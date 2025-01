TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 02 janv. 2025 /CNW/ - Manuvie a déclaré aujourd'hui qu'elle a conclu1 l'opération annoncée précédemment visant à réassurer deux anciens blocs d'affaires, y compris un bloc de soins de longue durée (SLD) plus récent, auprès de la Reinsurance Group of America (« RGA »).

« Grâce à ce deuxième jalon en matière d'opération de réassurance de soins de longue durée (SLD), nous avons désormais réassuré des blocs de SLD à la fois anciens et plus récents, confirmant ainsi le caractère prudent de nos réserves et de nos hypothèses en matière de soins de longue durée », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. « De plus, cette opération renforce notre engagement à générer de la valeur pour nos actionnaires et remodèle notre portefeuille pour obtenir un rendement plus élevé et réduire le risque. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter le communiqué de presse, les diapositives et la webémission de notre annonce du 20 novembre 2024.

NOTES DE BAS DE PAGE

1. La date d'entrée en vigueur de l'opération est le 1er janvier 2025.

