Manifestation à Montréal pour le financement du transport en commun

MONTRÉAL et TIOHTIÀ:KE, QC, le 28 mars 2025 /CNW/ - Consternées par l'inaction et le mépris du gouvernement sur la question, des centaines de personnes manifestent aujourd'hui à Montréal et ailleurs au Québec pour exiger que le gouvernement provincial investisse massivement pour l'accessibilité et le développement du transport en commun.

« Le droit à la mobilité des personnes en situation de pauvreté ou de handicap à Montréal est compromis par des tarifs qui ne cessent d'augmenter, par l'abandon du programme de mise en accessibilité des stations de métro, et par le manque de service », se désole Kathleen Gudmundsson du Mouvement pour un transport public abordable. « Le rehaussement massif du financement public des sociétés de transport collectif est la façon la plus efficace et la plus équitable d'améliorer l'accessibilité financière et universelle du transport en commun ! »

La lutte aux changements climatiques devrait motiver le gouvernement du Québec à s'attaquer aux émissions de GES du secteur des transports. « La transition écologique passe par le transport en commun ! » insiste Nasrine Abdi Ismail d'Écologie populaire. « Face à l'urgence climatique, le gouvernement devrait mettre les bouchées doubles pour accélérer le développement du transport en commun à la grandeur du Québec et offrir à tout le monde une alternative écologique, accessible et abordable à l'automobile. »

« Face à la crise climatique et la hausse du coût de la vie, on s'explique mal le mépris du gouvernement à l'égard du transport en commun », dénonce Louis-Frédéric Verrault-Giroux de la TROVEP de Montréal. « Le transport en commun est un service public. Il est plus que temps que la CAQ assume ses responsabilités et investisse massivement pour bâtir un réseau de transport en commun public, abordable et accessible universellement. C'est une question de droits, de justice sociale et de justice environnementale ! »

Le développement du transport en commun est un enjeu social et environnemental majeur qui fait l'objet d'un large consensus au sein des milieux communautaire, syndical et citoyen au Québec. Plusieurs actions pour le financement public du transport en commun ont ainsi lieu aujourd'hui ailleurs dans la province, notamment à Rimouski, à Magog et à Trois-Rivières.

La manifestation montréalaise est organisée par Écologie populaire, la Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal, le Mouvement pour un transport public abordable, Justice climatique Montréal et Trajectoire Québec.

Groupes impliqués

Écologie populaire

Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Mouvement pour un transport public abordable (MTPA)

Justice climatique Montréal

Trajectoire Québec

SOURCE Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Porte-paroles: Nasrine Abdi Ismail, Écologie populaire - 514-562-3108; Kathleen Gudmundsson, MTPA - 514-432-9829 (anglais/français)