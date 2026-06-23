Malgré un regain d'accessibilité dans les marchés les plus chers du Canada, un citadin sur deux considère encore quitter la ville

Le coût de la vie moins élevé et l'envie d'un rythme de vie plus tranquille continuent d'inciter les citadins à s'installer dans des villes plus abordables

Faits saillants :

Lethbridge arrive en tête du classement des villes les plus abordables du Canada, suivie de Saint-Jean, N.-B.; Thunder Bay passe de la première à la troisième place.

En 2026, 61 des 62 grandes villes canadiennes ont enregistré une amélioration de leur indice d'abordabilité par rapport à 2024.

55 % des personnes interrogées dans la région du Grand Toronto, 48 % dans la région du Grand Montréal et 46 % dans la région du Grand Vancouver envisageraient de s'installer dans l'une des 15 villes les plus abordables.

Sherbrooke est la destination la plus prisée par les personnes interrogées à Montréal, tandis qu' Edmonton reste le choix numéro un des habitants de Toronto et de Vancouver.

La génération Z et les millénariaux sont plus enclins à déménager pour accéder à des logements plus abordables que les générations précédentes.

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Selon une récente enquête de Royal LePageMD menée par Burson1 auprès de résidents canadiens dans les agglomérations de Toronto, Montréal et Vancouver, la moitié des personnes interrogées (51 %) déclarent qu'elles envisageraient d'acheter une résidence principale dans l'une des 15 villes les plus abordables du Canada, si elles parvenaient à trouver un emploi sur place ou à travailler à distance.

« Les prix de l'immobilier dans les plus grandes villes du Canada se sont modérés ces deux dernières années, mais pour de nombreux acheteurs, le calcul ne tient toujours pas la route », a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « Alors que l'accès au marché reste difficile dans les centres urbains les plus chers du pays, s'installer dans une ville plus abordable devient moins un dernier recours qu'une stratégie délibérée. Les futurs propriétaires qui ne parviennent pas à s'implanter sur ces marchés évaluent sérieusement leurs options, et les locataires - qui n'ont pas d'attaches - sont plus enclins à franchir le pas que les propriétaires déjà installés. »

L'enquête a révélé que Sherbrooke est la destination de déménagement la plus prisée par les habitants de la région métropolitaine de Montréal ; 29 % des personnes interrogées déclarent qu'elles envisageraient d'acheter une résidence principale à Sherbrooke si elles parvenaient à trouver un emploi sur place ou à travailler à distance. Par ailleurs, Edmonton arrive une nouvelle fois en tête des choix des personnes interrogées dans la région métropolitaine de Toronto (16 %) et celle de Vancouver (18 %).

« Si les Canadiens se montrent particulièrement mobiles en théorie, ils le sont nettement moins dans les faits », a fait remarquer M. Soper. « Beaucoup de gens rêvent de s'installer dans une ville ou une province où le coût de la vie est plus abordable, mais le nombre de ceux qui franchissent réellement le pas est plus faible. Les opportunités professionnelles, les obligations familiales et les réseaux sociaux déjà établis constituent des freins importants. Néanmoins, alors que les difficultés d'accès au logement persistent dans les plus grands centres urbains du pays, de plus en plus d'acheteurs élargissent leur champ de recherche et évaluent sérieusement des marchés qu'ils n'auraient peut-être jamais envisagés il y a encore quelques années. »

Lethbridge arrive en tête du classement des villes les plus abordables du Canada, où 18,9 % du revenu mensuel d'un ménage serait nécessaire pour honorer un paiement hypothécaire mensuel.2 Cette ville de l'Alberta, suivie de Saint-Jean N.-B., ravit la première place à Thunder Bay (actuellement troisième au classement), qui était considérée comme le marché le plus abordable au pays en 2024. Red Deer et Regina complètent le top 5, où le paiement hypothécaire ne nécessite pas plus de 25,0 % du revenu mensuel d'un ménage.

« Les jeunes Canadiens - souvent moins attachés à une communauté en particulier - sont bien placés pour s'installer dans une autre ville ou province, car ils ont la possibilité de s'établir là où le logement est plus abordable. Ce qui a changé, en revanche, c'est la facilité avec laquelle ils peuvent le faire. L'ère du télétravail a donné aux acheteurs la liberté de vivre où ils le souhaitent tout en percevant un salaire compétitif. À mesure que de plus en plus de salariés retournent au bureau, cette liberté devient plus difficile à obtenir. »

Plus de la moitié (52 %) des personnes interrogées qui sont locataires déclarent qu'elles envisageraient d'acheter une résidence principale dans l'une des 15 villes les plus abordables du Canada, si elles parvenaient à trouver un emploi sur place ou à travailler à distance. Lorsqu'on analyse les résultats par génération, les jeunes sont plus enclins à déménager pour accéder à un logement plus abordable : 77 % des répondants de la génération Z et 56 % des millénariaux déclarent qu'ils envisageraient d'acheter une résidence principale dans l'une des 15 villes les plus abordables du Canada, contre 51 % des répondants de la génération X et 34 % de la génération des baby-boomers.

