Maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence: QS demande une « voie rapide »

QUÉBEC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Alors que le Québec a le taux d'occupation le plus élevé du Canada dans ses refuges d'urgence pour femmes victimes de violence, Ruba Ghazal, la responsable solidaire en matière de Condition féminine, demande à la CAQ de créer une voie rapide pour la construction de maisons d'hébergement.

« Je demande à la CAQ de faire sortir de terre des maisons d'hébergement au plus vite. Depuis le début de 2024, le Québec est frappé par un féminicide toutes les deux semaines. C'est alarmant, surtout quand on sait que chaque jour, 17 femmes se voient refuser l'accès aux refuges par manque de place. La crise du logement force les femmes à rester dans des situations qui mettent leur vie en danger, je ne peux pas accepter ça », a déclaré M. Ghazal.

Une « voie rapide »

Québec solidaire demande deux choses pour accélérer la construction:

Débloquer tous les projets existants par décret ministériel;

Créer un programme spécifique pour financer la construction de maisons d'hébergement.

« Un refuge, ça nécessite des fenêtres blindées, des caméras, des serrures, pour garantir la sécurité des femmes. Or, le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), non seulement c'est un échec qui n'a livré aucun logement, il est trop rigide pour ces critères. C'est comme essayer de faire rentrer un carré dans un rond. On a besoin d'un programme adapté à la réalité des maisons d'hébergement, immédiatement », a ajouté M. Ghazal.

