Je suis fière de vous annoncer que Mandy Mail, première vice-présidente et leader de Marketing, Activités d'entreprise et GreenShield Communautaire, a été nommée l'une des meilleures dirigeantes du Canada par le magazine Report on Business du Globe and Mail. Cette prestigieuse récompense a été décernée à 50 dirigeantes et dirigeants canadiens qui stimulent l'innovation, obtiennent des résultats probants et redéfinissent le leadership en fonction d'un objectif précis.

Cette reconnaissance décernée par le Globe and Mail souligne le dévouement inébranlable de Mandy à l'excellence et son influence transformatrice sur le parcours de GreenShield vers un avenir plus sain pour tous.

Depuis qu'elle a rejoint GreenShield en 2022, Mandy a joué un rôle déterminant dans la transformation de l'entreprise en un fournisseur-payeur intégré, le premier au Canada, guidée par sa mission sociale sans but lucratif, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. Son leadership a joué un rôle essentiel dans l'évolution de GreenShield et dans le renforcement de son engagement à faire une réelle différence.

« Mandy est une ambassadrice du bien commun, une stratège audacieuse et une dirigeante empathique qui a redéfini la façon dont nous nous présentons sur le marché et dans la vie des personnes que nous servons. » a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Elle dirige avec authenticité, courage et conviction, et a aidé GreenShield à prouver que l'alignement de la croissance commerciale et de l'impact social n'est pas seulement possible, mais essentiel. »

En tant que responsable de la transformation de la marque, du marketing, des activités de l'entreprise et des stratégies d'impact social de GreenShield, Mandy a rendu possible :

L'unification et l'amélioration de la marque GreenShield pour stimuler sa croissance commerciale et sociale : Mandy a dirigé l'intégration de plus de 50 marques disparates post-acquisition dans une architecture de marque cohérente et primée. Son esprit visionnaire a permis à GreenShield de se distinguer sur le marché, d'améliorer sa visibilité et sa crédibilité et de se positionner comme une entreprise engagée de services d'assurance et de soins de santé de premier plan. Ces efforts de transformation ont été déployés à l'ensemble des activités de GreenShield, amplifiant la voix de l'entreprise dans les domaines de la santé, des soins dentaires, de la pharmacie et de la santé mentale, tout en renforçant son rôle de défenseur national d'un accès équitable aux soins.

Sous la direction de Mandy, GreenShield a adopté un modèle pionnier dans le domaine des soins de santé au , qui associe le profit à la détermination. Cette approche novatrice de l'économie garantit que la croissance commerciale de l'organisation alimente directement l'impact social. L'impact social étant un levier essentiel de différenciation concurrentielle et un moteur d'engagement et de partenariats plus profonds avec les clients, GreenShield peut réinvestir durablement 75 millions de dollars pour améliorer la santé et le bien-être d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici à la fin de 2025. Des résultats transformateurs grâce à des programmes de santé novateurs et axés sur l'équité : Mandy a dirigé la conception et le lancement de programmes évolutifs qui s'attaquent aux obstacles systémiques en matière de soins de santé pour les populations mal desservies. Il s'agit notamment de consultations en santé mentale culturellement adaptées à la culture des femmes noires dans le cadre d'un partenariat avec Santé mentale des Noirs Canada (BMHC), et de services de bien-être tenant compte des traumatismes pour les communautés autochtones par l'intermédiaire de Noojimo Health. Ces services sont offerts gratuitement à ceux et celles qui en ont besoin et sont intégrés de manière transparente dans l'offre commerciale de GreenShield, ce qui permet aux clients de contribuer de façon importante à l'équité en matière de santé tout en améliorant leurs propres offres d'assurance.

Le leadership de Mandy a permis à GreenShield d'obtenir une place convoitée sur la liste Change the World 2024 de Fortune, la reconnaissance mondiale la plus recherchée pour les entreprises qui résolvent des défis sociétaux grâce à leur stratégie commerciale principale. Cette liste compte seulement 52 entreprises mondiales et GreenShield est la toute première entreprise canadienne indépendante à y figurer, ce qui témoigne des résultats mesurables de son modèle durable et de l'impact positif sur la santé que l'organisation produit à l'échelle nationale.

Ces initiatives ont permis à GreenShield de rejoindre des communautés vulnérables et ont aidé des clients estimés à respecter leurs propres engagements en matière d'impact social, à approfondir leurs relations et à accroître le rayonnement de GreenShield sur le marché.

« Ce prix est plus qu'un honneur personnel; c'est une célébration de nos efforts collectifs pour créer un impact durable », a déclaré Mandy Mail, première vice-présidente et leader de Marketing, Activités d'entreprise et GreenShield Communautaire. « GreenShield a démontré qu'il était non seulement possible, mais essentiel, d'atteindre des objectifs de croissance audacieux tout en restant fidèle à sa raison d'être. Je suis immensément fière de faire partie d'une équipe qui innove pour accroître notre impact, approfondir les partenariats et intégrer l'objectif dans toutes les facettes de notre activité. »

En tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield fonctionne sans actionnaires à la recherche de profits à court terme, ce qui lui permet de donner la priorité aux résultats en santé à long terme et de réinvestir ses excédents pour soutenir directement la santé et le bien-être des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de l'année, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de prise en charge des maladies chroniques.

À propos de GreenShield :

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : en tant que « fournisseur », parce que nous pouvons offrir divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et en tant que « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

