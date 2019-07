Manufacturiers et Exportateurs du Québec salue l'investissement du gouvernement pour mieux préparer les personnes immigrantes au marché du travail

MONTRÉAL, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce du gouvernement pour mieux préparer les personnes immigrantes au marché du travail en investissant dans la francisation. Ses membres souhaitent également que la formation soit plus accessible et flexible en milieu de travail.

MEQ apprécie le fait que la francisation soit élargie aux personnes admises au Québec depuis plus de 5 ans, aux travailleurs et aux étudiants étrangers temporaires ainsi que leur conjointe ou conjoint, que les cours soient plus facilement accessibles à temps partiel et que des incitatifs financiers soient offerts aux immigrants. « La francisation est un élément-clé de l'intégration; ce qui a été annoncé aujourd'hui va permettre de mieux préparer les futurs travailleurs au marché du travail », affirme Véronique Proulx, PDG de MEQ.

Les membres de MEQ avaient maintes fois mentionné que la francisation était complexe et difficilement accessible pour les travailleurs qui en ont besoin. L'annonce d'aujourd'hui répond en partie à ce besoin.

Adapter la francisation en entreprise

La charge de l'intégration des personnes immigrantes en entreprise ne doit pas revenir qu'aux entreprises. Des barrières demeurent lorsqu'une entreprise souhaite offrir de la francisation à ses travailleurs. À cet effet, MEQ demande que la francisation puisse se faire en petit groupe en entreprise, à l'extérieur des heures régulières de travail, et qu'elle soit très pratique. Présentement, les petites cohortes ne sont pas toujours possibles et, de ce fait, pas assez adaptées aux travailleurs.

MEQ déposera en juillet un mémoire sur les seuils d'immigration 2020-2022. Il encouragera le gouvernement du Québec à adapter la grille de sélection pour mieux sélectionner les travailleurs en fonction des besoins du secteur manufacturier, à mettre en place des programmes favorisant la régionalisation de l'immigration et à continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour que celui-ci adapte le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ est une association dont la mission est d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux. MEQ est une division de Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), la plus importante association commerciale et industrielle au pays fondée en 1871. www.meq.ca