Cinquante-cinq pour cent des personnes interrogées qui déclarent envisager de déménager ont cité le coût de la vie moins élevé comme principale motivation pour acheter un bien immobilier dans l'une des villes les plus abordables ; 42 % affirment souhaiter un rythme de vie plus tranquille, et 41 % indiquent vouloir se rapprocher de la nature et vivre dans une région moins peuplée. Les personnes interrogées pouvaient sélectionner plus d'une réponse.

« Une tendance importante, mais souvent négligée, du marché immobilier canadien est le resserrement des écarts de prix entre les régions. Pendant la flambée des prix liée à la pandémie, l'écart entre les marchés les plus chers du Canada et les villes de taille moyenne s'est considérablement creusé. Depuis, la tendance s'est inversée. Les prix de l'immobilier à Toronto et à Vancouver ont baissé, tandis que des villes comme Ottawa, Montréal et Regina ont maintenu leur niveau ou ont continué à s'apprécier », a déclaré Soper.

« Il en résulte un resserrement de l'écart de prix. Pour de nombreux Canadiens, la question n'est plus simplement de savoir s'ils ont les moyens d'acheter un logement, mais où ils peuvent trouver le meilleur équilibre entre accessibilité financière, perspectives professionnelles et qualité de vie. Si cette tendance se poursuit, l'avantage financier lié à un déménagement diminuera, et on peut s'attendre à ce que moins de ménages envisagent sérieusement de déménager dans le seul but de bénéficier de coûts de logement moins élevés. »

_____________________________ 1 Burson a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 900 résidents canadiens, âgés de 18 ans et plus, vivant dans les trois plus grandes régions urbaines du Canada, soit le Grand Toronto, le Grand Montréal et le Grand Vancouver, entre le 2 et le 4 juin 2026. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel en ligne dans ce cas). Un échantillonnage équitable a été réalisé dans chaque ville, en respectant des quotas d'âge et de sexe. Une pondération a été appliquée afin de refléter la taille relative des trois villes, selon les chiffres du recensement de 2021. 2 L'indice d'abordabilité de Royal LePage est basé sur le pourcentage de revenu nécessaire pour assurer le paiement mensuel d'un prêt hypothécaire, en utilisant le revenu total médian provincial de 2024 de Statistique Canada des familles économiques et des personnes ne faisant pas partie d'une famille économique, et les données de l'agrégat du prix des maisons à l'échelle de la ville provenant de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage pour le premier trimestre 2026. Le calcul de l'hypothèque est basé sur un prêt à terme fixe de trois ans au taux de 4,64 %, amorti sur 25 ans avec une mise de fonds de 20 %.

Dans 61 des 62 villes canadiennes, l'accessibilité à la propriété s'est améliorée

Après une longue période marquée par une stagnation, voire une baisse, des prix de l'immobilier et un ralentissement de l'activité des acheteurs, 61 des 62 villes analysées par Royal LePage entre 2024 et 2026 ont enregistré une amélioration de l'accessibilité à la propriété, les progrès étant principalement observés sur les marchés où les prix sont les plus élevés. West Vancouver, Richmond, Markham, North Vancouver et Milton ont connu les baisses les plus importantes du pourcentage de revenu nécessaire pour honorer un paiement hypothécaire.

En comparaison, les villes qui ont enregistré la plus faible amélioration ont généralement déjà des prix immobiliers parmi les plus abordables du pays. À Red Deer, Trois-Rivières, Thunder Bay et Sherbrooke, le revenu nécessaire pour assumer une mensualité hypothécaire a baissé de moins de 2,0 %. La ville de Québec a été le seul marché à enregistrer une détérioration de l'accessibilité, le revenu nécessaire pour assumer un paiement hypothécaire ayant augmenté de 1,6 % depuis 2024.

La ville de Québec se distingue tout particulièrement, puisqu'elle a enregistré la plus forte hausse globale des prix immobiliers d'une année sur l'autre au cours des huit derniers trimestres consécutifs. Dans l'ensemble, il n'est pas surprenant que les marchés où les acheteurs ont été les plus actifs soient ceux qui affichent la plus faible amélioration en matière d'abordabilité au logement.

« Au cours des deux dernières années, les prix de l'immobilier dans les grands centres urbains du Canada - en particulier à Toronto, à Vancouver et dans leurs agglomérations - ont connu un ralentissement, la demande dans ces régions où les coûts de la vie sont élevés ayant été freinée par les incertitudes géopolitiques et économiques, la baisse des flux d'immigration et une augmentation sans précédent de l'offre », a déclaré Soper. « En même temps, les villes où les prix de l'immobilier sont plus bas ont connu une demande plus soutenue, les acheteurs cherchant à faire leur entrée sur le marché, ce qui a eu pour effet de faire grimper les prix. »

