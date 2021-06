Maisons des aînés : Incertitude en Estrie

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La CAQ a promis la construction de 264 places en Maisons des aînés et alternatives en Estrie. Or, à un an de la prochaine campagne électorale, seulement un projet est actuellement en construction. La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'aînés et de proches aidants, Mme Monique Sauvé, a exprimé sa préoccupation face à cette situation.

« La CAQ a promis beaucoup aux aînés de l'Estrie et à leurs familles. Aujourd'hui, elle doit expliquer pourquoi les Maisons des aînés promises n'avancent pas. Est-ce parce que les coûts ont explosé, atteignant jusqu'à 1 M$ par chambre ? Est-ce dû au manque de main-d'œuvre pour y offrir les services ? Quand les 264 places promises seront-elles disponibles ? Pendant que les travaux n'avancent pas, qu'est-ce que la ministre des aînés, Marguerite Blais, et le ministre responsable de la région, François Bonnardel, disent aux aînés qui attendent actuellement des places d'hébergement ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils devront être très patients avant de voir des résultats. »

Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés.

Rappelons que la CAQ a annoncé la construction de 4 maisons dans la région, à Magog, Sherbrooke, Granby et Coaticook. Seul le projet de Sherbrooke a débuté. Alors que ça n'avance pas dans la région, presque la totalité des places prévues dans les Laurentides et dans Lanaudière est en construction.

