462

103

384

133

1 707

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 18

-

-

-

4

22

Titulaires de contrats avec participation 24

23

-

-

-

47

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(après impôts) 583

439

103

384

129

1 638

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base

(après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (83)

55

(309)

(23)

168

(192)

Mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles dont

l'incidence est comptabilisée directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

(6)

-

(46)

-

(52)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 26

-

-

(6)

(45)

(25)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 640 $ 390 $ 412 $ 459 $ 6 $ 1 907 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 97

97

98

83

(30)

345

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 737 $ 487 $ 510 $ 542 $ (24) $ 2 252 $

1) Ce rapprochement et les rapprochements connexes du résultat tiré des activités de base ci-après ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique « Impôt minimum mondial » de notre rapport de gestion de 2025 pour plus de renseignements.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T4 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T4 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 640 $ 390 $ 412 $ 459 $ 6 $ 1 907 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (4)

-

(2)

(1)

-

(7)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 636 $ 390 $ 410 $ 458 $ 6 $ 1 900 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant2 98

97

97

83

(31)

344

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 734 $ 487 $ 507 $ 541 $ (25) $ 2 244 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis













Résultat tiré des activités de base (après impôts)3,

en dollars US 457 $



294 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (1)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts), en dollars US 456 $



294 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T4 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T4 2024.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires1

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de l'exercice

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

2025

2024

Résultat tiré des activités de base 1 993 $ 2 035 $ 1 726 $ 1 767 $ 1 907 $ 7 521 $ 7 182 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées et

distributions sur autres instruments de

capitaux propres 103

58

103

57

101

321

311

Résultat tiré des activités de base disponible

pour les porteurs d'actions ordinaires 1 890

1 977

1 623

1 710

1 806

7 200

6 871

Ajustement selon un taux de change constant2 -

10

1

(39)

(7)

(28)

86

Résultat tiré des activités de base disponible

pour les porteurs d'actions ordinaires, selon

un taux de change constant 1 890 $ 1 987 $ 1 624 $ 1 671 $ 1 799 $ 7 172 $ 6 957 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025.

RCP tiré des activités de base1

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de l'exercice

T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

2025

2024

Résultat tiré des activités de base disponible pour

les porteurs d'actions ordinaires 1 890 $ 1 977 $ 1 623 $ 1 710 $ 1 806 $ 7 200 $ 6 871 $ Résultat tiré des activités de base disponible

pour les porteurs d'actions ordinaires

annualisé (après impôts) 7 498 $ 7 844 $ 6 510 $ 6 935 $ 7 185 $ 7 200 $ 6 871 $ Moyenne des capitaux propres attribuables

aux porteurs d'actions ordinaires (voir ci-après) 43 759 $ 43 238 $ 43 448 $ 44 394 $ 43 613 $ 43 709 $ 42 288 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 17,1 % 18,1 % 15,0 % 15,6 % 16,5 % 16,5 % 16,2 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires













Total des capitaux propres des actionnaires et

des porteurs d'autres instruments de

capitaux propres 50 121 $ 50 716 $ 49 080 $ 51 135 $ 50 972 $ 50 121 $ 50 972 $ Moins : actions privilégiées et autres instruments

de capitaux propres 6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

Capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires 43 461 $ 44 056 $ 42 420 $ 44 475 $ 44 312 $ 43 461 $ 44 312 $ Moyenne des capitaux propres attribuables

aux porteurs d'actions ordinaires 43 759 $ 43 238 $ 43 448 $ 44 394 $ 43 613 $ 43 709 $ 42 288 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique « Impôt minimum mondial » de notre rapport de gestion de 2025 pour plus de renseignements.

Information sur la MSC et la MSC après impôts1

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 31 déc. 2025

30 sept. 2025

30 juin 2025

31 mars 2025

31 déc. 2024

MSC 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ Moins : MSC attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle 1 599

1 565

1 406

1 417

1 298

MSC nette des participations ne donnant pas le

contrôle 24 969 $ 24 718 $ 22 316 $ 22 296 $ 22 127 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(387)

(93)

(834)

(684)

MSC nette des participations ne donnant pas le

contrôle, selon un taux de change constant 24 969 $ 24 331 $ 22 223 $ 21 462 $ 21 443 $ MSC par secteur



















Asie 17 750 $ 17 580 $ 15 786 $ 15 904 $ 15 540 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 599

