Manifestation nationale des PRDM pour un règlement du maintien de l'équité salariale

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Des centaines de préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM) de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) participent aujourd'hui à une manifestation nationale pour exiger du gouvernement qu'il règle leurs plaintes de maintien de l'équité salariale de 2010.

Depuis plusieurs semaines, les PRDM de la FSSS-CSN multiplient les actions partout au Québec pour que le gouvernement mette fin à leur discrimination salariale. Ce sont des PRDM de plusieurs régions du Québec qui se sont données rendez-vous aujourd'hui à Trois-Rivières pour manifester ensemble et demander à la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, d'intervenir pour reconnaître leur travail.

Ces 2000 travailleuses et travailleurs du réseau de la santé jouent un rôle crucial dans les hôpitaux. Les PRDM ont la responsabilité de stériliser le matériel médical, notamment celui nécessaire pour les chirurgies. Leurs plaintes de maintien de l'équité salariale de 2010 ne sont toujours pas réglées, ce qui nuit à attirer et retenir le personnel dans le réseau.

« Ça fait plus de 10 ans que les PRDM, comme d'autres travailleuses et travailleurs du réseau, attendent d'être reconnues à leur juste valeur. On souligne ces jours-ci le 25e anniversaire de la Loi sur l'équité salariale. Pourtant, il n'y a rien à fêter pour les PRDM! L'inaction du gouvernement a des conséquences négatives. Elles sont nombreuses à vouloir quitter la profession et il est difficile d'attirer la relève. Le gouvernement a tout en main pour régler ça. Qu'il se déniaise enfin et règle les plaintes de maintien de l'équité salariale », explique Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Hubert Forcier, Conseiller à l'information -- Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), 514-209-3311, [email protected]