Akka fournit une base logicielle sécurisée et évolutive pour créer des applications professionnelles fiables alimentées par l'IA.

TORONTO et SAN FRANCISCO, le 10 mars 2026 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui avoir choisi Akka comme nouveau partenaire pour soutenir le développement de sa plateforme d'IA agentive d'entreprise. En intégrant le moteur d'exécution durable et hautement disponible d'Akka à son écosystème, Manuvie renforcera la sécurité, la fiabilité et le rendement de sa plateforme, tout en intégrant l'IA à ses flux de travail essentiels et en étendant son adoption à l'ensemble de l'organisation.

« Nos activités d'assurance et de placement reposent sur la confiance, et ce même principe guide notre approche de l'IA », a déclaré Jodie Wallis, directrice de l'IA, Monde, à Manuvie. « Alors que nous explorons les technologies susceptibles de nous aider à mettre en place des systèmes d'IA fiables, conformes et résilients, des solutions telles qu'Akka illustrent comment les entreprises peuvent créer et exploiter des systèmes agentifs avec la rapidité, la prévisibilité et la gouvernance requises dans des environnements hautement réglementés. Leur accent mis sur l'orchestration, la sécurité, les normes de service opérationnelles et la fiabilité des systèmes reflète exactement le type de rigueur qui soutient une IA responsable et une valeur constante pour le client. »

La plateforme d'IA d'entreprise de Manuvie, actuellement en phase de test bêta, offre une base sécurisée et intégrée pour la création et le déploiement d'agents IA, des systèmes intelligents qui comprennent les tâches, aident à prendre des décisions et agissent pour soutenir les clients et les collègues. La plateforme rationalise le développement, réduit les coûts d'exploitation et permet la mise en place de solutions d'IA essentielles pour l'entreprise et à haut volume, tout en intégrant une gouvernance solide, des mesures de protection et des pratiques d'IA responsable.

« Nous sommes honorés de nous associer à un chef de file tel que Manuvie. Cela témoigne de nos 15 années d'expérience dans le domaine des entreprises et des secteurs réglementés », a déclaré Tyler Jewell, chef de la direction d'Akka. « L'équipe Manuvie fait preuve d'une compréhension rare de ce qu'il faut réellement pour fournir une IA agentive à l'échelle mondiale. Sans pratiques d'ingénierie cohérentes qui tiennent compte d'un ensemble complexe et en constante évolution de facteurs environnementaux, les systèmes d'IA, qui sont intrinsèquement aléatoires, ne seront pas considérés comme fiables pour produire des résultats professionnels. »

Le partenariat entre Manuvie et Akka renforce son engagement à l'égard de l'IA responsable et la durabilité, conformément à ses Principes d'IA responsable accessibles au public. En tirant parti de la solution d'Akka pour sa plateforme d'IA, Manuvie va :

Donner la priorité à la sécurité des clients, des collègues et de l'organisation grâce à des processus de prestation et de gouvernance rigoureux;

Concevoir des solutions d'IA écoénergétiques qui nécessitent moins d'infrastructure pour fonctionner et être entretenues;

Concevoir des solutions d'IA explicables et fiables, tout en conservant une responsabilité humaine appropriée dans la prise de décision.

« Manuvie intègre l'IA dans presque tous les aspects de ses activités tout en dotant ses collaborateurs des capacités nécessaires pour concevoir, exploiter et adapter des solutions », a déclaré Shamus Weiland, chef des systèmes d'information, Monde à Manuvie. « Akka fournit une base logicielle sécurisée et évolutive pour prendre en charge un grand nombre d'applications professionnelles afin d'accélérer la création de valeur significative dans l'ensemble de notre franchise. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de nos Principes d'IA responsable, qui mettent l'accent sur la gouvernance, la supervision humaine et la sécurité, alors que nous progressons vers une organisation alimentée par l'IA. »

En décembre 2025, Manuvie a annoncé qu'Adaptive ML fournirait le moteur alimenté par l'apprentissage par renforcement pour affiner et optimiser les modèles au sein de sa plateforme d'IA d'entreprise.

En juin 2025, Manuvie a été désignée comme la première compagnie d'assurance vie en matière de maturité de l'IA dans le premier indice IA pour l'assurance d'Evident, renforçant ainsi l'engagement de la société en faveur de l'innovation et des solutions centrées sur le client. Depuis 2016, Manuvie investit activement afin d'accroître ses capacités en matière d'IA. Au cours des trois dernières années, Manuvie a considérablement augmenté la valeur qu'elle tire de l'analyse avancée et de l'IA en élargissant son portefeuille de solutions d'IA. Elle a également réalisé des gains d'efficacité en investissant dans des plateformes de données et d'IA1. Ces mesures respectent le cadre d'IA responsable de la société. Manuvie anticipe que l'IA générera une valeur supérieure à un milliard de dollars d'ici 2027, dont environ un cinquième devrait découler de gains d'efficacité.

Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par Manuvie en matière d'IA, consultez le site manulife.com/fr/about-us/ai.

_________________________ 1 Les avantages tirés de nos initiatives de leadership numérique client à l'échelle mondiale comprennent des réductions des dépenses, une absorption de la croissance, des avantages au chapitre des revenus (marges) et une croissance de la MSC (nouvelles affaires, assurance).

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à ses capacités numériques et les avantages connexes qu'elle s'attend à tirer de l'IA. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos d'Akka

Akka est la plateforme permettant de créer des systèmes d'IA agentive qui renforcent continuellement la confiance et ne connaissent jamais d'échec. Utilisé aussi bien par les géants de l'industrie que par les entreprises natives du numérique, Akka fournit une infrastructure sécurisée, évolutive et souveraine pour les systèmes natifs de l'IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akka.io.

Communications avec les médias

Manuvie :

Gina Simonis

[email protected]

617 840-4794

Akka :

Nichols Communications pour Akka

Ray George

+1 650 922-3825

[email protected]

SOURCE Société Financière Manuvie