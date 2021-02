Magnet administre un programme de stages qui vise à offrir des emplois aux étudiants de niveau postsecondaire. Financé par le gouvernement du Canada, ce programme permet aux entreprises admissibles de recevoir un remboursement pouvant aller jusqu'à 75 % du salaire versé.

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La plateforme d'innovation socionumérique Magnet relie les chercheurs d'emploi à des possibilités de carrière et aide les entreprises à trouver des possibilités de croissance. L'organisme est un des partenaires qui administre le Programme de stages pratiques pour étudiants (PSPÉ) du gouvernement du Canada. Ce programme subventionne des expériences d'apprentissage en milieu de travail pour des étudiants de niveau postsecondaire au sein de petites et moyennes entreprises d'un bout à l'autre du Canada, incluant le Québec. Le PSPÉ permet aux employeurs participants de recevoir un remboursement de jusqu'à 75 % du salaire versé (jusqu'à un maximum de 7 500 $) par stage.

Dans le cadre de la reprise économique du Canada et dans le but de demeurer concurrentiel dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement du Canada augmente de manière significative sa contribution au programme. En effet, les objectifs du nombre de stages étudiants connaissent une augmentation de de 19 % en 2021.

LE STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL EN TEMPS DE COVID : UN DÉFI DE TAILLE POUR NOS ÉTUDIANTS

Ce n'est un secret pour personne : les jeunes adultes figurent parmi les Québécois durement touchés par la crise de la COVID-19. Une récente étude de Statistique Canada sur les répercussions de la pandémie sur les étudiants du niveau postsecondaire démontre que la

perturbation la plus fréquemment déclarée est le report ou l'annulation de leur stage en milieu de travail (35 %). Un peu plus du quart (26 %) ont déclaré qu'une partie de leurs cours ont été repoussés ou annulés par leur établissement d'enseignement. En outre, plus de 67 % des

étudiants se disent très ou extrêmement préoccupés par le fait de ne pas avoir de perspectives d'emploi dans un avenir proche.

DES ENTREPRISES ÉQUIPÉES POUR LE SUCCÈS AVEC MAGNET

D'un autre côté, la COVID a déclenché une vague de changements sans précédent dans le monde des affaires. En cette période d'incertitude, les PME ont besoin de nouveaux talents agiles qui apportent de nouvelles perspectives à leur environnement en constante évolution. Magnet donne accès à un bassin des meilleurs talents afin de permettre aux entreprises de saisir les opportunités à venir. Intelligence artificielle, achat en ligne, innovation sociale, voici plusieurs domaines où les étudiants québécois excellent. Pourquoi s'en priver? Ryszard Kubinski, directeur scientifique chez Phyla, une entreprise de biotechnologie de la santé, témoigne de son expérience : « Ces subventions font une énorme différence pour de petites entreprises comme la nôtre, et l'apport que nous avons obtenu avec Magnet nous a vraiment aidés à soutenir nos étudiants. » Grâce à Magnet et à la plateforme de recrutement Outcome Campus Connect, les employeurs peuvent s'inscrire, obtenir une préapprobation de financement et afficher une offre d'emploi. En publiant des offres d'emploi, les employeurs peuvent rejoindre des étudiants d'un bout à l'autre du Canada et même cibler des établissements, des programmes et des régions géographiques spécifiques.



Les stages peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Magnet a réservé 1 500 stages pour les employeurs du milieu de la santé du Canada.



Renseignements sur le financement : https://swpp.magnet.today/fr

Inscription des employeurs : https://campusconnect.magnet.today/fr

Inscription des étudiants : https://outcomecampusconnect.ca

LinkedIn : MagnetToday | Twitter : @MagnetToday | Facebook : MagnetToday



À propos de Magnet :

Magnet est une plateforme d'innovation socionumérique fondée à l'Université Ryerson. Par le biais du réseau Magnet, notre mission est d'accélérer la croissance économique inclusive au Canada en développant les carrières, les entreprises et les communautés. Le réseau Magnet réunit tous les intervenants qui visent à favoriser la croissance et les débouchés économiques, et comprend des partenaires communautaires, des employeurs, des babillards d'emplois d'établissements postsecondaires et des chercheurs d'emploi dans tout le Canada. La technologie de jumelage intelligent de Magnet relie les chercheurs d'emploi à des possibilités de carrière et aide les entreprises à trouver des possibilités de croissance pertinentes, au bon moment. Née d'un partenariat entre Magnet et Orbis Communications, Outcome Campus Connect est la plus grande plateforme de recrutement postsecondaire en ligne au Canada.

SOURCE Magnet

Renseignements: Marie Létourneau, Relationniste, Marie Létourneau Communications, [email protected], 514-616-3549