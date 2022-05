Mandat de grève à la cimenterie McInnis

PORT-DANIEL-GASCONS, QC, le 30 mai 2022 /CNW/ - Les travailleurs de la carrière et de la cimenterie McInnis, maintenant propriété de Ciment St Marys (une filiale de Votorantim) se sont dotés au cours des derniers jours d'un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun, dans une proportion de 100 % et 98,6 %. Deux séances de négociation sont prévues les 13 et 14 juin prochains.

Ce vote survient après le rejet à l'unanimité la semaine dernière d'une offre dite « finale et globale » de la part de l'employeur. Précisons que les travailleurs avaient aussi rejeté à l'unanimité une offre précédente de l'employeur les 31 mars et 1er avril derniers. Les négociations achoppent sur les salaires, le régime de retraite et quelques articles normatif de la convention collective.

« Les conditions de travail chez McInnis sont inférieures à ce qui est offert dans les autres cimenteries québécoises comme Lafarge à Saint-Constant et Ciment Québec à Saint-Basile-de-Portneuf et, pourtant, on fait deux fois plus de ciment. Non seulement les propositions de l'employeur ne nous permettent pas de s'en rapprocher, mais en plus elles ne couvrent même pas l'inflation. Nos membres refusent de s'appauvrir », fait valoir le président de la section locale 9602 des Métallos, Renaud Langlois. Ce dernier représente 15 travailleurs à la carrière et 81 à la cimenterie.

Il s'agit d'un premier renouvellement de convention collective pour les travailleurs de l'usine et la carrière de Port-Daniel˗˗Gascons, la première négociation ayant eu lieu en 2018.

« Le mandat de nos membres ne pourrait être plus clair. Ils veulent avancer, se protéger de l'inflation et amorcer un rattrapage salarial. Leur détermination est grande et ils n'hésiteront pas à mettre en œuvre leur mandat. L'employeur doit saisir le message et transmettre des mandats en conséquence à ses négociateurs syndicaux d'ici la mi-juin », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Éric Matte.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

