/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Déjà trop cher : Rassemblement contre les hausses de tarif de transport en commun à Montréal/

MONTRÉAL et TIOHTIÀ:KE, QC, le 11 juin 2025 /CNW/ - À l'appel de la TROVEP de Montréal, de l'ACEF du Nord de Montréal, du Centre communautaire Radisson, d'Ex Aequo, du RUTA Montréal et du Mouvement pour un transport public abordable (MTPA), de nombreux groupes communautaires se rassembleront demain au métro Lionel-Groulx pour dénoncer la nouvelle hausse des tarifs du transport en commun à Montréal, prévue pour le 1er juillet. Une fois de plus, ce sont les usager•ères, et particulièrement les personnes à faible revenu, qui paient le prix du sous-financement du transport collectif.

Quoi : Rassemblement contre la hausse des tarifs de l'ARTM

Où : Sortie de la station de métro Lionel-Groulx

Quand : Jeudi 12 juin, 15h

Groupes organisateurs

Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal

ACEF du Nord de Montréal

Centre communautaire Radisson

Ex Aequo

RUTA Montréal

Mouvement pour un transport public abordable

SOURCE Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Contact média : Nicolas Lemieux (Mouvement pour un transport public abordable) : [email protected], (438)-462-7695