« Cela dit, le rapport entre les revenus locaux et les prix de l'immobilier reste un facteur déterminant pour évaluer l'accessibilité financière, et l'ampleur de l'amélioration varie considérablement d'un marché à l'autre. Pour les habitants déjà mis à rude épreuve par la hausse du coût de la vie, les avantages liés à la baisse des prix de l'immobilier ne se font peut-être pas encore sentir. »

Tendances régionales

Dans l'ensemble, 51 % des personnes interrogées déclarent qu'elles envisageraient s'installer dans une ville plus abordable, même si celles résidant dans la région du Grand Toronto sont plus enclines à le faire que leurs homologues des grandes régions de Montréal et de Vancouver. Cinquante-cinq pour cent des personnes interrogées dans la région du Grand Toronto déclarent qu'elles envisageraient d'acheter une propriété dans une ville plus abordable. Leur premier choix se porte sur Edmonton (16 %), suivie de Thunder Bay (15 %), Charlottetown (14 %) et Windsor-Essex (14 %).

En comparaison, dans la région du Grand Montréal, 48 % des personnes interrogées déclarent qu'elles envisageraient d'acheter une résidence principale dans une ville plus abordable. La ville la plus plébiscitée par les répondants de la région du Grand Montréal est Sherbrooke (29 %), suivie de Trois-Rivières (25 %) et de Charlottetown (7 %).

Bien qu'il s'agisse du marché immobilier le plus cher du pays, les personnes interrogées dans la région du Grand Vancouver sont moins portées à envisager de déménager. Quarante-six pour cent des personnes interrogées déclarent qu'elles envisageraient de s'installer dans une ville plus abordable. La destination la plus prisée par les personnes interrogées du Grand Vancouver est Edmonton (18 %), suivie de Saint-Jean-de-Terre-Neuve (12 %), Charlottetown (10 %) et Lethbridge (10 %). Les personnes interrogées pouvaient sélectionner plus d'une réponse.

Tableau - Rapport 2026 de Royal LePage sur les villes les plus abordables du Canada: rlp.ca/Tableau-Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026

ALBERTA

En se basant sur le pourcentage de revenu nécessaire pour honorer une mensualité hypothécaire, à partir des données sur le revenu médian des ménages au niveau provincial3 et des données agrégées sur les prix de l'immobilier au niveau municipal4, Lethbridge se classe en tête des villes les plus abordables du Canada. À Lethbridge, cela représenterait 18,9 % du revenu mensuel d'un ménage.5

« L'un des principaux facteurs ayant permis de préserver l'accessibilité financière à long terme de notre ville a été notre capacité à construire au rythme de l'évolution démographique. Notre croissance a été lente et régulière, ce qui a permis aux urbanistes de suivre le rythme du développement immobilier, même pendant les pics de croissance démographique observés après la pandémie, alors que de nombreux Canadiens s'installaient dans le sud de l'Alberta à la recherche d'un coût de la vie moins élevé », a déclaré Keith Pushor, courtier immobilier chez Royal LePage South Country Real Estate Services. « Lorsque les prix de l'immobilier devenaient inabordables pour les nouveaux arrivants à Calgary, ils se tournaient souvent vers le sud, à Lethbridge, à quelques heures de la ville. Nous avons ainsi constaté une appréciation régulière des prix de l'immobilier et, bien que cette hausse puisse sembler extrême par rapport aux tendances historiques du marché local, elle est loin d'être aussi brutale que celle qu'ont connue d'autres villes. »

Pushor a ajouté que le profil des acheteurs s'installant dans la ville était très varié, allant des jeunes professionnels aux retraités. Ceux qui sont attirés par Lethbridge citent souvent comme principaux atouts sa proximité pratique avec Calgary, les Rocheuses et la frontière américaine ; son climat agréable et ses nombreux espaces verts ; ainsi qu'un marché de l'emploi stable, soutenu par les secteurs de l'éducation, de l'administration publique et de la production alimentaire.

« En se basant sur le plan d'urbanisme actuel, nous sommes bien placés pour demeurer une ville où le coût de la vie reste abordable, et il y a suffisamment de terrains et de nouveaux projets immobiliers pour soutenir une croissance continue », a déclaré Pushor. « La croissance démographique exerce certes une certaine pression à long terme, mais pour l'instant, les facteurs fondamentaux jouent en notre faveur. »

Parmi les 15 villes les plus abordables du Canada, trois se trouvent en Alberta. Red Deer occupe la quatrième place : la mensualité hypothécaire représenterait 24,9 % du revenu mensuel d'un ménage, ce qui constitue une légère amélioration par rapport aux 25,7 % enregistrés il y a deux ans. Edmonton occupe la septième place : 26,3 % du revenu mensuel d'un ménage y serait nécessaire pour honorer un paiement hypothécaire, contre 28,9 % il y a deux ans. Edmonton est la destination la plus prisée par les personnes interrogées dans les régions du Grand Toronto et Vancouver.

