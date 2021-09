Manifestation syndicale pour la fête du Travail 2021

MONTRÉAL, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Pour une deuxième année consécutive, les militantes et les militants de plusieurs organisations syndicales et communautaires de la région de Montréal se donnent rendez-vous à l'occasion de la fête du Travail. La manifestation appelle à la lutte contre le capitalisme, et réaffirme qu'une approche de syndicalisme de combat inclusive est nécessaire contre les attaques à l'endroit des travailleuses et des travailleurs par le patronat et les gouvernements ainsi que contre les inégalités sociales. Elle s'inscrit dans la tradition anticapitaliste portée, entre autres, par Michel Chartrand, figure emblématique du syndicalisme québécois qui, dans les années 1970, clamait haut et fort que « le capitalisme est amoral, asocial, apatride; il n'est pas réformable, pas domptable ».

Pour le Mouvement Action-Chômage de Montréal, la situation actuelle est alarmante. « D'un côté, les emplois précaires, mal payés et à temps partiel, se multiplient, et on assiste à l'éclosion d'un marché du travail complètement dérégulé, pudiquement appelé "économie de la demande", mais qui n'est rien d'autre qu'un nouveau cheap labour. De l'autre côté, la liberté syndicale est sapée par des lois spéciales et des décrets. Quant aux protections sociales des travailleurs et travailleuses, comme l'assurance-chômage et la CSST, leur état au sortir de la pandémie risque d'être lamentable… »

Cette année, les organisations ciblent plus particulièrement deux enjeux. D'abord, les lois spéciales dictées par le patronat qui enlèvent le droit de grève aux travailleurs et travailleuses. Les organisations lancent également un appel à bloquer le projet de loi 59 de la CAQ. Celui-ci représente une attaque frontale aux acquis historiques en santé-sécurité du travail, notamment en ce qui concerne les mécanismes de prévention. Nous ne pouvons tolérer que le patronat s'enrichisse encore davantage en coupant dans les mesures de santé-sécurité. Bénéficier de conditions de travail et d'un environnement de travail sain et sécuritaire est un droit fondamental !

Selon Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN (CCMM‒CSN), « le CCMM‒CSN est fier de manifester aujourd'hui avec ses alliés régionaux pour continuer à marteler que le PL59 de la CAQ ne répond pas aux aspirations et aux besoins des travailleuses et travailleurs. Le gouvernement doit retourner à la table à dessin, mener de réelles consultations publiques et amender son projet de loi pour faire en sorte que les droits des travailleuses et travailleurs en matière de santé-sécurité du travail soient pleinement reconnus ! »

Pour Sébastien Roy, infirmier et militant avec La Riposte syndicale : « Le patronat et les gouvernements sont à l'offensive et notre niveau de vie et nos conditions de travail reculent. Alors que les salaires réels stagnent depuis des décennies, les patrons sont plus riches que jamais. Le capitalisme fonctionne ainsi : ils sont riches parce que nous sommes pauvres. Face aux attaques des gouvernements et du patronat, il faut raviver notre tradition de lutte. Les pionniers de notre mouvement sont entrés en grève, ont défié des lois spéciales antidémocratiques, afin de défendre nos conditions de travail. Nous appelons à ce que l'entièreté du mouvement syndical reprenne cette tradition de syndicalisme de combat ! »

Manifestation syndicale de la fête du Travail

Lundi 6 septembre, 13 h

Obélisque Charles-de-Gaulle, au parc La Fontaine

Liste des organisations qui endossent l'événement :

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Association of McGill University Support Employees/Le Syndicat des employé.e.s occassionnel.le.s de l'Université McGill (AMUSE)

Association québécoise des infirmières et infirmiers (AQII)

ASSS Maintenant ou jamais

Au bas de l'échelle

Comité Chômage de l'Est de Montréal

Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN

Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

Hoodstock

IATSE 262

IWW Montréal

Mouvement Action-Chômage Montréal

Mob Pour les services publics

Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)

Regroupement RÉCIFS

La Riposte syndicale

SCFP 2850

SCFP 2881

SCFP 2960

SCFP 5425

SEMB-SAQ - CSN

SÉSUM

SÉTUE-UQAM

STT d'Oasis Animation - CSN

STTIC - CSN

STTP National

STTP - Section locale de Montréal

Syndicat TRAC Union

Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

SOURCE CSN

Renseignements: Pour information ou entrevue : Jérémie Gauthier-Caron, 514 771-4992

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/