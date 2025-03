Selon un nouveau sondage de KPMG au Canada, neuf répondants sur dix veulent que leur employeur se fasse entendre sur la lutte contre le racisme alors que la haine en ligne se répand au sein la main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de KPMG au Canada, 86 % des Canadiens noirs estiment que leur employeur a réalisé des progrès par rapport aux promesses qu'il avait faites de créer un milieu de travail plus équitable pour les employés noirs au cours des cinq dernières années. Le quatrième sondage annuel de KPMG sur les Canadiens noirs en milieu de travail souligne que, bien que 77 % des Canadiens noirs soient encore victimes de microagressions, de discrimination et de racisme au travail, plus de huit répondants sur dix pensent que les entreprises canadiennes continueront d'appuyer les efforts visant à éliminer le racisme et les préjugés systémiques dans leur façon de recruter, d'embaucher et de promouvoir les gens.

« Il est encourageant de constater que les Canadiens noirs ont l'impression que l'entreprise canadienne a réalisé des progrès dans la réalisation de ses objectifs d'inclusion et d'équité, a déclaré Rob Davis, chef de l'inclusion, de la diversité et de l'équité chez KPMG au Canada. Bien que les organisations aient fait beaucoup pour s'assurer que tous les employés sont traités équitablement, notre sondage révèle que de nombreux Canadiens noirs continuent d'être victimes de racisme en milieu de travail et au sein de la société, ce qui suscite des préoccupations quant à la façon dont leur employeur prévoit continuer de s'améliorer à l'avenir. »

Malgré cela, 75 % estiment se sentir valorisés et respectés de la même façon que leurs collègues qui ne sont pas noirs. De plus, 78 % des répondants ont exprimé leur confiance dans la capacité de leur entreprise à réduire les obstacles systémiques en milieu de travail au cours des cinq prochaines années. M. Davis affirme que cet optimisme est essentiel, car il reflète le fait que les organisations comprennent l'importance de créer des milieux de travail exempts de préjugés pour s'assurer que les meilleures personnes sont embauchées, promues et que tout le monde est entendu et valorisé.

« En tant qu'employeurs, nous devons maintenir la confiance en continuant de prendre des mesures pour éliminer les obstacles et veiller à ce que les efforts d'inclusion et d'équité soient à la fois significatifs, réels et durables, a déclaré M. Davis. Alors que nous menons les conversations en cours sur l'élimination des obstacles, il est important de reconnaître les expériences vécues par les Canadiens noirs. C'est tout simplement une bonne affaire de créer un environnement qui permet à tous les membres de notre main-d'œuvre de participer pleinement, d'être productifs et de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. »

Les répondants au sondage font écho à la valeur du sentiment de soutien en milieu de travail : près de neuf répondants sur dix affirment qu'il est important que les chefs d'entreprise s'expriment contre le racisme, car ils voient la haine en ligne sur les plateformes de médias sociaux se répandre au sein de la main-d'œuvre, ce qui crée des tensions, des divisions, des malaises et du racisme.

Faits saillants du sondage :

86 % des 1 000 Canadiens noirs interrogés affirment que leur employeur a tenu ses promesses de créer un milieu de travail plus équitable et inclusif pour les employés noirs depuis les cinq dernières années