« Ce qui distingue vraiment Edmonton, c'est l'accès à la fois à la ville et aux espaces naturels, d'une manière difficile à égaler ailleurs au Canada. Les habitants ne passent pas des heures dans leur voiture. Même depuis les banlieues plus abordables qui entourent la ville, on peut rejoindre le centre-ville en une vingtaine de minutes. C'est le genre d'équilibre que la plupart des grandes agglomérations ne peuvent tout simplement pas offrir, et cela change le rythme de vie quotidien des familles d'ici », a déclaré Ed Lastiwka, courtier associé chez Royal LePage Noralta Real Estate. « Pour ceux qui aiment les activités de plein air, notre vallée fluviale constitue le plus grand ensemble de parcs urbains interconnectés d'Amérique du Nord, sillonné de pistes cyclables, de sentiers pédestres, de parcs et de parcours de golf. De plus, le cœur du centre-ville, qui fait actuellement l'objet d'un vaste projet de revitalisation, est accessible grâce à un réseau de tramway récemment étendu. C'est la combinaison parfaite entre nature et ville. »

Lastiwka a souligné que le marché immobilier d'Edmonton reste plus abordable que celui de Calgary, qui devient presque inaccessible pour de nombreux habitants de la ville.

« Nous constatons qu'un certain nombre d'acheteurs de Calgary s'installent ici pour cette raison, tout comme ceux de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, où la circulation et les prix de l'immobilier ont tous deux atteint des niveaux que beaucoup ne peuvent plus se permettre », a-t-il déclaré. « Les premiers acheteurs à Edmonton sont toujours très présents, et les jeunes couples font tout ce qu'il faut pour économiser et accéder au marché immobilier. Ici, l'accès à la propriété reste à la portée de tous, et c'est ce qui continue d'attirer les gens à Edmonton. »

Lethbridge

Prix de l'agrégat T1 2026 : 338 700 $

Revenu médian provincial total des ménages (Alberta, 2024) : 96 600 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 520,85 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 18,9 %

Classement en matière d'abordabilité : 1e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Lethbridge, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Lethbridge

Red Deer

Prix de l'agrégat T1 2026 : 447 200 $

Revenu médian provincial total des ménages (Alberta, 2024) : 96 600 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 2 008,04 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 24,9 %

Classement en matière d'abordabilité : 4e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Red Deer, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026-Red-Deer

Edmonton

Prix de l'agrégat T1 2026 : 472 300 $

Revenu médian provincial total des ménages (Alberta, 2024) : 96 600 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 2 120,75 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 26,3 %

Classement en matière d'abordabilité : 7e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Edmonton, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026-Edmonton

Tableau - Rapport 2026 de Royal LePage sur les villes les plus abordables du Canada: rlp.ca/Tableau-Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026

MANITOBA & SASKATCHEWAN

En se basant sur le pourcentage du revenu nécessaire pour honorer une mensualité hypothécaire, à partir des données sur le revenu médian des ménages au niveau provincial6 et des données agrégées sur les prix de l'immobilier au niveau municipal7, Regina, en Saskatchewan, se classe cinquième parmi les villes les plus abordables du Canada. À Regina, 25,0 % du revenu mensuel d'un ménage serait nécessaire, ce qui représente une amélioration par rapport à 2024, où ce pourcentage s'élevait à 29,1 %.

« Regina est en quelque sorte une exception. Notre marché suit son propre rythme, et pour l'instant, cela signifie qu'une maison ici coûte encore une fraction de ce que vous paieriez dans les grandes villes canadiennes, même si la demande locale dépasse de loin l'offre disponible », a déclaré Leah Graham, courtière immobilière chez Royal LePage Next Level. « L'offre n'a jamais été aussi restreinte, et les prix continuent de grimper. Mais pour quiconque observe la situation depuis une grande ville, les chiffres sont difficiles à ignorer. Votre argent vous permet tout simplement d'en avoir beaucoup plus ici, ce qui ouvre de nouvelles possibilités. »

Graham a ajouté qu'à Regina, une famille locale peut être propriétaire de sa résidence principale tout en ayant les moyens d'acquérir un bien d'investissement ou une résidence secondaire ; une flexibilité qui reste hors de portée dans de nombreuses régions du pays.

« C'est également un endroit idéal pour faire carrière. Notre marché de l'emploi est dynamique et bien moins saturé que dans une grande ville ; ainsi, les candidats, y compris les nouveaux arrivants au Canada, constatent souvent qu'ils peuvent trouver du travail et gravir les échelons plus rapidement qu'ailleurs. Et la vie en dehors du travail y est vraiment agréable : moins de circulation, un rythme de vie plus calme, loin du stress du métro-boulot-dodo. Avec ses parcs, ses sentiers de randonnée et son accès aux loisirs et aux sports de plein air, c'est un endroit sûr et familial, idéal pour élever des enfants. »

« Regina offre des possibilités d'accession à la propriété et d'investissement immobilier que peu de marchés peuvent égaler. Les prix y sont abordables, il est facile de trouver des locataires pour une propriété mise en location, et la ville offre une excellente qualité de vie. C'est une combinaison très séduisante, et c'est pourquoi la ville continue d'attirer des acheteurs venus de tout le pays et du monde entier », a déclaré Graham.

