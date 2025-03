Maintien des modalités de chasse à l'orignal pour la saison 2025 dans la zone 2

RIMOUSKI, QC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) maintient les modalités de chasse prévues dans le plan de gestion de l'orignal pour la saison 2025 dans la zone 2. Les adeptes de la chasse qui désirent pratiquer leur activité dans les zones d'exploitation contrôlée de chasse et de pêche ainsi qu'en territoire libre pourront prélever un veau, un mâle ou une femelle.

La zone de chasse 2 au Bas-Saint-Laurent a l'une des plus fortes densités d'orignaux au Québec. À la suite de trois années restrictives, les indicateurs suivis par le ministère démontrent que le cheptel d'orignaux du Bas-Saint-Laurent s'est stabilisé. En 2024, les observations d'orignaux par unité d'effort dans les territoires fauniques structurés étaient en hausse, ce qui confirme une stabilisation du cheptel, voire une légère augmentation. De plus, une hausse de la récolte a été observée lors de la saison de chasse 2024. Elle a d'ailleurs été la plus faste des années restrictives au Bas-Saint-Laurent.

Le Ministère est conscient que certains chasseurs et gestionnaires de territoires fauniques de la zone 2 ont des craintes quant au maintien d'une année permissive comme le prévoit le plan de gestion en vigueur. Cependant, rappelons que la cible de ce plan de gestion visant à maintenir des densités d'orignaux à près de 10 orignaux aux 10 km2 a pour objectif d'assurer l'équilibre entre la capacité de support du milieu et l'optimisation des possibilités de chasse, et de minimiser les risques de propagation de parasites et de maladies. Ainsi, par souci d'équité pour l'ensemble des chasseurs du Québec et en concordance avec les objectifs du plan de gestion de l'orignal actuellement en vigueur, le Ministère maintiendra l'année permissive prévue dans la zone 2 pour la saison de chasse 2025.

