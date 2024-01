Mandat de grève à l'unanimité chez Supérieur Propane

Les services de livraison du propane aux agriculteurs, à des clients commerciaux et à des particuliers pourraient être perturbés

MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - C'est à l'unanimité que les membres de la section locale 342M du Syndicat des Métallos chez Supérieur Propane ont rejeté les offres dites finales de l'employeur et qu'ils se sont dotés dans le même élan d'un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun.

Les quelque 135 membres assurent le service de distribution du propane à travers le Québec. La négociation touche également les techniciens, le service à la clientèle ainsi que les adjointes administratives du côté de la facturation et autres.

Une part importante du propane de Supérieur Propane va à des agriculteurs qui l'utilisent pour chauffer et sécher la matière dans les silos, ainsi que pour chauffer des fermes où sont élevés des animaux. On compte aussi au nombre des clients des grandes compagnies comme Costco ainsi que plusieurs restaurants et clients résidentiels ou de villégiature.

« En octobre, nos membres avaient rejeté une offre insuffisante sur le plan salarial dans une proportion de 97 %. L'employeur revient avec une offre finale similaire, avec seulement 0,5 % de salaire de plus. C'est ridicule. Nos membres sont des gens compétents, qui doivent détenir des certifications, qui manipulent constamment des matières dangereuses. Ce qui est sur la table ne reflète ni leur niveau de responsabilité, ni leurs compétences et encore moins l'évolution du coût de la vie », fait valoir le président de la SL 342M, Mathieu Rancourt.

L'employeur a été avisé au cours des dernières heures du résultat du vote. « La balle est dans son camp. Il a une bonne idée de ce que ça prend pour régler. De notre côté, la volonté des membres s'est exprimée très clairement en assemblée générale », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Hans-Woosly Balan.

Ingérence patronale

Le représentant syndical déplore par ailleurs la tentative de l'employeur de s'ingérer dans les affaires du syndicat. En effet, peu avant le vote, celui-ci a fait parvenir directement aux membres une communication contenant les détails de son offre finale. « Nous avions indiqué clairement que c'était au syndicat lui-même de transmettre cette offre en bonne et due forme aux membres, lors de notre assemblée générale. C'est une tentative évidente de contourner le Syndicat et de s'ingérer dans les communications avec ses membres. Cela dit, les membres ne sont pas dupes et ont jugé l'offre patronale eux-mêmes. Le rejet unanime est leur réponse », poursuit Hans-Woosly Balan.

Le Syndicat évalue actuellement ses recours contre une telle action contraire au Code du travail.

