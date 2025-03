Mandat de grève pour les chauffeurs d'Autobus Fleur de Lys à Shawinigan

SHAWINIGAN, QC, le 24 mars 2025 /CNW/ - La trentaine de chauffeurs d'Autobus Fleur de Lys, Division Shawinigan, se sont dotés d'un mandat de grève. Réunis le dimanche 23 mars en assemblée générale extraordinaire de leur syndicat, section locale 5564 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), ils ont voté à 94 % en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Sans contrat de travail depuis le 31 octobre 2024, les chauffeurs estiment que l'employeur laisse traîner les pourparlers. Quatre rencontres de négociation ont eu lieu depuis novembre 2024.

Lors de la dernière, le syndicat a accepté de faire des compromis pour améliorer le service aux citoyens et citoyennes. Cependant, l'employeur a refusé de faire preuve de la même souplesse, restant campé sur des positions inacceptables concernant la santé et sécurité au travail, l'état précaire des autobus et les normes du travail. Selon le syndicat, les négociations vont aussi vers l'impasse quant aux salaires, aux congés et vacances, à la reconnaissance de l'ancienneté, à l'organisation du travail ainsi qu'aux équipements de travail.

« Nous nous interrogeons sérieusement sur l'appui de la municipalité de Shawinigan envers cette méthode de négociation. Autobus Fleur de Lys ne prend pas le processus au sérieux en ne soumettant que des offres dérisoires et inacceptables. Quelle valeur accorde-t-elle à ses salariés, à leur santé et sécurité au travail, et à l'importance de fournir un service stable et sécuritaire aux citoyens de Shawinigan », de demander Simon Bégin, président du syndicat.

« Les relations avec cet employeur sont déplorables depuis 2019, soit depuis que Fleur de Lys a pris en charge le transport urbain. Nos membres sur le terrain n'ont aucune pause pour manger ou souffler un peu. Ils peinent même à aller aux toilettes maintenant. Qui accepterait ça en 2025 », de s'insurger Simon Bégin.

Les chauffeurs se sont appauvris considérablement ces dernières années vu l'inflation, mais cela a commencé dès l'arrivée de Fleur de Lys. À ce moment, le salaire horaire est passé de 21,68 $ à 17,75 $. Présentement, ce taux est de 20,81 $. « C'est inacceptable, nous en avons assez de travailler à rabais et ne pouvons plus tolérer la situation. La balle est dans le camp de l'employeur et de la Ville de Shawinigan pour que des négociations sérieuses reprennent et que la clientèle n'écope pas d'un conflit de travail », de conclure Simon Bégin.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