Parmi les 15 villes les plus abordables du Canada, trois se trouvent dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan. Winnipeg, au Manitoba, occupe la dixième place : le paiement hypothécaire y représente 27,9 % du revenu mensuel d'un ménage, contre 31,8 % il y a deux ans.

« Winnipeg a conservé son caractère abordable malgré une pression à la hausse progressive sur les prix. Et, comparée à d'autres grands centres des Prairies comme Calgary et Edmonton, elle continue d'offrir un excellent rapport qualité-prix. Contrairement à d'autres marchés, nous avons été largement épargnés par les fortes fluctuations de prix provoquées par les vagues de migration interprovinciale et internationale. La ville s'est développée de manière constante, mais sans pour autant rendre le logement inabordable pour ses habitants », a déclaré Jesse Carlson, courtier immobilier chez Royal LePage Prime Real Estate. « Les coûts du logement ont globalement augmenté au même rythme que les impôts et les autres dépenses essentielles, ce qui permet à Winnipeg de rester accessible, contrairement à de nombreuses villes canadiennes. Cette stabilité n'a toutefois pas atténué la concurrence. Ce printemps, les acheteurs motivés soumettent régulièrement des offres supérieures au prix demandé, car ils se disputent un parc immobilier limité. »

Carlson a souligné que les habitants continuent d'être attirés par la ville en raison de son marché de l'emploi dynamique, notamment dans les secteurs du transport routier, des affaires et de la santé. Winnipeg allie la convivialité d'une petite communauté aux commodités d'une grande ville, et se trouve à seulement une heure de route des lieux de villégiature, offrant ainsi à ses habitants le meilleur des deux mondes.

« Winnipeg est en croissance soutenue, grâce au développement immobilier en cours et aux investissements dans les infrastructures. Même si cela exercera une pression à la hausse progressive sur les prix, nous prévoyons que les hausses seront lentes et modérées », a déclaré Carlson. « Les premiers acheteurs pourraient mettre plus de temps à économiser pour leur apport personnel à mesure que les prix augmentent, mais Winnipeg restera l'un des marchés les plus accessibles au pays, et le seuil d'accès y restera plus bas que dans la plupart des villes canadiennes. »

Saskatoon, en Saskatchewan, se classe douzième parmi les villes les plus abordables du Canada : le paiement hypothécaire y représenterait 28,8 % du revenu mensuel d'un ménage, contre 32,7 % il y a deux ans.

Regina, Saskatchewan

Prix de l'agrégat T1 2026 : 397 900 $

Revenu médian provincial total des ménages (Saskatchewan, 2024) : 85 600 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 786,67 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 25,0 %

Classement en matière d'abordabilité : 5e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Regina, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026-Regina

Winnipeg, Manitoba

Prix de l'agrégat T1 2026 : 424 500 $

Revenu médian provincial total des ménages (Manitoba, 2024) : 81 900 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 906,12 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 27,9 %

Classement en matière d'abordabilité : 10e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Winnipeg, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026-Winnipeg

Saskatoon, Saskatchewan

Prix de l'agrégat T1 2026 : 458 000 $

Revenu médian provincial total des ménages (Saskatchewan, 2024) : 85 600 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 2 056,54 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 28,8 %

Classement en matière d'abordabilité : 12e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Saskatoon, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Saskatoon

Tableau - Rapport 2026 de Royal LePage sur les villes les plus abordables du Canada: rlp.ca/Tableau-Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026

ONTARIO

En se basant sur le pourcentage du revenu nécessaire pour honorer une mensualité hypothécaire, à partir des données sur le revenu médian des ménages au niveau provincial8 et des données agrégées sur les prix de l'immobilier au niveau municipal9, Thunder Bay se classe troisième parmi les villes les plus abordables du Canada. À Thunder Bay, 20,3 % du revenu mensuel d'un ménage serait nécessaire, ce qui représente une amélioration par rapport à 2024, où ce pourcentage s'élevait à 22,2 %. Alors que la ville était classée en 2024 comme le marché immobilier le plus abordable du Canada, elle est passée à la troisième place en 2026, car l'accessibilité s'est améliorée plus rapidement dans d'autres marchés.

« Thunder Bay reste un marché très attirant et relativement abordable, même si les prix de l'immobilier n'ont cessé d'augmenter ces dernières années », a déclaré Nathan Lawrence, courtier immobilier et propriétaire chez Royal LePage Lannon Realty. « L'offre limitée et la forte demande des acheteurs continuent de soutenir un marché favorable aux vendeurs et d'alimenter la hausse des prix de l'immobilier. Malgré ces hausses, l'accessibilité financière reste un atout majeur, soutenue par une économie diversifiée, de solides perspectives d'emploi, l'accès à l'enseignement supérieur et aux soins de santé, ainsi qu'une qualité de vie qui offre un rythme plus tranquille que celui des grands centres urbains. »

Lawrence a souligné que Thunder Bay attire un public d'acheteurs très varié, notamment des jeunes familles, des retraités, d'anciens habitants qui reviennent s'installer dans la région, ainsi que des investisseurs à la recherche de biens immobiliers stables, destinés à un usage de loisirs ou à la location. Il a ajouté que l'accès à des activités de plein air, les infrastructures de qualité et les réseaux de transport pratiques de la ville continuent d'attirer des personnes venues de tout le Canada.

