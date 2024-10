Manulife attribue un demi-million de dollars en prix aux lauréats du défi pour les aider à accélérer leur mission visant à permettre aux gens de vivre de manière plus saine et prospère

BOSTON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Manulife a annoncé aujourd'hui les lauréats du Défi Prospérer en Longévité, via UpLink, la plateforme d'innovation ouverte du Forum Économique Mondial, et le Centre pour les Systèmes Financiers et Monétaires du Forum. Ensemble, Manulife et le Forum ont sélectionné dix start-ups mondiales gagnantes qui proposent des approches innovantes pour les soins de santé préventifs et le renforcement du bien-être financier sur des vies plus longues.

Les lauréats du Défi Prospérer en Longévité sont:

Addition Wealth, une plateforme de bien-être financier holistique qui s'associe aux entreprises pour offrir des solutions personnalisées de bien-être financier

Boldin (anciennement NewRetirement), une plateforme dynamique conçue pour révolutionner la planification de la retraite en intégrant la technologie avec des conseils financiers personnalisés

Conquest, un outil complet de planification financière conçu pour aider les conseillers à développer leur pratique et fournir à leurs clients des conseils financiers robustes

GetSetUp, une plateforme éducative innovante spécialement conçue pour les personnes âgées, les autonomisant grâce à des cours interactifs en direct

Givers, une start-up soutenant les aidants familiaux en les aidant à accéder à des programmes étatiques qui offrent une compensation financière, du coaching et de la formation

juli, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour révolutionner la gestion des maladies chroniques

Smplicare, une plateforme de coaching basée sur l'IA axée sur la promotion du vieillissement en bonne santé

TELL, une entreprise pionnière en technologie de la santé spécialisée dans l'évaluation de la santé neurocognitive grâce à une technologie innovante d'analyse vocale

Waterlily, une start-up utilisant l'IA pour révolutionner la planification et l'assurance des soins de longue durée

Zencey, une start-up de soins de santé utilisant l'IA et la télémédecine pour fournir des soins accessibles et personnalisés

D'ici 2050, la population mondiale de plus de 65 ans devrait doubler pour atteindre 1,6 milliard, ce qui engendrera des défis significatifs en matière de santé et de richesse pour notre planète. Manulife s'est associée au Forum Économique Mondial et à UpLink pour ce défi en raison d'un sentiment d'urgence partagé de trouver des solutions accessibles pour aider les gens du monde entier à vivre plus longtemps, en meilleure santé et de manière plus prospère.

Le président et directeur général de Manulife, Roy Gori, partagera plus de détails sur les lauréats aujourd'hui lors du symposium Longer. Healthier. Better. Longevity à Boston, qui a été organisé pour la première fois en 2023. Les start-ups gagnantes recevront chacune 50 000 CAD en prix ainsi qu'un accès à l'écosystème d'innovation d'UpLink. Cet écosystème est un réseau d'innovateurs, d'investisseurs, d'experts et d'organisations partenaires qui peuvent les aider à avoir un impact plus profond.

« Le monde a un besoin urgent de solutions pour faire face à la crise de la longévité. Les gens vivent plus longtemps, mais pas nécessairement en meilleure santé. De nombreuses personnes ne peuvent pas financer ces années supplémentaires avec le système social et financier existant », a déclaré Sarah Chapman, Directrice mondiale du développement durable chez Manulife. « Les lauréats de ce défi utilisent la technologie pour créer des solutions innovantes à ces problèmes. Plus que jamais, nous avons besoin de collaborations stratégiques comme celle-ci pour aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et de manière plus prospère. »

Plus tôt cette année, le partenariat pluriannuel entre Manulife et UpLink a été annoncé lors de la Réunion Annuelle du Forum à Davos et le Défi Prospérer en Longévité est le premier de trois défis d'innovation conçus pour aider à façonner l'avenir de l'économie de la longévité et les investissements dans ce domaine. De nouveaux axes thématiques seront choisis pour les deux prochains défis en 2025 et 2026.

« Grâce au partenariat pluriannuel avec Manulife et l'Initiative de l'Économie de la Longévité du Forum Économique Mondial, UpLink accélère l'innovation en matière de longévité pour permettre aux personnes de tous horizons de mener des vies plus saines, plus résilientes financièrement et plus épanouissantes », a déclaré John Dutton, chef d'UpLink, Forum Économique Mondial. « Le premier de trois défis d'innovation, Prospérer en Longévité, a attiré des solutions innovantes du monde entier, avec un accent sur les soins de santé préventifs et la résilience financière à travers les générations. Nous nous réjouissons de continuer notre travail avec Manulife pour identifier et développer des start-ups dans le domaine de la longévité, en promouvant des vies résilientes et prospères pour les individus, les communautés et la société dans son ensemble. »

Pour en savoir plus sur l'Agenda d'Impact de Manulife et suivre les progrès par rapport à ses objectifs, visitez manulife.com/impact.

À propos de Manulife

Manulife Financial Corporation est un fournisseur international de services financiers de premier plan, aidant les gens à prendre des décisions plus faciles et à améliorer leur vie. Avec notre siège mondial à Toronto, Canada, nous fournissons des conseils financiers et des assurances, opérant sous le nom de Manulife au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Grâce à Manulife Investment Management, la marque mondiale pour notre segment Global Wealth and Asset Management, nous servons des particuliers, des institutions et des membres de régimes de retraite dans le monde entier. À la fin de l'année 2022, nous comptions plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution, servant plus de 34 millions de clients. Nous sommes cotés sous le symbole 'MFC' aux bourses de Toronto, New York et des Philippines et sous le symbole '945' à Hong Kong.

Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour des informations supplémentaires, veuillez visiter manulife.com.

À propos d'UpLink

UpLink est la plateforme d'innovation ouverte du Forum Économique Mondial, conçue pour déclencher une « révolution entrepreneuriale » pour les personnes et la planète en soutenant les start-ups avec des solutions innovantes pour les problèmes les plus urgents du monde, tels que définis par les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Lancée lors de la Réunion Annuelle 2020 du Forum Économique Mondial à Davos en partenariat avec Deloitte et Salesforce, UpLink construit un écosystème d'innovation pour les entrepreneurs, les investisseurs, les experts et les partenaires, aidant à développer des entreprises en phase de démarrage identifiées à travers un cadre de compétition connu sous le nom de défis d'innovation. UpLink a maintenant organisé plus de 50 défis et identifié plus de 500 entrepreneurs avec des solutions innovantes dans des domaines critiques des ODD, y compris la santé, l'alimentation, l'eau douce, les océans, les plastiques, l'éducation, le climat et plus encore. Pour plus d'informations, visitez https://uplink.weforum.org.

SOURCE Société Financière Manuvie

Contacts Médias: Emily English, [email protected], +1-647-544-2800