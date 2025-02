Manifestation devant le siège social d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Les trois syndicats faisant front commun en négociation avec Hydro-Québec ont manifesté devant le siège social aujourd'hui. Le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP 2000), le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SCFP 4250) ainsi que le Syndicat des employé(e)s de réseau d'Hydro-Québec (SCFP 5735) tentent de négocier une nouvelle convention collective depuis plus d'un an. Ces trois syndicats représentent près de 8000 salarié(e)s de la société d'État. Ils manifestent pour demander à Hydro-Québec d'accélérer les négociations qui piétinent.

« Les employés d'Hydro-Québec sont eux aussi victimes de l'inflation des dernières années. Il faut trouver une entente! C'est grâce à ces salariés qu'Hydro-Québec est reconnue comme un leader mondial dans son domaine. Leur en être reconnaissant en leur offrant un bon contrat de travail serait la moindre des choses », de dire le porte-parole du front commun et coordonnateur du secteur énergie du SCFP-Québec, Dominic Morin.

En novembre 2024, les trois syndicats se sont dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à cinq jours de grève. Pour le SCFP 4250, les membres ont voté en faveur de celui-ci à la hauteur de 98,47 %; pour le SCFP 2000, à 96 %; et pour le SCFP 5735, à 98 %.

Les points qui sont au cœur du litige sont : le régime de retraite, le régime de sécurité du salaire, les majorations salariales et le télétravail.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

