FREDERICTON, NB, le 20 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qui correspond à leurs moyens. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre rapidement des mesures pour réduire les coûts, alléger les formalités administratives et accélérer la construction de logements.

Au cœur de ce plan figure la construction d'infrastructures importantes et d'un plus grand nombre de logements pour bâtir des collectivités fortes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a lancé Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale qui permettra d'accélérer le rythme de la construction de logements, notamment de logements de transition et de logements avec services de soutien, de logements très abordables et de logements communautaires.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de Maisons Canada, et la province du Nouveau-Brunswick collaborent à un partenariat majeur en matière de logement abordable afin d'accélérer la construction prête à démarrer de 1 200 logements abordables, et potentiellement jusqu'à 1 500.

Maisons Canada prévoit d'investir jusqu'à 150 millions de dollars pour soutenir la construction de ces 1 200 logements, en priorisant les projets qui fourniront des logements très abordables, pour lesquels des méthodes de construction modernes (MMC) sont utilisées et qui mobilisent des investissements supplémentaires afin de maximiser les fonds publics. Le Nouveau-Brunswick et Maisons Canada s'efforceront conjointement d'attirer d'autres partenaires municipaux, privés et philanthropiques en vue de se rapprocher de l'objectif de 1 500 logements.

Le Nouveau-Brunswick prévoit d'apporter une contribution maximale de 150 millions de dollars de financement en immobilisations et de financement de fonctionnement afin de garantir l'abordabilité à long terme, y compris du financement pour des logements de transition et des logements avec services de soutien.

Au moins la moitié des logements seront destinés aux Canadiens à faibles revenus, et au moins 160 logements seront des logements de transition ou des logements avec services de soutien. L'abordabilité des logements avec services de soutien et des logements à loyer indexé sur le revenu sera assurée par des engagements de financement de fonctionnement à long terme pour des services intégrés.

La liste actuelle des projets proposés témoigne d'un engagement fort en faveur de la construction de logements dans les petites collectivités rurales. Environ 30 % des nouveaux logements, jusqu'à 450, seront construits dans de petites agglomérations en milieu rural. La sélection finale des projets sera confirmée par le tableau de mise en œuvre conjointe.

Dans le cadre du partenariat, on travaillera avec les municipalités de tout le Nouveau-Brunswick pour éliminer les obstacles à la construction et permettre de fournir les logements plus rapidement. Cela inclut des mesures telles que la réduction ou la suppression des droits d'aménagement, l'accélération des processus d'obtention de permis et un allègement temporaire de l'impôt foncier, là où cela est possible.

Les méthodes de construction modernes - notamment le logement modulaire ou préfabriqué ainsi que d'autres techniques de construction hors site - seront privilégiées pour permettre de fournir plus rapidement des logements, de réduire les coûts et de renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes. L'objectif d'adoption de ces méthodes est de 40 % pour l'ensemble du portefeuille.

Les décisions de financement définitives seront guidées par un tableau de mise en œuvre conjointe, les projets étant évalués en fonction de leur capacité à répondre aux exigences d'investissement de Maisons Canada, à intégrer les méthodes de construction modernes, à attirer des investissements externes et à garantir l'abordabilité à long terme aux Néo-Brunswickois.

Citations :

« Ce partenariat entre le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous collaborons pour nous attaquer de front à la crise du logement. En combinant les ressources fédérales et provinciales, non seulement nous accélérons la construction de milliers de logements abordables, mais nous créons aussi une communauté dotée d'écoles, de services de garde et du soutien dont les familles ont besoin pour s'épanouir. C'est un modèle de collaboration qui rendra la vie plus abordable et renforcera les communautés dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde mérite d'avoir un logement sûr et abordable à considérer comme son chez-soi. Cette entente vise à accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements afin que les Néo-Brunswickois puissent trouver un logement abordable au sein des communautés qu'ils aiment. En collaborant avec nos partenaires fédéraux et communautaires, nous prenons des mesures concrètes pour lutter contre la pénurie de logements et rendre la vie plus abordable pour les Néo-Brunswickois. »

-- Susan Holt, première ministre du Nouveau-Brunswick

« Cette entente représente l'investissement dans le logement abordable le plus important de l'histoire du Nouveau-Brunswick et la plus importante entente conclue à ce jour avec Maisons Canada. Notre gouvernement s'engage à transformer le secteur du logement dans cette province, et aujourd'hui, cela signifie qu'il est déterminé à faire en sorte qu'un nombre sans précédent de Néo-Brunswickois auront accès à un logement sûr et abordable. »

-- David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, province du Nouveau-Brunswick

« Ce partenariat entre le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick constitue une avancée majeure pour améliorer l'abordabilité du logement dans toute la province. Grâce à Maisons Canada, le gouvernement du Canada s'attache à accélérer la construction de logements, à renforcer les collectivités locales et à garantir que les familles du Nouveau-Brunswick et de tout le Canada disposent d'un logement sûr et abordable où elles se sentent chez elles.»

-- Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, et ministre du Commerce intérieur

« Les résidents du Nouveau-Brunswick souhaitent tous la même chose : des logements sûrs et abordables où les familles peuvent construire leur vie. Ce partenariat avec la province du Nouveau-Brunswick vise à transformer cet objectif en progrès concrets. Grâce à Maisons Canada, nous aidons à faire passer les projets de la planification à la construction et à fournir plus rapidement les logements dont les collectivités ont besoin. Ensemble, nous bâtissons des collectivités plus fortes et créons davantage de possibilités de logement pour les Néo-Brunswickois. »

-- Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et institutions financières)

« Maisons Canada a été créée pour accélérer la construction de logements à grande échelle grâce à la collaboration et à l'innovation. En travaillant avec le Nouveau-Brunswick pour faire avancer des projets prêts à démarrer, ce partenariat montre comment l'investissement public, les méthodes de construction modernes et le leadership local peuvent ensemble fournir plus rapidement des logements abordables et bâtir des collectivités plus fortes. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref

Un financement fédéral et provincial combiné pouvant atteindre 300 millions de dollars est proposé pour le portefeuille initial de 1 200 logements, sous réserve des autorisations requises.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoit d'apporter jusqu'à 60 millions de dollars en financement d'immobilisations et 90 millions de dollars en financement de fonctionnement afin de garantir l'abordabilité à long terme sur une période de 20 ans.

Maisons Canada prévoit d'apporter une contribution de 150 millions de dollars, en financement d'immobilisations et en financement remboursable, pour soutenir la construction de logements très abordables et de logements avec services de soutien.

Au moins 160 logements avec services de soutien et logements de transition sont prévus dans le cadre de ce portefeuille.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne dédiée au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

Maisons Canada, qui a reçu un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans, tire parti des terrains publics, des méthodes de construction modernes et des partenariats public-privé pour doubler le rythme de la construction de logements dans tout le Canada.

Grâce à ce nouveau partenariat, Maisons Canada a conclu des ententes totalisant près de 10 000 nouveaux logements depuis son lancement en septembre.

Le 29 janvier 2026, Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), a annoncé près de 13 millions de dollars pour 28 projets pour aider les constructeurs, les fournisseurs et les corps de métier du bâtiment du Canada atlantique à adopter des méthodes de construction modernes, comme la construction modulaire et préfabriquée. Ces investissements soutiennent et font progresser le travail de Maisons Canada, qui s'efforce d'accroître l'offre de logements et de renforcer la capacité de construction dans les régions qui sont confrontées à une augmentation de la demande, et de favoriser les méthodes de construction modernes, comme le logement modulaire et préfabriqué.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Adam Bowie, Responsables des communications, Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, 506-478-3798, [email protected]