« À l'avenir, je m'attends à ce que Thunder Bay reste l'un des marchés immobiliers les plus abordables du Canada », a ajouté Lawrence. « Même si la demande devrait continuer à dépasser l'offre, les investissements dans de nouveaux logements locatifs et les efforts visant à élargir le parc immobilier devraient contribuer à créer davantage d'options de logement pour les résidents. Dans l'ensemble, Thunder Bay continue d'offrir un rapport qualité-prix exceptionnel et une stabilité à long terme aux acheteurs. »

Sur les 15 villes les plus abordables du Canada, seules deux se trouvent dans la province de l'Ontario. Windsor-Essex occupe la onzième place : le paiement hypothécaire y représenterait 28,7 % du revenu mensuel d'un ménage, soit une baisse significative par rapport aux 36,4 % enregistrés il y a deux ans.

Parmi les personnes interrogées dans la région du Grand Toronto, 55 % déclarent qu'elles envisageraient d'acheter un logement dans une ville où les prix sont plus abordables. Leur premier choix se porte sur Edmonton (16 %), suivie de Thunder Bay (15 %), Charlottetown (14 %) et Windsor-Essex (14 %). Les personnes interrogées pouvaient choisir plus d'une réponse.

Thunder Bay

Prix de l'agrégat T1 2026 : 339 900 $

Revenu médian provincial total des ménages (Ontario, 2024) : 90 200 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 526,24 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 20,3 %

Classement en matière d'abordabilité : 3e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Thunder Bay, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Thunder-Bay

Windsor - Essex

Prix de l'agrégat T1 2026 : 480 500 $

Revenu médian provincial total des ménages (Ontario, 2024) : 90 200 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 2 157,57 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 28,7 %

Classement en matière d'abordabilité : 11e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Windsor - Essex, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Windsor-Essex

Tableau - Rapport 2026 de Royal LePage sur les villes les plus abordables du Canada: rlp.ca/Tableau-Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026

QUÉBEC

En se basant sur le pourcentage du revenu nécessaire pour honorer une mensualité hypothécaire, à partir des données sur le revenu médian des ménages à l'échelle provinciale10 et des données agrégées sur les prix de l'immobilier au niveau municipal11, Trois-Rivières se classe huitième parmi les villes les plus abordables du Canada. À Trois-Rivières, 27,3 % du revenu mensuel d'un ménage serait nécessaire, ce qui représente une amélioration par rapport à 2024, où ce pourcentage était de 28,5 %.

« Trois-Rivières reste une ville abordable, surtout par rapport au reste du Canada, mais notre position dans le classement a reculé en raison de la hausse soutenue des prix de l'immobilier au cours des deux dernières années », explique Martin Leblanc, courtier immobilier chez Royal LePage Centre. « Depuis la pandémie, le marché local a connu un rattrapage nécessaire en termes de valeur immobilière, ce qui a réduit l'écart historique par rapport à la moyenne provinciale. »

Leblanc souligne également que la forte présence d'employeurs dans la région, notamment dans le secteur public, avec notamment l'Université du Québec, le réseau hospitalier et quelques papeteries, constitue un facteur clé qui contribue à maintenir l'attrait de la région.

Parmi les 15 villes les plus abordables du Canada, deux se trouvent dans la province de Québec. Sherbrooke occupe la treizième place : le paiement hypothécaire représenterait 28,9 % du revenu mensuel d'un ménage, contre 30,8 % il y a deux ans. Gatineau et Québec, qui figuraient auparavant toutes deux parmi les 15 villes les plus abordables en 2024, ont disparu du classement en 2026.

« Sherbrooke connaît actuellement un afflux important d'acheteurs en provenance de Québec et de Montréal », a déclaré Jean-François Bérubé, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Évolution EB. « De nombreux baby-boomers et retraités reviennent dans la région à la recherche d'un mode de vie plus calme, d'une résidence secondaire ou d'une propriété à la campagne. »

« Même si l'offre sur le marché a augmenté, elle n'a tout simplement pas suivi le rythme de cet afflux, ce qui a déclenché un ajustement naturel du marché et exercé une pression à la hausse sur les prix. Malgré cette hausse, Sherbrooke reste véritablement abordable par rapport aux autres grands marchés canadiens. Il nous reste encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre les niveaux de prix des grands centres urbains, ce qui signifie que l'immobilier ici est très accessible et représente une excellente opportunité d'investissement. »

Selon Bérubé, les acheteurs sont attirés par Sherbrooke pour sa qualité de vie, ses excellentes écoles et infrastructures sportives. L'université locale et le centre hospitalier universitaire (CHUS) offrent de réelles opportunités économiques. Si l'on ajoute à cela des salaires compétitifs, un marché de l'emploi dynamique dans les secteurs public et associatif, ainsi qu'un accès immédiat aux lacs et aux montagnes, l'attrait de la ville est indéniable.

