Mandat de grève dans deux librairies Renaud-Bray de Québec

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Exaspérés par la lenteur des négociations et par le manque de volonté de leur employeur à convenir d'un nouveau contrat de travail, les 60 employé-es des librairies Renaud-Bray Laurier Québec et des Galeries de la Capitale ont adopté, dans une proportion de 85 % lors d'une assemblée hier soir, un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Les salaires sont au cœur de la négociation : en raison d'une structure salariale trop contraignante et trop complexe, la vaste majorité des employé-es ne gagnent que 15 cents au-dessus du salaire minimum, même si certains cumulent plus de 10 ans de service pour le même employeur. Les employé-es demandent que le salaire d'embauche soit fixé à 1,15 $ au-dessus du salaire minimum pour les commis et à 1,40 $ au-dessus du salaire minimum pour les libraires.

Les discussions achoppent également sur l'accès à la formation et à des pauses, notamment. De son côté, l'employeur voudrait imposer différents reculs quant à la prise de congés et exige un rehaussement des disponibilités minimales des salarié-es.

« Renaud-Bray doit prendre acte de la volonté de ses employé-es de régler cette négociation, qui traîne en longueur depuis un an », affirme la porte-parole du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN, Isabelle Nadeau. « Dès la fin de l'assemblée, nous avons contacté les représentants de l'employeur et la conciliatrice du ministère du Travail pour relancer les discussions rapidement afin d'éviter un conflit de travail, alors que la période des Fêtes bat déjà son plein. »

Renaud-Bray coupable d'entrave, d'ingérence et de négociation de mauvaise foi

Dans une décision rendue le 5 août dernier à la suite d'une plainte déposée par le syndicat, le Tribunal administratif du travail déclarait la direction des succursales Laurier Québec et des Galeries de la Capitale coupable d'avoir entravé les activités syndicales et d'avoir manqué à son obligation de négocier de bonne foi. Le tribunal reprochait les nombreuses communications envoyées aux salarié-es par l'employeur visant à discréditer le syndicat, tout comme son attitude intransigeante à la table de négociation.

Depuis, la situation ne s'est guère améliorée. « À deux reprises au cours des derniers jours, Renaud-Bray a expulsé des lieux de travail le président du syndicat qui allait à la rencontre de ses collègues pour les informer de l'état des négociations. L'employeur a également essayé d'empêcher d'autres officiers de remplir leurs obligations syndicales », dénonce le vice-président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette. « Ces actes d'ingérence et ces entraves aux activités syndicales ont fait l'objet de mises en demeure et nous envisageons sérieusement de nouvelles plaintes au tribunal », fait-il valoir.

Pour la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Barbara Poirier, la détermination des employé-es des deux librairies ne fait pas de doute. « Personne ne peut vivre dignement en gagnant à peine plus que le salaire minimum. Le vote d'hier confirme la volonté des salarié-es d'obtenir une bonne convention collective et des salaires satisfaisants. Ils pourront compter sur tout l'appui de la CSN pour atteindre leurs objectifs. »

À propos

La convention collective des 60 employé-es des libraires Renaud-Bray Laurier Québec et des Galeries de la capitale est échue depuis le 31 décembre 2023. Depuis le début des négociations, en novembre 2023, une douzaine de rencontres ont eu lieu, les neuf dernières en présence d'une conciliatrice du ministère du Travail.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN regroupe 60 membres. Le syndicat est affilié à la Fédération du commerce et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

