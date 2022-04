Main-d'œuvre en génie dans Québec-Chaudière-Appalaches jusqu'en 2030

L'offre d'ingénieur.e.s répond globalement à la demande mais certains domaines seront à surveiller

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - De passage aujourd'hui à Québec pour rencontrer les membres de la profession, la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC, en profitera notamment pour discuter des besoins de main-d'œuvre en génie dans la région.

Selon une étude de l'OIQ, la région de Québec-Chaudière-Appalaches aura besoin de 6 827 nouveaux professionnels et professionnelles du génie d'ici 2030, alors que l'offre anticipée est de 7 165. Cette situation globalement équilibrée doit toutefois être nuancée. L'adéquation de l'offre et de la demande varie en effet selon les domaines de pratique.

« Pour atténuer cette rareté de la main-d'œuvre le gouvernement pourrait accroître les capacités de formation des facultés de génie en bonifiant leur financement. La mise en place de mécanismes de consultation plus agiles entre les entreprises et les universités serait aussi utile pour faire en sorte que les formations demeurent au diapason des besoins du marché du travail », commente Kathy Baig.

D'autres pistes de solution

La région pourrait trouver les ingénieurs et ingénieures qui lui manqueront du côté de groupes minoritaires.

« Tous les acteurs devraient continuer à travailler ensemble pour augmenter le nombre de femmes au sein de la profession. Les femmes représentent 15% des membres de la profession dans la région, une situation comparable à la moyenne actuelle dans l'ensemble du Québec », précise la présidente de l'Ordre.

« Les employeurs pourraient aussi explorer le bassin potentiel des professionnels et professionnelles formés à l'étranger, qui représentent seulement 6% des effectifs de la profession dans Québec-Chaudière-Appalaches, comparativement à 12% dans l'ensemble du Québec », ajoute Kathy Baig.

La région compte actuellement près de 600 professionnels et professionnelles formés en génie à l'étranger, la majorité ayant reçu leur formation en France, en Afrique du nord (Algérie, Tunisie) et en Amérique du sud (Colombie, Brésil, Venezuela).

La profession se renouvelle : près de 800 nouveaux ingénieurs et ingénieures dans la région

Au cours des 12 derniers mois, ce sont 796 professionnelles et professionnels du génie de la région de Québec-Chaudière-Appalaches qui ont obtenu leur permis d'ingénieur de plein titre au terme du programme d'accès à la profession qui prépare les futurs ingénieurs et ingénieures à exercer leur profession avec rigueur et compétence. L'Ordre félicite chaleureusement ces membres qui peuvent dorénavant travailler en pleine autonomie. La profession compte actuellement 9 780 membres dans la région Québec-Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs, c'est la semaine prochaine que l'Ordre annoncera le projet lauréat du prix Reconnaissance du projet innovant régional pour la région Québec-Chaudière-Appalache, l'un des prix décernés chaque année par l'Ordre depuis six ans.

