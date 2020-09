Manon Massé: Pour que l'isolement préventif ne soit pas juste un privilège de politicien

WENDAKE, QC, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que plusieurs politiciens, dont la députée solidaire Ruba Ghazal, se sont placés en isolement préventif, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, propose à la CAQ d'offrir une banque de congés d'urgence à la population québécoise jusqu'à la fin de la pandémie.

« Nous sommes très bien payés pour faire notre travail et nous avons les moyens de nous placer en isolement préventif. La moindre des choses, c'est de donner les moyens aux familles ordinaires de faire pareil. J'espère que les politiciens qui sont en isolement actuellement vont travailler avec Québec solidaire pour garantir 10 jours de congés d'urgence à toutes les Québécoises et tous les Québécois jusqu'à la fin de la pandémie. C'est une question de cohérence. Personne ne devrait avoir à choisir entre la santé publique et leur santé financière », affirme Manon Massé.

Congés d'urgence: une nécessité pour les jeunes familles

Québec solidaire propose d'ajouter une banque de dix jours de congé payé pour cause d'isolement ou de responsabilité familiale jusqu'à la levée des mesures sanitaires.

Beaucoup de travailleurs et des travailleuses québécois disposent seulement des 2 congés de maladie prévus à la Loi sur les normes du travail. Pour les parents, qui doivent rester à la maison avec leur enfant s'il présente des symptômes, le respect des consignes sanitaires est encore plus difficile.

« Les familles sont doublement pénalisées. Les parents qui présentent eux-mêmes des symptômes doivent rester à la maison. Si leurs enfants ont la fièvre, ils doivent rester à la maison aussi. Dans la situation économique actuelle, des familles qui sont déjà dans le rouge pourraient cacher leurs symptômes. Le ministre de la Santé a raison: tout le monde est responsable. Comment ça se fait qu'on punisse les gens qui font le choix responsable? », s'inquiète la porte-parole de Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

