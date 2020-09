Maintien des primes dans le secteur public - « Pas d'engagement à long terme : un manque de respect pour le personnel des services publics », clame la CSN

MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La CSN a finalement reçu la confirmation du Conseil du trésor que les primes d'attraction et de rétention ne seront pas coupées le 30 septembre 2020 (primes et montants versés aux psychologues, aux ouvriers spécialisés, aux salarié-es œuvrant auprès de personnes présentant des troubles graves de comportement ou aux salarié-es travaillant dans un CHSLD ou dans un établissement du Grand Nord). Ces primes, qui étaient intégrées aux conventions collectives, prenaient fin initialement le 30 mars dernier, mais, à la suite de représentations faites par la CSN auprès du Conseil du trésor au mois de mars, le gouvernement avait accepté de les prolonger jusqu'au 30 septembre. Il en va autrement des budgets d'encadrement et de développement de la pratique professionnelle qui n'ont pas été renouvelés au 1er avril 2020.

La CSN déplore que le Conseil du trésor refuse toujours de s'engager formellement à reconduire et à améliorer les primes dans les prochaines conventions collectives et dénonce que le prolongement temporaire du versement de ces primes se fasse, une fois de plus, comme au printemps, à la dernière minute. « Nous ne comprenons pas l'attitude du gouvernement. C'est aberrant que nous ayons eu à le convaincre de ne pas couper ces primes. Au cours des dernières semaines, nous lui avons répété à maintes reprises que, s'il décidait de réduire substantiellement la rémunération de dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur public, ce serait un profond manque de respect envers le personnel qui travaille sans relâche pour assurer les services à la population, particulièrement en cette période de pandémie », affirme Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

Depuis plusieurs semaines, les travailleuses et les travailleurs de l'État membres de la CSN mènent des actions dans diverses régions du Québec pour souligner la nécessité de ne pas appauvrir le personnel alors que les pénuries de main-d'œuvre touchent maintenant l'ensemble du secteur public. La CSN demande aujourd'hui au Conseil du trésor de retirer une fois pour toutes cette épée de Damoclès qui leur pend au-dessus de la tête en s'engageant à reconduire les primes ainsi qu'à renouveler les budgets d'encadrement et de développement de la pratique professionnelle dans les prochaines conventions collectives. La CSN veut aussi que l'application de la prime aux ouvriers spécialisés soit améliorée et que cette prime soit élargie à d'autres titres d'emploi.

« Cela dit, ça ne peut pas s'arrêter là; les besoins sont immenses et urgents, tout le Québec en est témoin. Il est plus que temps que le gouvernement travaille avec nous à améliorer significativement les conditions de travail et les salaires de celles et ceux qui prennent soin de nous, que ce soit dans le réseau de la santé et des services sociaux ou dans celui de l'éducation, ainsi que dans les organismes gouvernementaux », conclut Caroline Senneville.

