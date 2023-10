Maison Gaëlle Fedida : neuf nouvelles unités d'hébergement pour des femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale à Montréal

MONTRÉAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal sont fiers de souligner l'ouverture de la Maison Gaëlle Fedida de l'organisme Nouvelle-Étape, une maison d'hébergement de 2e étape abritant neuf nouvelles unités destinées à des femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale. Cette réalisation représente un investissement totalisant près de 4,6 M$.

Le gouvernement du Québec, par la Société d'habitation du Québec (SHQ), a accordé 4,2 M$ au projet. Pour sa part, le gouvernement du Canada, via la Société canadienne d'hypothèques et de logement, y a investi près de 383 000 $ par l'intermédiaire de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). De son côté, la Ville de Montréal a alloué au projet près de 170 000 $, montant qui lui a été remboursé par les enveloppes des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

La Maison Gaëlle Fedida ajoute ainsi neuf nouvelles unités d'hébergement, dont deux qui sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite, aux sept unités déjà existantes. Ces nouvelles unités comprennent des studios pour accueillir des femmes seules, en plus de logements de type 4½ et 6½ pour héberger les plus grandes familles.

Afin d'assurer la sécurité des résidentes et résidents, la localisation de la Maison Gaëlle Fedida doit demeurer confidentielle.

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Cette aide financière permet d'héberger des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants dans un cadre sécuritaire. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécoises puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Montréal. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La maison Gaëlle Fedida est un hommage à cette femme qui a été une figure marquante de la lutte contre la violence conjugale au Québec. L'ouverture de cette maison d'hébergement témoigne de notre engagement à offrir aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale des milieux de vie où ils pourront reprendre le contrôle de leur vie et s'épanouir. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Grâce à l'organisme Nouvelle-Étape, des Montréalaises et leurs enfants auront bientôt accès à la Maison Gaëlle Fedida, un lieu d'hébergement sécuritaire, loin de la violence et de la peur, qui leur offrira le soutien nécessaire pour prendre un nouveau départ. Nous souhaitons accompagner plus de femmes afin de rompre le cycle de la violence conjugale. C'est pourquoi nous devons continuer d'investir dans ces ressources, qui jouent un rôle névralgique, et dans les initiatives de prévention des violences. »

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation à la Ville de Montréal

« Ce projet n'aurait jamais pu être possible sans l'engagement sans faille de Gaëlle Fedida et de l'équipe de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape, qui ont travaillé pendant des mois afin d'obtenir ce financement historique, qui est du jamais vu! Grâce au travail de collaboration interministériel, nous avons pu agir rapidement et efficacement sur notre enjeu crucial du manque de places sécuritaires pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale postséparation. Au nom de ces femmes et de ces enfants, nous vous disons merci! »

Arianne Hopkins, directrice générale de l'organisme Nouvelle-Étape

Membre de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2 e étape pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale, l'organisme Nouvelle-Étape offre des services spécialisés et adaptés en violence conjugale postséparation depuis plus de 30 ans. Par l'entremise d'un lieu d'hébergement transitoire et sécuritaire, l'organisme aide les femmes à briser le cycle de la violence conjugale tout en prévenant l'homicide conjugal et en assurant leur reprise de pouvoir et leur autonomie à long terme.

étape pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale, l'organisme Nouvelle-Étape offre des services spécialisés et adaptés en violence conjugale postséparation depuis plus de 30 ans. Par l'entremise d'un lieu d'hébergement transitoire et sécuritaire, l'organisme aide les femmes à briser le cycle de la violence conjugale tout en prévenant l'homicide conjugal et en assurant leur reprise de pouvoir et leur autonomie à long terme. Afin de perpétuer la mémoire de cette Montréalaise décédée accidentellement cet été, Nouvelle-Étape a tenu à honorer l'engagement de Mme Gaëlle Fedida, qui a œuvré pour la défense des droits des victimes de violence conjugale postséparation au Québec.

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

