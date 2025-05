Mandat de grève presque unanime chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord

FERMONT, QC et PORT-CARTIER, QC, le 11 mai 2025 /CNW/ - Les quelque 2500 travailleur.euse.s d'ArcelorMittal à Fermont et Port-Cartier ont rejeté la proposition de l'employeur et se sont doté du même souffle d'un vote de grève à déclencher au moment jugé opportun. Les votes de grève des différentes accréditations Métallos oscillent entre 95 % et 99,8 %.

« Ce que l'employeur a mis sur la table ne constitue pas un contrat, ce n'est pas à la hauteur des attentes des membres. Les membres ont choisi de transmettre le message particulièrement clairement avec ce vote de grève. Le résultat a été transmis à l'employeur et ce dernier nous a convoqués dès lundi à une nouvelle rencontre de négociation », explique le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.

Voici les résultats des votes de grève dans chacune des accréditations :

SL 5778 (mine de Mont-Wright et de Fire Lake, à Fermont ) : 99,8 %

) : 99,8 % SL 6869 (port et chemin de fer, Port-Cartier ) : 99 %

) : 99 % SL 7401 et 7401-FP sud (employés de bureau de Port-Cartier et techniciens en protection des incendies) : 95 %

et techniciens en protection des incendies) : 95 % SL 7401 et 7401-FP nord (employés de bureau Fermont et force protectrice) : 99 %

et force protectrice) : 99 % SL 8664 (usine de bouletage de Port-Cartier ) : 99 %

« Nos membres sont déterminés à obtenir un bon contrat, avec des retombées économiques pour l'ensemble de la région. C'est ce message que porteront les membres du comité lors de la reprise des négociations lundi », fait valoir Marc Tremblay.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]