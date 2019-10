Manufacturiers et Exportateurs du Québec félicite le nouveau gouvernement et l'encourage à développer une véritable stratégie manufacturière

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom des manufacturiers québécois, Manufacturiers et Exportateurs du Québec félicite monsieur Trudeau et le parti libéral du Canada pour leur victoire d'hier.

« Pendant la campagne électorale, aucun parti n'a expliqué sa vision pour soutenir le secteur manufacturier, pourtant moteur de l'économie canadienne qui génère 1.7 millions d'emplois directs », explique Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Le gouvernement doit prioritairement mettre en place des mesures pour aider les manufacturiers à améliorer leur productivité, en favorisant l'adoption et la commercialisation de technologies spécialisées. Il doit également travailler au niveau de l'immigration et de la formation pour pallier la pénurie de main-d'œuvre à court terme et développer les ressources humaines.

Le Canada doit devenir un leader en termes de productivité et de compétitivité afin de pouvoir tirer profit des accords commerciaux en place et de nos forces au niveau des ressources naturelles, de la production d'énergie et de biens manufacturés. MEQ sera heureuse de rencontrer rapidement le nouveau gouvernement et travailler avec lui à monter un plan pour soutenir le manufacturier et faire croitre l'économie.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux-tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards. www.meq.ca

