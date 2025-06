Hausse des tarifs du transport collectif: c'est déjà trop cher!

MONTRÉAL et TIOHTIÀ:KE, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - À l'appel de la TROVEP de Montréal, de l'ACEF du Nord de Montréal, du Centre communautaire Radisson, d'Ex Aequo, du RUTA Montréal et du Mouvement pour un transport public abordable (MTPA), de nombreux groupes communautaires se rassemblent aujourd'hui au métro Lionel-Groulx pour dénoncer la nouvelle hausse des tarifs du transport en commun à Montréal, prévue pour le 1er juillet. Une fois de plus, ce sont les usager•ères, et particulièrement les personnes à faible revenu, qui paient le prix du sous-financement du transport collectif.

« Une passe mensuelle coûtera désormais 104 $, qu'on gagne 150 000 $ ou 15 000 $ par année. C'est une injustice flagrante! » dénonce Nicolas Lemieux du MTPA. Se déplacer est un droit, pas un luxe. Pourtant, des milliers de personnes sont contraintes de limiter leurs déplacements, au risque de vivre de l'isolement, d'avoir un accès restreint aux soins de santé, à l'emploi et à la vie sociale. Il est inacceptable qu'un service aussi fondamental ne soit pas accessible à tout le monde.

Depuis 2013, nous attendons la mise en place d'une tarification sociale basée sur le revenu, comme l'on promit Ensemble Montréal et Projet Montréal. Pendant ce temps, les tarifs grimpent et aggravent les inégalités. La gratuité pour les aîné•es a permis à des milliers de personnes de se déplacer plus librement, mais les personnes en situation de pauvreté attendent toujours. De toute évidence, il existe des moyens pour la Ville de financer l'accessibilité financière du transport en commun - c'est une question de volonté politique.

Le gouvernement du Québec, quant à lui, préfère offrir des baisses d'impôts qui profitent au plus riches et investir des milliards dans des projets mort-nés comme Northvolt. Pourquoi ne pas choisir le bien commun tout en luttant contre les changements climatiques en investissant massivement pour un réseau de transport public accessible, équitable et financé à la hauteur des besoins?

« Un service public ça sert à répondre aux besoins, assurer le respect des droits, permettre l'inclusion sociale et réduire les inégalités. Actuellement, le gouvernement abandonne sa responsabilité! Il fait le choix de limiter le droit à la mobilité, il fait le choix de creuser les inégalités! » ajoute Julie Corbeil de la TROVEP de Montréal.

Groupes impliqués :

Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal

ACEF du Nord de Montréal

Centre communautaire Radisson

Ex Aequo

RUTA Montréal

Mouvement pour un transport public abordable

SOURCE Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Contact média : Nicolas Lemieux (Mouvement pour un transport public abordable) : [email protected] (438)-462-7695