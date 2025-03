INVITATION AUX MÉDIAS - Manifestation communautaire à l'occasion du dépôt du budget du Québec

TIOHTIÁ:KE, QC/MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une marche organisée par le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal à l'occasion du dépôt du budget du Québec par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ). À partir du Square Phillips, le contingent marchera jusqu'au bureau du premier ministre situé au 770 Sherbrooke Ouest pour rejoindre le rassemblement de la Coalition Main rouge à 12h.

DATE : Mardi 25 mars 2025 HEURE : 11h : rassemblement au Square Phillips et prise de parole

11h30 : départ

12h : jonction avec le rassemblement de la Coalition Main rouge 770 Sherbrooke Ouest INFOS : Événement Facebook, Fracamontreal.org

À propos :

Le Front régional d'action communautaire autonome de Montréal (FRACA) est composé de groupes et regroupements communautaires régionaux qui revendiquent, depuis 2016, l'augmentation du financement des organismes communautaires autonomes, le respect de leur autonomie et le réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux.

Le FRACA est composé des regroupements communautaires régionaux suivants :

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)

Réseau d'aide des personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)

Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le Sida (TOMS)

Table régionale des Centres de femmes Montréal métropolitain - Laval (TRCFMML)

(TRCFMML) Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal (TROVEP)

Porte-parole : Olivier Gauvin, Front régional d'action communautaire autonome de Montréal (FRACA)

Relations média : Lucie Poulin : [email protected] | cellulaire : 514 544-6942