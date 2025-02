Action de perturbation symbolique : Face aux injustices, bloquons l'intolérance!

TIOHTIÀ:KE, QC (MONTRÉAL), le 20 févr. 2025 /CNW/ - En cette Journée mondiale de la justice sociale, le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal prend la rue pour dénoncer la place grandissante des discours empreints d'intolérance de la Coalition Avenir Québec et dans l'espace public vis-à-vis les populations marginalisées et vulnérabilisées.

« Il est inacceptable que les élu.es se déresponsabilisent des différentes crises en blâmant les personnes les plus touchées comme les personnes migrantes, les personnes sans domicile fixe qui vivent dehors en plein hiver et celles aux prises avec des dépendances », s'indigne Maud Provost, porte-parole du FRACA. « Ces personnes sont tombées des mailles de notre filet social. Il faudrait peut-être les aider au lieu de les pointer du doigt?! »

L'action de perturbation prévue vers 14 h vise à représenter tous les obstacles politiques qui nuisent au travail des organismes communautaires qui ne parviennent plus à répondre aux besoins des personnes précaires qui se tournent vers eux, faute d'alternatives.

Le FRACA somme les représentant.es de l'État de cesser immédiatement de normaliser la division et l'exclusion. Il revendique un réinvestissement massif dans le filet social, entre autres avec la mise en place de lois et de politiques qui favorisent l'accès à un logement réellement abordable, un revenu qui permet de combler ses besoins essentiels et des soins et des services de santé gratuits pour tous.

À propos du FRACA Montréal :

Le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal est composé de regroupements communautaires régionaux. Il revendique, depuis 2016, l'augmentation du financement des organismes communautaires autonomes, le respect de leur autonomie et le réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux. Le FRACA appuie les luttes sociales montréalaises.

