Manque de ressources ambulancières au Québec - L'incident de Béatrice Picard illustre bien l'état des lieux

MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - L'incident malheureux vécu par la comédienne Béatrice Picard le samedi 16 septembre à Saint-Jérôme n'est absolument pas un cas isolé, selon un syndicat majeur du domaine du préhospitalier. Le fait qu'aucune ambulance ne pouvait répondre à ce moment-là à un appel d'urgence avant 60 à 90 minutes est au contraire représentatif de la crise qui sévit aux quatre coins du Québec.

« Ce cas-là est la pointe de l'iceberg. Les cas où les délais sont trop longs, mettent des vies en danger et entraînent des décès évitables sont très répandus, et la population est à haut risque. Nous l'avons vu par exemple à Granby le 12 septembre, alors qu'une femme est décédée après un délai d'arrivée de l'ambulance de 22 minutes », de commenter Benoit Cowell, président de la FTPQ-SCFP 7300.

« Les causes sont connues : il y a entre autres un manque de personnel, des horaires de faction qui font fuir la main-d'œuvre, l'absence d'un schéma de risque préhospitalier à l'échelle du Québec, qui permettrait de mieux répartir les ressources, et la lenteur d'implantation des paramédics communautaires, qui pourront répondre aux appels les moins urgents et libérer des effectifs pour les autres », d'ajouter Benoit Cowell.

« La population du Québec n'est clairement pas au fait de la situation, et l'action gouvernementale n'est pas à la hauteur. Il faut que ça change. Notre mission est de sauver des vies, pas d'arriver trop tard pour constater l'irréparable », de conclure Benoit Cowell.

La FTPQ-SCFP 7300 est présente chez 18 employeurs dans 8 régions du Québec : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Estrie, Gaspésie, Lanaudière, Mauricie et Montérégie. Elle est affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17 000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, le plus grand regroupement syndical au Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

