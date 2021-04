Malgré la situation actuelle de l'économie, plus de 5000 emplois seront à combler au prochain Salon virtuel de l'emploi et de la formation continue

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - La réouverture des commerces de détail, la crise dans le secteur de la santé et les besoins persistants de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier demeurent parmi les indicateurs de la situation actuelle de l'emploi au Québec où de nombreux postes sont à combler. Les personnes qui souhaitent se trouver un emploi pourront le faire lors du prochain Salon virtuel de l'emploi et de la formation continue qui se déroulera en ligne du 7 au 16 avril à ce lien : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/. Il y aura plus de 5000 emplois à combler dans différents secteurs.

Signe que la reprise se fait sentir dans certaines parties de la province, les employeurs provenant de différentes régions du Québec seront présents à ce salon de l'emploi virtuel. Ainsi, les personnes désireuses de réaliser un changement dans leur vie et leur carrière pourront explorer de nouvelles possibilités.

Cet événement virtuel est organisé par l'Événement Carrières, qui orchestre habituellement le salon de l'emploi L'Événement Carrières au Palais des congrès de Montréal, deux fois par année.

Les chercheurs d'emploi de l'ensemble du Québec, de tous les âges, possédant des formations et des compétences variées, sont tous les bienvenus. Cet événement est accessible gratuitement par ordinateur, tablette et téléphone intelligent.

« Le salon virtuel de l'emploi et de la formation continue est une belle opportunité pour les chercheurs d'emploi québécois de postuler en un clic sur les nombreuses offres d'emploi disponibles en plus de clavarder par écrit ou vidéo avec plus d'une centaine de recruteurs de tout le Québec. » souligne Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières.

Des rencontres directes entre visiteurs et exposants

Le Salon virtuel comportera deux jours de clavardage, les 7 et 8 avril. Lors de ces deux journées, exposants et visiteurs pourront communiquer par clavardage écrit ou vidéo de 9h à 18h, afin de faciliter les échanges directs comme lors d'un salon physique. Pendant toute la durée du salon, les visiteurs auront accès aux kiosques des exposants afin de consulter leurs informations et postuler aux offres proposées.



Des emplois dans la fonction publique du Québec ou du Canada

Des centaines d'emplois seront proposés par La fonction publique du Québec, la Société québécoise des infrastructures et l'Agence des services frontaliers du Canada. Il s'agit d'une belle occasion à ne pas manquer pour les personnes désireuses de se trouver un emploi dans la fonction publique provinciale ou fédérale.

Une forte demande dans le secteur de la santé

Les emplois proposés au salon sont très variés, avec notamment de nombreuses offres en commerce, fabrication, et éducation. Mais le domaine de la santé se démarque avec la présence d'un pavillon spécialisé regroupant les recruteurs de ce secteur proposant plus de 800 postes à pourvoir, à Montréal ainsi que dans les régions. Parmi eux, le CISSS des Laurentides, la Coopérative de soutien à domicile de Laval, le Groupe Roy Santé et bien d'autres !

De l'aide et de l'accompagnement pour la recherche d'emploi

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses personnes se sont retrouvées sans emploi. Afin de les aider dans leur recherche, le salon comporte un pavillon Aide à l'emploi et Immigration avec de nombreux organismes proposant leurs services.

De plus, des conférences seront proposées gratuitement, en direct ou en rediffusion, afin de rendre facilement accessibles tous les conseils utiles et adaptés à la situation actuelle.

Enfin, des établissements de formation continue seront présents afin de guider les personnes souhaitant se perfectionner ou se reconvertir.

Informations pratiques

Du 7 avril 9h au 16 avril 18h

Clavardage : 7 et 8 avril - 9h à 18h

Evenementcarrieresvirtuel.com

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

