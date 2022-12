Manque d'équilibre dans un article de La Presse portant sur les mesures sanitaires dans les écoles

MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec a publié quatre nouvelles décisions relatives à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a retenu un manquement dans un des dossiers portés à son attention et a rejeté l'ensemble des manquements allégués dans les trois autres dossiers.

D2021-09-161 : Nancy Courchesne c. Suzanne Colpron et La Presse

Le Conseil blâme Suzanne Colpron et La Presse pour un manque d'équilibre dans l'article « Pas un cas isolé ». Publié au moment où avait lieu un débat sur les mesures sanitaires à appliquer dans les écoles pour contrer la COVID-19, l'article exposait des cas d'enseignants ou de membres de la direction d'école qui ne respectaient pas les mesures sanitaires ou qui se disaient « antivaccins ». Deux publications qui auraient été retransmises par la plaignante sur sa page Facebook personnelle y étaient décrites. Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas d'urgence à publier cet article sans le point de vue de la plaignante d'autant que les efforts déployés par la journaliste pour obtenir sa version des faits étaient insuffisants.

Lire la décision complète

D2021-08-130 : Nabil Hanni c. Kathleen Frenette et Le Journal de Québec

Le Conseil a déterminé que la journaliste n'a pas commis de manquement déontologique en mentionnant l'origine nationale de l'accusé dans l'article « Féminicide : accusation de meurtre au premier degré pour Noureddine Mimouni ». Ne pas faire mention de l'origine nationale de l'accusé par crainte de stigmatiser les Algériens aurait pu priver le public d'informations essentielles à la compréhension des enjeux judiciaires liés à cette cause puisque l'accusé risquait d'être expulsé du Canada et renvoyé en Algérie, advenant qu'il soit reconnu coupable et condamné à plus de six mois d'emprisonnement.

Lire la décision complète

D2021-04-078 : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal c. Stéphanie Vallet et Le Devoir

Le Conseil rejette la plainte de Karine Morier, déposée au nom du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal, visant l'article « Des résidents du CHSLD Saint-Laurent enfermés pendant des mois dans leur chambre », de la journaliste Stéphanie Vallet, publié dans Le Devoir le 5 mars 2021. Aucun des griefs d'informations inexactes, de manque de prudence concernant des propos de personnes en situation de vulnérabilité, de manque de fiabilité des informations transmises par les sources, de partialité, de manque d'équilibre, d'information incomplète et de correction insuffisante des erreurs n'a été retenu.

Lire la décision complète

D2021-05-100 : Éric Parent c. Alain McKenna et Le Devoir

Le Conseil rejette la plainte d'Éric Parent visant l'article « À qui la faute pour la fuite de données de La Place 0-5? » du journaliste Alain McKenna, publié dans Le Devoir le 22 mai 2021. Dans le cas des informations inexactes alléguées, le Conseil a déterminé qu'il se trouvait devant deux versions des faits contradictoires et, en l'absence de preuve, il a accordé le bénéfice du doute au journaliste. En ce qui concerne le grief d'information incomplète, aucun manquement n'a été constaté.

Lire la décision complète

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et donne son avis relativement à la déontologie journalistique à travers ses décisions. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