Les habitants de la région du Grand Montréal sont plus enclins à choisir une autre ville située dans leur propre province que les résidents des grandes agglomérations de Toronto et de Vancouver. Parmi les personnes interrogées dans cette région, 48 % déclarent qu'elles envisageraient d'acheter un logement dans une ville où les prix sont plus abordables. Leur premier choix se porte sur Sherbrooke (29 %), suivie de Trois-Rivières (25 %) et de Charlottetown (7 %). Les personnes interrogées pouvaient cocher plus d'une réponse.

Trois-Rivières

Prix de l'agrégat T1 2026 : 400 100 $

Revenu médian provincial total des ménages (Québec, 2024) : 79 000 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 796,55 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 27,3 %

Classement en matière d'abordabilité : 8e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Trois-Rivières, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Trois-Rivieres

Sherbrooke

Prix de l'agrégat T1 2026 : 423 200 $

Revenu médian provincial total des ménages (Québec, 2024) : 79 000 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 900,28 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 28,9 %

Classement en matière d'abordabilité : 13e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Sherbrooke, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Sherbrooke

Tableau - Rapport 2026 de Royal LePage sur les villes les plus abordables du Canada : rlp.ca/Tableau-Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026

CANADA ATLANTIQUE

En se basant sur le pourcentage du revenu nécessaire pour honorer une mensualité hypothécaire, à partir des données sur le revenu médian des ménages au niveau provincial[12] et des données agrégées sur les prix de l'immobilier au niveau municipal[13], Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, se classe deuxième parmi les villes les plus abordables du Canada. À Saint-Jean, 19,6 % du revenu mensuel d'un ménage serait nécessaire, ce qui représente une amélioration significative par rapport à 2024, année où 25,1 % du revenu mensuel était nécessaire.

« Le Nouveau-Brunswick continue d'offrir certaines des options de propriétés les plus abordables du pays, en particulier dans des villes comme Saint-Jean, Fredericton et Moncton », a déclaré Shannon Auffrey, courtière immobilière agréée chez Royal LePage Atlantic. « Bien que les prix de l'immobilier aient augmenté au cours des dernières années, ils restent relativement abordables par rapport à ceux des grands centres urbains. Outre le fort esprit communautaire qui règne dans la région, les acheteurs sont souvent attirés par les villes du Nouveau-Brunswick pour leur beauté naturelle et leur accès pratique aux provinces voisines et aux États-Unis. »

Auffrey a souligné que le Nouveau-Brunswick avait connu un afflux important de nouveaux résidents pendant et immédiatement après la pandémie, les télétravailleurs et les retraités recherchant un mode de vie plus abordable. Bien que l'immigration vers la province se soit modérée ces dernières années en raison de l'évolution des politiques en matière de travail et des changements dans les niveaux d'immigration, la région continue d'attirer des acheteurs séduits par sa qualité de vie élevée, ses possibilités de loisirs en plein air et son rythme de vie plus tranquille.

« Dans le futur, je pense que le Nouveau-Brunswick restera une option abordable pour de nombreux Canadiens, mais des difficultés d'accessibilité financière commencent à se faire sentir pour les acheteurs locaux », a ajouté Auffrey. « Les prix de l'immobilier ont augmenté plus rapidement que les salaires ces dernières années, ce qui rend l'accès au marché plus difficile pour certains premiers acheteurs. Il sera essentiel de continuer à investir dans l'offre de propriétés, en particulier dans les propriétés d'entrée de gamme, pour garantir à la province de rester accessible et abordable pour les générations futures. »

Parmi les 15 villes les plus abordables du Canada, cinq se trouvent dans les provinces de l'Atlantique. Saint-Jean-de-Terre-Neuve, occupe la sixième place du classement des villes les plus abordables du Canada : le paiement hypothécaire y représente 26,3 % du revenu mensuel d'un ménage, contre 30,1 % il y a deux ans.

« Par rapport à d'autres villes canadiennes, Saint-Jean-de-Terre-Neuve reste l'un des marchés immobiliers les plus abordables du pays, mais si l'on examine la situation locale, les habitants en ressentent les effets », a déclaré Jerry Boyles, courtier immobilier chez Royal LePage Property Consultants. « Le problème chronique de notre marché est le manque de propriétés par rapport à la demande, ce qui a fait grimper les prix. Les migrations interprovinciales et internationales ont atteint un pic en 2021 et 2022 à la suite de la pandémie, entraînant une forte hausse de la demande de logements. À cela s'ajoute une pénurie persistante de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, due en partie au vieillissement de la population, dont une grande partie approche l'âge de la retraite. »

Boyles a fait remarquer que de nombreux habitants qui avaient quitté la région pour s'installer dans d'autres provinces pendant la pandémie sont depuis revenus s'y installer. Ce retour s'explique par un marché de l'emploi local difficile, des conditions hivernales rigoureuses et un sentiment d'isolement qui incite les habitants à rester chez eux et favorise une « culture de l'hibernation ».