1 565

1 406

1 417

1 298

Canada 4 459

4 490

4 133

4 052

4 109

États-Unis 2 760

2 649

2 386

2 329

2 468

Services généraux et autres -

(1)

11

11

10

MSC 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ MSC - Ajustement selon un taux de change

constant2



















Asie - $ (348) $ (104) $ (724) $ (566) $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie -

5

40

(16)

(5)

Canada -

-

-

-

-

États-Unis -

(39)

11

(111)

(118)

Services généraux et autres -

-

1

-

-

Total - $ (382) $ (52) $ (851) $ (689) $ MSC, selon un taux de change constant



















Asie 17 750 $ 17 232 $ 15 682 $ 15 180 $ 14 974 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 599

1 570

1 446

1 401

1 293

Canada 4 459

4 490

4 133

4 052

4 109

États-Unis 2 760

2 610

2 397

2 218

2 350

Services généraux et autres -

(1)

12

11

10

Total de la MSC, selon un taux de change

constant 26 568 $ 25 901 $ 23 670 $ 22 862 $ 22 736 $ MSC après impôts



















MSC 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (4 403)

(4 347)

(3 940)

(3 929)

(3 928)

MSC après impôts 22 165 $ 21 936 $ 19 782 $ 19 784 $ 19 497 $ MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 24 969 $ 24 718 $ 22 316 $ 22 296 $ 22 127 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des

participations ne donnant pas le contrôle (4 236)

(4 181)

(3 789)

(3 772)

(3 774)

MSC après impôts nette des participations ne

donnant pas le contrôle 20 733 $ 20 537 $ 18 527 $ 18 524 $ 18 353 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique « Impôt minimum mondial » de notre rapport de gestion de 2025 pour plus de renseignements. 2) Incidence de la prise en compte de la MSC et de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au moyen des taux de change utilisés pour préparer le compte de résultat du T4 2025.

Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles1, selon un taux de change constant

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de l'exercice



T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

2025

2024

MSC au titre des affaires nouvelles



























Hong Kong 244 $ 287 $ 286 $ 316 $ 299 $ 1 133 $ 921 $ Japon 159

76

74

81

66

390

290

Autres régions d'Asie2 294

349

303

318

221

1 264

937

Division internationale des clients fortunés



















189

187

Chine continentale



















356

270

Singapour



















619

391

Vietnam



















22

17

Autres marchés émergents



















78

72

Asie 697

712

663

715

586

2 787

2 148

Canada 135

109

100

91

116

435

357

États-Unis 188

145

119

101

140

553

382

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles 1 020 $ 966 $ 882 $ 907 $ 842 $ 3 775 $ 2 887 $ MSC au titre des affaires nouvelles - Ajustement selon un taux de change constant3









Hong Kong - $ 4 $ 2 $ (8) $ (1) $ (2) $ 13 $ Japon -

(3)

(4)

(3)

(1)

(10)

2

Autres régions d'Asie2 -

3

3

(1)

2

5

32

Division internationale des clients fortunés



















1

4

Chine continentale



















2

10

Singapour



















3

19

Vietnam



















-

(1)

Autres marchés émergents



















(1)

-

Asie -

4

1

(12)

-

(7)

47

Canada -

-

-

-

-

-

-

États-Unis -

2

1

(3)

-

-

6

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles - $ 6 $ 2 $ (15) $ - $ (7) $ 53 $ MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change constant









Hong Kong 244 $ 291 $ 288 $ 308 $ 298 $ 1 131 $ 934 $ Japon 159

73

70

78

65

380

292

Autres régions d'Asie2 294

352

306

317

223

1 269

969

Division internationale des clients fortunés



















190

191

Chine continentale



















358

280

Singapour



















622

410

Vietnam



















22

16

Autres marchés émergents



















77

72

Asie 697

716

664

703

586

2 780

2 195

Canada 135

109

100

91

116

435

357

États-Unis 188

147

120

98

140

553

388

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles,

selon un taux de change constant 1 020 $ 972 $ 884 $ 892 $ 842 $ 3 768 $ 2 940 $

1) La MSC au titre des affaires nouvelles est présentée déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. 2) La MSC au titre des affaires nouvelles des autres régions d'Asie est présentée par pays annuellement pour l'exercice complet. Les autres marchés émergents dans les autres régions d'Asie comprennent l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar. 3) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025.

Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de l'exercice



T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

2025

2024

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires :













Asie 623 $ 895 $ 830 $ 624 $ 583 $ 2 972 $ 2 355 $ Canada 252

449

390

222

439

1 313

1 221

États-Unis 81

(75)

36

(569)

103

(527)

135

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 452

523

482

443

384

1 900

1 597

Services généraux et autres 91

7

51

(235)

129

(86)

77

Total du résultat net attribué (de la perte nette

imputée) aux actionnaires 1 499

1 799

1 789

485

1 638

5 572

5 385

Dividendes sur actions privilégiées et

distributions sur autres instruments de capitaux

propres (103)

(58)

(103)

(57)

(101)

(321)

(311)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

porteurs d'actions ordinaires 1 396 $ 1 741 $ 1 686 $ 428 $ 1 537 $ 5 251 $ 5 074 $ Ajustement selon un taux de change constant1



























Asie - $ 18 $ 6 $ (28) $ 12 $ (4) $ 71 $ Canada -

-

-

-

-

-

11

États-Unis -

1

-

15

(2)

16

10

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde -

7

3

(13)

(1)

(3)

22

Services généraux et autres -

-

4

6

-

10

-

Total du résultat net attribué (de la perte nette

imputée) aux actionnaires -

26

13

(20)

9

19

114

Dividendes sur actions privilégiées et

distributions sur autres instruments de capitaux

propres -

-

-

-

-

-

-

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

porteurs d'actions ordinaires - $ 26 $ 13 $ (20) $ 9 $ 19 $ 114 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires selon un taux de change constant













Asie 623 $ 913 $ 836 $ 596 $ 595 $ 2 968 $ 2 426 $ Canada 252

449

390

222

439

1 313

1 232

États-Unis 81

(74)

36

(554)

101

(511)

145

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 452

530

485

430

383

1 897

1 619

Services généraux et autres 91

7

55

(229)

129

(76)

77

Total du résultat net attribué (de la perte nette

imputée) aux actionnaires, selon un taux de

change constant 1 499

1 825

1 802

465

1 647

5 591

5 499

Dividendes sur actions privilégiées et

distributions sur autres instruments de capitaux

propres, selon un taux de change constant (103)

(58)

(103)

(57)

(101)

(321)

(311)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

porteurs d'actions ordinaires, selon un taux

de change constant 1 396 $ 1 767 $ 1 699 $ 408 $ 1 546 $ 5 270 $ 5 188 $ Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US













Résultat net attribué aux actionnaires du

secteur Asie, en dollars US2 447 $ 649 $ 600 $ 435 $ 417 $ 2 131 $ 1 717 $ Ajustement selon un taux de change constant,

en dollars US1 -

6

1

(9)

9

(2)

23

Résultat net attribué aux actionnaires du

secteur Asie, en dollars US, selon un taux de

change constant1 447 $ 655 $ 601 $ 426 $ 426 $ 2 129 $ 1 740 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts)













Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 1 499 $ 1 799 $ 1 789 $ 485 $ 1 638 $ 5 572 $ 5 385 $ Impôts sur le résultat net attribué aux

actionnaires 292

283

307

47

388

929

1 102

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (avant impôts) 1 791

2 082

2 096

532

2 026

6 501

6 487

Ajustement selon un taux de change constant1 -

5

1

(11)

(2)

(5)

75

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (avant impôts), selon un taux de

change constant 1 791 $ 2 087 $ 2 097 $ 521 $ 2 024 $ 6 496 $ 6 562 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025. 2) Le résultat net attribué aux actionnaires (après impôts) du secteur Asie en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière.

Valeur comptable ajustée1

(en millions de dollars)

Aux 31 déc. 2025

30 sept. 2025

30 juin 2025

31 mars 2025

31 déc. 2024

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions

ordinaires 43 461 $ 44 056 $ 42 420 $ 44 475 $ 44 312 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant

pas le contrôle 20 733

20 537

18 527

18 524

18 353

Valeur comptable ajustée 64 194 $ 64 593 $ 60 947 $ 62 999 $ 62 665 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique « Impôt minimum mondial » de notre rapport de gestion de 2025 pour plus de renseignements.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de l'exercice



T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

2025

2024

Résultat tiré des activités de base de Gestion

de patrimoine et d'actifs, Monde (après

impôts) 490 $ 525 $ 463 $ 454 $ 459 $ 1 932 $ 1 673 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et

commissions de vente différées



























(Charges) recouvrements d'impôts sur le

résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 93

82

89

86

83

350

234

Amortissement des frais d'acquisition différés et

autres amortissements 61

44

51

46

49

202

188

Amortissement des commissions de

vente différées 24

21

20

22

20

87

78

BAIIA tiré des activités de base 668 $ 672 $ 623 $ 608 $ 611 $ 2 571 $ 2 173 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

6

3

(13)

(2)

(4)

24

BAIIA tiré des activités de base, selon un taux

de change constant 668 $ 678 $ $ 626 $ 595 $ 609 $ 2 567 $ 2 197 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T4 2025.

Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats de l'exercice



T4 2025

T3 2025

T2 2025

T1 2025

T4 2024

2025

2024

Marge BAIIA tirée des activités de base



























BAIIA tiré des activités de base 668 $ 672 $ 623 $ 608 $ 611 $ 2 571 $ 2 173 $ Produits tirés des activités de base 2 285 $ 2 175 $ 2 069 $ 2 140 $ 2 140 $ 8 669 $ 8 016 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 29,2 % 30,9 % 30,1 % 28,4 % 28,6 % 29,7 % 27,1 % Produits tirés des activités de base de

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde



























Autres produits, selon les états financiers 2 147 $ 2 145 $ 1 851 $ 1 986 $ 2 003 $ 8 129 $ 7 588 $ Moins : autres produits des secteurs, à

l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde 28

121

(53)

11

(2)

107

149

Autres produits de Gestion de patrimoine et

d'actifs, Monde (produits d'honoraires) 2 119 $ 2 024 $ 1 904 $ 1 975 $ 2 005 $ 8 022 $ 7 439 $ Revenus de placement selon les états financiers 5 358 $ 4 682 $ 4 740 $ 4 234 $ 5 250 $ 19 014 $ 18 249 $ Profits réalisés et latents (pertes réalisées et

latentes) sur les actifs servant de soutien aux

contrats d'assurance et de placement selon les

états financiers 1 106

3 784

2 377

(992)

(622)

6 275

2 210

Total des revenus de placement 6 464

8 466

7 117

3 242

4 628

25 289

20 459

Moins : revenus de placement des secteurs, à

l'exclusion de Gestion de patrimoine et

d'actifs, Monde 6 300

8 275

6 924

3 089

4 550

24 588

19 877

Revenus de placement de Gestion de

patrimoine et d'actifs, Monde 164 $ 191 $ 193 $ 153 $ 78 $ 701 $ 582 $ Total des autres produits et des revenus de

placement de Gestion de patrimoine et

d'actifs, Monde 2 283 $ 2 215 $ 2 097 $ 2 128 $ 2 083 $ 8 723 $ 8 021 $ Moins : total des produits présentés dans les

éléments exclus du résultat tiré des activités

de base



























Profits (pertes) sur les résultats techniques

du marché (1)

24

20

(14)

(28)

29

4

Produits liés à l'intégration et aux acquisitions (1)

16

8

2

(29)

25

1

Produits tirés des activités de base de

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 2 285 $ 2 175 $ 2 069 $ 2 140 $ 2 140 $ 8 669 $ 8 016 $

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement, notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre capacité à atteindre nos cibles financières et d'exploitation à moyen terme, les avantages prévus des acquisitions de Comvest et de Schroders Indonesia, notre entrée sur le marché de l'assurance de l'Inde et ses avantages prévus, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale et les différends commerciaux; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales; les avantages prévus des transactions décrites aux présentes; l'obtention des approbations réglementaires et le respect des conditions de clôture relativement à l'acquisition de Schroders Indonesia; l'obtention des approbations réglementaires relativement à l'entrée sur le marché de l'assurance de l'Inde et les avantages prévus de cette entrée; notre capacité à réaliser nos plans numériques et à déployer les cas d'utilisation numérique futurs, y compris en ce qui a trait à l'IA; l'obtention de l'approbation de la TSX à l'égard de notre nouvelle OPRCNA, notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales, et le fait que le montant et le moment des rachats d'actions ordinaires futurs seront tributaires des résultats, des besoins de liquidités et de la situation financière de Manuvie, des conditions du marché, des exigences de fonds propres (y compris selon les normes de fonds propres aux fins du TSAV), des exigences en matière d'émission d'actions ordinaires, des lois et règlements applicables (y compris les lois en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et la réglementation canadienne régissant les sociétés d'assurance).

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux sections « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » de notre rapport de gestion de 2025 et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Société Financière Manuvie