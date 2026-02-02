Productivité-Compétences - Un nouveau programme pour stimuler la productivité de nos PME

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Afin de donner aux PME québécoises les moyens de faire face au nouveau contexte économique mondial, le gouvernement du Québec annonce le déploiement de Productivité-Compétences, un nouveau programme qui viendra les aider à augmenter leur productivité en misant sur le développement des compétences de la main-d'œuvre.

La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, en a fait l'annonce aujourd'hui chez Stelpro Design inc., une entreprise québécoise et l'un des chefs de file nord-américains de l'industrie du chauffage électrique, des thermopompes et des thermostats.

Concrètement, le programme vise à soutenir des projets de formation adaptés aux nouvelles réalités des PME et à leurs secteurs d'activité pour leur permettre de s'ajuster aux transformations auxquelles fait face le Québec (contexte économique incertain, virage numérique, progression de l'intelligence artificielle), d'adopter les meilleures pratiques et de renforcer leur compétitivité.

L'initiative s'inscrit notamment dans la volonté du gouvernement de rehausser la productivité des entreprises, telle qu'exprimée dans la vision économique Le pouvoir québécois, présentée en novembre dernier, et surtout de miser sur les atouts et les talents qu'elles possèdent déjà sur le terrain.

Accompagnée d'une enveloppe de 55 millions de dollars sur deux ans, la mesure servira à soutenir des projets de formation visant

l'innovation et l'intelligence artificielle;

les compétences de gestion en PME;

l'économie verte et la transformation numérique;

la littératie, la numératie et la littératie numérique.

Appels de projets

Un premier appel de projets qui sera lancé au cours des prochaines semaines visera le développement de formations destinées aux entreprises souhaitant intégrer des outils issus de l'IA et adaptés à leurs secteurs d'activité. Cela pourrait notamment se traduire par des formations portant sur la fabrication de produits assistée par l'IA pour accélérer la production, réduire les pertes de matières ou optimiser le contrôle de la qualité.

D'autres appels de projets seront lancés, notamment en matière de gestion en PME ainsi qu'en littératie et en numératie. D'ailleurs, les organismes admissibles peuvent déjà soumettre des projets de formation en économie verte et en transformation numérique.

Citations

« Dans le contexte d'incertitude actuel, accroître la productivité de nos entreprises est plus essentiel que jamais pour renforcer notre compétitivité économique et notre résilience. Avec ce nouveau programme, on mise sur le développement des compétences des travailleurs et des employeurs pour que nos PME soient mieux outillées pour s'adapter aux transformations qui touchent les milieux de travail. À une époque où l'intégration des nouvelles technologies est inévitable, la formation de la main-d'œuvre demeure encore plus incontournable. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Investir dans nos PME et dans la main-d'œuvre, c'est faire le choix le plus sûr pour une économie forte. Le gouvernement crée une fois de plus de la valeur au Québec. Les formations qui seront déployées dans des secteurs clés permettront de mettre encore davantage de l'avant le rôle de leader que joue le Québec afin de soutenir les PME. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

L'investissement total de 55 millions de dollars comprend 20 millions de dollars pour les projets de formation en innovation et en intelligence artificielle; 10 millions de dollars pour les projets en compétences de gestion en PME; 20 millions de dollars pour de nouveaux projets en économie verte et en transformation numérique; 5 millions de dollars pour les projets de formation en littératie, en numératie et en littératie numérique.

Productivité-Compétences fait partie des programmes financés par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO). Il s'agit de l'un des programmes établis grâce à un partenariat entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

Les appels de projets sont destinés aux promoteurs collectifs admissibles aux programmes d'aide financière du FDRCMO.

Les entreprises qui souhaitent faire part de leurs besoins et participer à un projet de formation sont invitées à communiquer avec un promoteur collectif. La liste complète des organismes admissibles sera publiée sur le site Web de la CPMT.

