Mandat de grève adopté à 100 % à l'usine d'Héroux Devtek de Laval

LAVAL, QC, le 31 mai 2025 /CNW/ - Les travailleurs et les travailleuses de l'usine d'Héroux Devtek à Laval se sont dotés d'un mandat de grève pour convaincre leur employeur de leur accorder un rattrapage salarial et de convenir le plus rapidement de leur première convention collective CSN.

Rassemblés en assemblée générale le 31 mai, ils ont adopté à 100 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée pour que la négociation prenne un nouvel élan. Ce sont plus de 100 salarié-es spécialisés qui œuvrent à la confection de trains d'atterrissage pour les avions pour l'entreprise en forte croissance économique. À la CSN depuis quelques mois, ils souhaitent obtenir une première convention collective avec la centrale. La négociation vise à la fois à obtenir des gains sur les conditions de travail et à arracher un rattrapage salarial pour freiner le roulement de personnel qui touche l'usine d'Héroux Devtek.

« La négociation avance, mais le rythme doit accélérer. L'employeur résiste aux changements. Il faut réécrire une nouvelle convention collective pour mieux défendre les travailleurs et les travailleuses. Le vote de grève démontre que les salarié-es sont prêts à se mobiliser pour obtenir des gains », lance Larry Pugh, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héroux-Devtek-CSN.

« Héroux Devtek doit accepter de partager les profits. L'entreprise en a amplement les moyens. Le taux de roulement est important et c'est principalement en raison des salaires inférieurs par rapport aux entreprises comparables. L'employeur a une occasion en or de changer de cap et il doit la saisir dès maintenant », ajoute Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

« Les travailleurs et les travailleuses de l'usine d'Héroux Devtek à Laval envoient un message clair à leur employeur : c'est le temps qu'il en mette plus sur la table. Ils sont prêts à exercer la grève pour obtenir une bonne convention collective », poursuit Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

