GreenShield et Recherche en santé mentale Canada lancent le centre de données sur la santé mentale des jeunes, une mine d'information sans pareille.

Le tableau de bord, accessible au public, centralise les données des principales organisations de jeunesse afin d'analyser les principaux facteurs sociaux et démographiques et d'identifier les tendances qui façonnent la vie des jeunes Canadiens et Canadiennes.

TORONTO, le 9 avril 2025 /CNW/ - Avec l'augmentation des facteurs de stress sociaux et économiques, les jeunes Canadiens et Canadiennes ont plus que jamais besoin de solutions adaptées en santé mentale. Pourtant, pendant trop longtemps, les jeunes ont été traités comme un groupe monolithique, plutôt que comme une population diversifiée ayant des besoins complexes.

Malgré la disponibilité des services, 73 % des jeunes qui ont recours à des services de santé mentale déclarent que leurs besoins ne sont pas entièrement satisfaits. C'est dans le but précis d'améliorer le bien-être mental des jeunes Canadiens et Canadiennes que GreenShield, la seule entreprise nationale d'assurance et de soins de santé sans but lucratif du Canada, s'associe à Recherche en santé mentale Canada (RSMC) pour lancer le centre de données sur la santé mentale des jeunes (le centre de données).

Le centre de données est la première ressource à réunir les principaux ensembles de données sur la santé mentale des jeunes au Canada. Son tableau de bord inédit, mis à jour de façon trimestrielle et alimenté par les jeunes eux-mêmes, offre un aperçu national de la santé mentale des jeunes. Il met en évidence leurs plus grands défis et se connecte aux bases de données des partenaires pour une meilleure compréhension des problèmes auxquels ils sont confrontés et des services qu'ils utilisent.

Des données qui en disent long

Le centre de données interactif exploite des renseignements recueillis de façon rigoureuse auprès de plus de 25 000 Canadiens et Canadiennes afin de fournir une vision holistique de la santé mentale des jeunes. Ce tableau de bord révèle des lacunes importantes en matière de navigation, d'accès et d'abordabilité au sein de divers groupes sociodémographiques de jeunes :

29 % des jeunes n'accèdent pas au soutien dont ils ont besoin parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre;

n'accèdent pas au soutien dont ils ont besoin parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre; 18 % des jeunes racisés ont du mal à trouver des soins culturellement adaptés;

ont du mal à trouver des soins culturellement adaptés; 30 % des étudiants et étudiantes n'ont pas les moyens de s'offrir un soutien en matière de santé mentale.

« En tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield s'attaque de front aux défis de santé les plus pressants grâce à des solutions fondées sur des données qui font progresser notre mission, à savoir promouvoir Une meilleure santé pour tous. En tant qu'entreprise à vocation sociale, nous avons la responsabilité de combler les lacunes en matière de soins de santé mentale pour les jeunes, et cela commence par l'étude des données recueillies », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. Notre initiative pour la santé mentale des jeunes s'appuie sur des données probantes, garantissant des solutions évolutives et durables qui ont un impact tangible. Le centre de données sur la santé mentale des jeunes est une première étape cruciale qui nous aide à mieux comprendre les besoins des jeunes afin de les mettre en contact avec les bons soins, au moment voulu. »

Le centre de données est une ressource publique conçue pour :

Fournir de l'information sur les sous-groupes clés : y compris sur les jeunes de couleur, les jeunes LGBTQ2+, les étudiants et étudiantes et sur les revenus des ménages , ce qui permet d'identifier les obstacles aux soins.

y compris sur les Mettre en évidence les lacunes critiques : intervenir de façon urgente pour améliorer la navigation, l'accès et l'abordabilité des soins de santé mentale pour les jeunes.

Trouver des solutions pour un changement à long terme : mettre en évidence les lacunes dans les services de santé mentale pour les jeunes afin de trouver des solutions efficaces et évolutives.

« Ce centre de données est une ressource unique et très efficace qui permettra aux parties prenantes de mieux comprendre les besoins des jeunes Canadiens et Canadiennes en matière de santé mentale. En ayant accès aux résultats de recherche actuels provenant de nombreuses organisations de premier plan et crédibles, ainsi qu'à des renseignements fournis par les jeunes eux-mêmes, les organisations, les gouvernements et les autres parties prenantes seront en mesure de mieux comprendre comment soutenir la santé mentale des jeunes Canadiens et Canadiennes. Nous saluons le leadership de GreenShield dans son approche collaborative visant à faciliter l'accès aux données afin de soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes en matière de santé mentale des jeunes », a déclaré Akela Peoples, présidente et directrice générale de Recherche en santé mentale Canada.

Non seulement la plate-forme de données sera-t-elle une ressource accessible au public pour les décideurs, les chercheurs et les éducateurs, mais elle orientera l'initiative de GreenShield sur la santé mentale des jeunes afin d'élargir l'accès, d'intégrer des solutions de soins novatrices et de garantir que les Canadiens et Canadiennes de 15 à 29 ans reçoivent un soutien opportun et adapté à leur culture.

En collaboration avec les principales organisations de santé mentale pour les jeunes, GreenShield rendra le soutien à la santé mentale plus accessible et plus équitable pour les jeunes.

« En réunissant des partenaires aux vues similaires, GreenShield est le fer de lance d'un effort collectif visant à transformer le paysage de la santé mentale, en veillant à ce que tous les jeunes, quels que soient leurs antécédents ou leur situation, aient accès au soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir », a déclaré Mandy Mail, première vice-présidence et leader de GreenShield Communautaire. Il est essentiel de s'occuper de la santé mentale des jeunes, car c'est au cours de cette période déterminante qu'ils acquièrent les habitudes et les mécanismes d'adaptation dont ils auront besoin tout au long de leur vie. Un soutien opportun, efficace et culturellement adapté peut prévenir les problèmes de santé mentale à long terme et permettre aux jeunes Canadiens et Canadiennes de mener une vie plus saine et plus épanouissante. »

Le centre de données est une première étape cruciale de l'Initiative phare de GreenShield sur la santé mentale des jeunes afin d'éclairer les solutions qui permettent aux Canadiens et Canadiennes de recevoir le soutien en santé mentale dont ils ont besoin et au moment où ils en ont besoin. D'autres annonces seront faites dans le courant de l'année, au fur et à mesure que GreenShield déploiera son initiative à l'ensemble du pays.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : en tant que « fournisseur », parce que nous pouvons offrir divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en gestion des maladies chroniques et en télémédecine, et en tant que « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

À propos de Recherche en santé mentale Canada

Recherche en santé mentale Canada (RSMC) est un organisme national de bienfaisance qui se consacre à l'amélioration de la santé mentale au Canada. Les systèmes et les services de santé mentale ne peuvent pas s'améliorer sans la recherche - elle est essentielle pour comprendre les besoins et créer de vraies solutions. Recherche en santé mentale Canada s'engage véritablement auprès des communautés et des Canadiens et Canadiennes ayant diverses expériences personnelles afin de s'assurer que la recherche reflète les besoins réels et aboutisse à des solutions efficaces.

Nous faisons progresser la santé mentale grâce à des partenariats de collaboration, des bourses d'études, des fonds d'amorçage, ainsi que la collecte et l'analyse de données. Recherche en santé mentale Canada est à l'affût de la santé mentale des Canadiens et Canadiennes et en rend compte aux gouvernements et aux parties prenantes à l'échelle nationale afin de favoriser la prise de décisions fondées sur des données concernant les besoins des Canadiens et Canadiennes et l'efficacité des services offerts à travers le pays.

Visitez www.rsmc.ca pour obtenir des données et de l'information utile.

