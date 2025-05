25e congrès du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN)

AMOS, QC, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le 25e congrès du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN (CCATNQ-CSN) s'ouvre aujourd'hui à Amos. Cet événement marquant souligne la force et la solidarité remarquables des travailleuses et travailleurs de la région, tout en offrant une tribune pour dénoncer les nombreux échecs de gestion du gouvernement dans plusieurs dossiers majeurs.

Une solidarité syndicale renforcée par la lutte

Les mobilisations historiques du secteur public lors de la dernière ronde de négociations ont ravivé l'esprit de combativité dans toute la région. « Nous avons vu qu'en se tenant ensemble et en se serrant les coudes, les travailleuses et travailleurs peuvent défendre leurs droits et remporter des victoires significatives - même face à un gouvernement aussi méprisant que celui en place », déclare Félix-Antoine Lafleur, président du CCATNQ-CSN.

« Ce congrès est l'occasion de célébrer nos mobilisations, notre solidarité et notre engagement indéfectible à faire progresser la société québécoise. »

Jean Boulet : ministre du Travail… mais pas pour les travailleurs et travailleuses

Malheureusement, le ministre du Travail et responsable de la région, Jean Boulet, brille par son absence. Des compressions majeures au CHSLD de Pie-XII, affectant directement les services aux aîné-es, révèlent une déconnexion inquiétante avec les besoins de la population qu'il est censé représenter. Sur le plan national, M. Boulet poursuit une ligne politique clairement favorable à la classe patronale. Son projet de loi 89 en est l'exemple le plus frappant. Pour François Enault, 1er vice-président de la CSN : « Il s'agit d'une attaque frontale contre les droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs. Derrière un discours prétendument technique, ce projet vise à affaiblir les syndicats et, ce faisant, à faire reculer l'ensemble des conditions de travail au Québec. Les syndicats ont historiquement rehaussé les standards collectifs; s'en prendre à eux, c'est s'attaquer à notre capacité collective de progresser. »

Un choix politique clair : les intérêts des patrons avant ceux de la population

Les actions du ministre Boulet tracent une ligne sans équivoque : il préfère servir une minorité de privilégiés plutôt que celles et ceux qui l'ont élu. Le PL-89 n'est pas une simple réforme. C'est une tentative de faire taire celles et ceux qui, chaque jour, se battent pour de meilleures conditions de vie et de travail.

Ce congrès réaffirme l'engagement du CCATNQ-CSN à défendre la dignité, les droits et la voix des travailleuses et des travailleurs de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec et de tout le Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

