Major League Soccer Canada et Kellogg Canada annoncent un partenariat de plusieurs années

Des marques emblématiques pour faire vivre des expériences stimulantes aux partisans ainsi que des options d'aliments essentiels pour les jours de match

TORONTO, le 21 févr. 2020 /CNW/ - Major League Soccer Canada et Kellogg Canada ont aujourd'hui annoncé un partenariat de plusieurs années, dans le cadre duquel l'entreprise deviendra la marque de collations officielle de la ligue. Dans le cadre de cette entente, certaines marques Kellogg's® bien-aimées comme Cheez-It®, Pringles®, Rice Krispies®, Pop-Tarts®, Eggo®, Nutri-Grain® et plus encore, seront maintenant au coeur des jours de match et nourriront l'amour des partisans pour le sport.

Le partenariat prend son ancrage dans une campagne de marketing à plusieurs points de contact visant à faire connaître les marques emblématiques de Kellogg à tous les partisans de MLS du Canada. Ensemble, MLS et Kellogg offriront des occasions uniques aux Canadiens, y compris une série de concours emballants avec des prix MLS haut de gamme. La programmation s'étendra même jusqu'à l'expérience en stade et aux magasins de détail à l'échelle nationale.

« Nous sommes fiers d'accueillir Kellogg, une entreprise qui offre des produits de qualité et qui fait preuve d'innovation constante depuis plus de 100 ans comme partenaire officiel de MLS Canada. », affirme Diego Moratorio, directeur général de MLS Canada. « Le Canada est une nation de soccer vivante, avec un public multiculturel passionné de MLS partout au pays. Le personnel dévoué de MLS établi à Toronto est impatient de travailler avec Kellogg dans les années à venir. »

Ce partenariat de grande envergure permettra à Kellogg de rapprocher les partisans passionnés des moments importants de la saison comme le match des étoiles et la coupe MLS. Les marques Kellogg seront au premier plan lors des matchs diffusés à TSN et à TVA dans l'ensemble du pays, en plus de faire l'objet d'une approche multidirectionnelle avec intégration des marques sur les réseaux sociaux et en ligne.

« Chez Kellogg Canada, nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec MLS au nord de la frontière. », a déclaré Christine Jakovcic, vice-présidente Marketing et Nutrition, Kellogg Canada Inc. « Avec des concours et des dégustations pendant les matchs, ainsi qu'un engagement financier de 100 000 $ envers des programmes locaux de soccer pour les jeunes et plus encore, nous sommes impatients de travailler en partenariat avec MLS pour offrir des expériences uniques et exclusives aux partisans canadiens de soccer d'un océan à l'autre en 2020. »

Kellogg est un fidèle commanditaire de MLS aux États-Unis depuis 2017. Reconnaissant l'immense croissance de la ligue et du sport, Kellogg a continué à renforcer son engagement envers Major League Soccer, ses clubs et ses fervents passionnés. En 2019, un renouvellement de commandite de plusieurs années entre Kellogg et MLS aux États-Unis a été annoncé, Kellogg devenant ainsi un partenaire clé de eMLS, la ligue compétitive EA SPORTS™ FIFA 19 de MLS. Kellogg compte également de nombreuses offres de clubs dans son éventail.

Pour de plus amples renseignements sur MLS et Kellogg, visitez les sites mlssoccer.com et kelloggs.ca.

À PROPOS DE MAJOR LEAGUE SOCCER :

Major League Soccer, dont le siège social se trouve à New York, compte 26 clubs aux États-Unis et au Canada, en plus de futures équipes qui s'établiront bientôt à Austin, à Saint Louis, à Sacramento et à Charlotte. Pour de plus amples renseignements sur MLS, consultez le site www.MLSsoccer.com.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Chez Kellogg Canada, nous voulons enrichir et enchanter les consommateurs avec des aliments et des marques qui comptent. Nos marques parmi les favorites comptent entre autres All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, Pop-Tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K*, Vector*, Morningstar Farms*, Cheez-It*, RXBAR* et plus encore. Nous sommes aussi une entreprise qui a du coeur : nous nous sommes engagés à aider à créer 3 milliards de meilleures journées d'ici la fin de 2030 grâce à notre plateforme d'objectif global Meilleures journées Kellogg's®. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, veuillez visiter le site www.kelloggs.ca.

* © 2020, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.

