Manifestation communautaire : Des investissements insuffisants pour les populations vulnérables

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - TIOHTIÀ:KE - Le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal prend la rue au moment où le ministre des Finances, Éric Girard, dépose le budget du Québec 2025 à l'Assemblée nationale. Il dénonce le mépris de la Coalition Avenir Québec (CAQ) qui se reflète dans la quasi-absence d'investissement dans le filet social ainsi que dans les discours empreints d'intolérance qu'il propage dans l'espace public vis-à-vis les populations marginalisées. et vulnérabilisées.

« Il est ahurissant que nos dirigeants blâment les personnes les plus touchées par les politiques qu'ils mettent en place, s'indigne Olivier Gauvin , porte-parole du FRACA. Ces personnes sont vulnérables, il faudrait peut-être les aider au lieu de les pointer du doigt! »

Le FRACA somme les représentant.es de l'État de cesser immédiatement de normaliser la division et l'exclusion. Il revendique un réinvestissement massif dans le filet social, entre autres, avec la mise en place de lois et de politiques qui favorisent l'accès à un logement réellement abordable, un revenu qui permet de combler ses besoins essentiels et des soins et des services de santé accessibles pour tous.

À propos du FRACA Montréal :

Le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal est composé de regroupements communautaires régionaux. Il revendique, depuis 2016, l'augmentation du financement des organismes communautaires autonomes, le respect de leur autonomie et le réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux. Le FRACA appuie les luttes sociales montréalaises.

