Manoeuvre de diversion ou manque de jugement?

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le Syndicat du personnel administratif du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (SCFP 4628) dénonce vivement l'insensibilité de la part de son employeur, Santé Québec, qui fait circuler des jeux-questionnaires insignifiants en pleine tempête. Le système de santé est fragilisé et, présentement, la section locale vit des abolitions de postes et des supplantations qui insécurisent le personnel. En dépit de cette situation alarmante, les employé(e)s ont reçu un courriel les invitant à participer à un quiz portant sur le thème du printemps. Ça ne passe tout simplement pas parmi les membres.

« Comment peuvent-ils être autant déconnectés de la réalité! N'ont-ils rien à faire d'autre que de produire des quiz? Ça n'a aucun sens en cette période difficile », de dénoncer Christine Leduc, présidente du SCFP 4628.

La section locale a appris du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal que plus de 150 postes sont touchés par les coupures et qu'il y en aura d'autres. Ceci entraîne une chaîne de supplantations qui a pour conséquence de créer beaucoup d'inquiétude chez plusieurs travailleuses et travailleurs. De plus, les communications de l'employeur avec les membres sont inadéquates et incomplètes. Seule information claire : l'agence coupera du personnel.

« Pourtant, ils ont le temps de faire et d'envoyer un quiz sur le printemps! Ce manque de jugement et de considération est désolant et insultant pour des salariés qui se donnent corps et âme pour maintenir le système à flot », de dénoncer la présidente syndicale.

