OTTAWA, ON, le 17 juin 2024 /CNW/ - Bien que mai ait été un autre mois relativement tranquille pour de nombreux marchés de l'habitation canadiens, les ventes de propriétés à l'échelle nationale ayant légèrement baissé d'un mois à l'autre et les nouvelles inscriptions ayant à peine augmenté, la récente baisse des taux d'intérêt de la Banque du Canada devrait entraîner une augmentation des ventes.

Les ventes résidentielles mensuelles (Groupe CNW/L'Association canadienne de l'immeuble)

« Mai a été un autre mois tranquille pour le marché de l'habitation au Canada, et c'était peut-être le dernier maintenant que les taux d'intérêt ont baissé, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l'ACI. La baisse des taux de la Banque du Canada annoncée le 5 juin n'était peut-être que de 25 points de base, mais l'effet psychologique sur de nombreuses personnes qui sont restées sur la touche a sans aucun doute été énorme. La question est maintenant de savoir s'il y aura d'autres baisses de taux, et plus précisément, à quel rythme et de combien. »

Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont baissé de 0,6 % entre avril et mai 2024, s'établissant à un peu moins que la moyenne des 10 dernières années. De plus, les prix des propriétés se sont stabilisés.

Faits saillants

En mai, les ventes résidentielles nationales ont reculé légèrement de 0,6 % d'un mois à l'autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont diminué de 5,9 % par rapport à mai 2023.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a augmenté légèrement de 0,5 % d'un mois à l'autre.

L'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a reculé de 0,2 % d'un mois à l'autre et de 2,4 % d'une année à l'autre.

En mai, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a diminué de 4 % d'une année à l'autre.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a augmenté en mai, mais seulement de 0,5 % d'un mois à l'autre. Le ralentissement des ventes, malgré un plus grand nombre de nouvelles inscriptions cette année, a entraîné une augmentation du nombre de propriétés à vendre dans la plupart des marchés de l'habitation canadiens.

À la fin de mai 2024, environ 175 000 propriétés étaient inscrites à la vente dans les systèmes MLS® canadiens, une hausse de 28,4 % par rapport à l'année précédente, mais une statistique toujours inférieure aux moyennes historiques.

« Le marché de l'habitation du printemps démarre habituellement avant la fonte de la neige, vers le début d'avril, mais je crois que cette année, beaucoup de gens attendaient que la Banque du Canada agite le drapeau vert, a déclaré James Mabey, président de l'ACI. Cette première baisse des taux devrait ramener une certaine demande refoulée sur le marché, et les acheteurs constateront qu'il y a plus de propriétés parmi lesquelles choisir en ce moment qu'à tout autre moment en près de cinq ans. Si vous songez à vous lancer sur le marché maintenant que les taux d'intérêt baissent, retenez les services d'un courtier ou agent immobilier de votre région, ou de la région où vous aimeriez vivre, aujourd'hui. »

Les ventes ayant légèrement baissé et le nombre de nouvelles inscriptions ayant légèrement augmenté en mai, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions a fléchi pour s'établir à 52,8 %, par rapport à 53,3 % en avril. Notons que la moyenne à long terme de ce ratio est de 55 %. On parle normalement d'un marché de l'habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

On comptait 4,4 mois d'inventaire à l'échelle nationale à la fin de mai 2024, une hausse de 4,2 mois par rapport à la fin avril et, au-delà de la volatilité observée au début de la pandémie de la COVID-19, le niveau le plus élevé pour cette mesure depuis l'automne 2019. La moyenne à long terme de cette mesure est de cinq mois.

L'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a enregistré une baisse de 0,2 % entre avril et mai.

Au niveau régional, les prix sont peu changés à l'échelle du pays en ce moment, à l'exception de Calgary, d'Edmonton et de Saskatoon où les prix continuent d'augmenter légèrement depuis le début de l'année dernière.

L'IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) était inférieur de 2,4 % par rapport à mai 2023. Cela reflète principalement la hausse des prix en avril 2023, ce qui n'a toujours pas eu lieu en 2024.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en mai 2024 s'est établi à 699 117 $, soit une baisse de 4 % par rapport à mai 2023.

Le prochain rapport de statistiques de l'ACI sera publié le vendredi 12 juillet 2024.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l'échelle nationale le mois précédent.

L'ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d'une période, mais qu'il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu'il ne tient pas compte des différences de prix d'une région géographique à l'autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 69 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://crea.ca/fr/statistics.

SOURCE L'Association canadienne de l'immeuble

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Pierre Leduc, Relations auprès des médias, L'Association canadienne de l'immobilier, Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460, Courriel : [email protected]