« Notre marché immobilier a traversé une période de transition marquée par une forte hausse des prix, mais il semble que nous soyons en train de sortir de cette phase », a déclaré Boyles. « La croissance démographique naturelle a toujours été modeste ici, et les flux d'immigration sont désormais en recul. La pression sur la demande s'atténuant, nous nous attendons à ce que la hausse des prix se stabilise à mesure que l'offre rattrapera la demande. Dans le futur, cet équilibre entre l'offre et la demande devrait jouer en faveur des acheteurs et contribuer à rétablir un niveau d'accessibilité qui semblait hors de portée ces dernières années. »

Fredericton, au Nouveau-Brunswick, se classe au neuvième rang des villes les plus abordables du Canada : le paiement hypothécaire y représenterait 27,8 % du revenu mensuel d'un ménage, contre 32,0 % en 2024. Dans la même province, Moncton se classe quatorzième : il faudrait y consacrer 29,5 % du revenu mensuel d'un ménage pour honorer un paiement hypothécaire, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 36,9 % enregistrés en 2024. Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, occupe la quinzième place : il faudrait y consacrer 30,6 % du revenu mensuel d'un ménage pour honorer un paiement hypothécaire contre 36,6 % il y a deux ans.

Saint John, Nouveau-Brunswick

Prix de l'agrégat T1 2026 : 265 900 $

Revenu médian provincial total des ménages (Nouveau-Brunswick, 2024) : 73 000 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 193,96 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 19,6 %

Classement en matière d'abordabilité : 2e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Saint John, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Saint-John

Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador

Prix de l'agrégat T1 2026 : 377 900 $

Revenu médian provincial total des ménages (Terre-Neuve-et-Labrador, 2024) : 77 300 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 696,87 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 26,3 %

Classement en matière d'abordabilité : 6e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-StJeandeTerreNeuve

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Prix de l'agrégat T1 2026 : 377 200 $

Revenu médian provincial total des ménages (Nouveau-Brunswick, 2024) : 73 000 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 693,73 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 27,8 %

Classement en matière d'abordabilité : 9e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Fredericton, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Fredericton

Moncton, Nouveau-Brunswick

Prix de l'agrégat T1 2026 : 399 300 $

Revenu médian provincial total des ménages (Nouveau-Brunswick, 2024) : 73 000 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 792,96 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 29,5 %

Classement en matière d'abordabilité : 14e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Fredericton, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026-Moncton

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Prix de l'agrégat T1 2026 : 428 200 $

Revenu médian provincial total des ménages (Île-du-Prince-Édouard, 2024) : 75 300 $

Estimation du paiement mensuel de l'hypothèque : 1 922,73 $

Pourcentage du revenu mensuel nécessaire pour le remboursement du prêt hypothécaire : 30,6 %

Classement en matière d'abordabilité : 15e

Pour consulter les inscriptions immobilières à Charlottetown, cliquez ici : rlp.ca/Villes-les-plus-abordables-2026-Charlottetown

Tableau - Rapport 2026 de Royal LePage sur les villes les plus abordables du Canada: rlp.ca/Tableau-Villes-les-plus-abordables-du-Canada-2026

À propos de ce rapport

L'indice d'abordabilité de Royal LePage est basé sur le pourcentage de revenu nécessaire pour assurer le paiement mensuel d'un prêt hypothécaire, en utilisant le revenu total médian provincial de 2024 de Statistique Canada des familles économiques et des personnes ne faisant pas partie d'une famille économique, et les données de l'agrégat du prix des maisons à l'échelle de la ville provenant de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage pour le T1 2026. Le calcul de l'hypothèque est basé sur un prêt à terme fixe de trois ans au taux de 4,64 %, amorti sur 25 ans avec une mise de fonds de 20 %.

À propos du Sondage

Burson a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 900 résidents canadiens, âgés de 18 ans et plus, vivant dans les trois plus grandes régions urbaines du Canada, soit le Grand Toronto, le Grand Montréal et le Grand Vancouver, entre le 2 et le 4 juin 2026. Un échantillonnage égal a été effectué dans chaque ville, avec des quotas d'âge et de genre. Une pondération a été appliquée pour refléter les tailles relatives des trois villes, selon les données du recensement de 2021. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel en ligne dans ce cas). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 900 répondants aurait une marge d'erreur de ± 3 %, 19 fois sur 20.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 19 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 670 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tousMD de Royal LePageMD, qui, depuis plus de 25 ans, vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Services Immobiliers BridgemarqMD, une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSX : BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca.

Royal LePageMD est une marque de commerce déposée de la Banque Royale du Canada, utilisée sous licence par Services Immobiliers BridgemarqMD.

SOURCE Royal LePage Real Estate Services

Contact média : Appolline Risacher, Burson pour le compte de Royal LePage, [email protected], 418-559-8930