Cette annonce intervient alors que Magnet achève le premier mandat de son comité consultatif, et entame une nouvelle phase de croissance et de planification stratégique. Depuis sa création, le comité consultatif a joué un rôle central dans l'élaboration de la vision de Magnet qui vise à encourager une croissance économique inclusive, à renforcer les liens au sein de la main-d'œuvre, et à promouvoir un changement systémique partout au Canada.

« Nous sommes reconnaissants envers les membres de notre premier comité consultatif pour leur dévouement et leurs conseils avisés, qui ont guidé Magnet dans ses années fondatrices », a déclaré Mark Patterson, directeur général de Magnet. « Alors que nous envisageons l'avenir, Jamie et Tiffany apportent une expertise inestimable et un leadership audacieux qui aideront Magnet à définir ses futurs plans stratégiques. »

Jamie Savage est une dirigeante reconnue dans le domaine du recrutement de talents et du développement des entreprises à forte croissance. Elle possède une grande expérience en matière de direction organisationnelle, de recrutement et d'engagement des employeurs. Tiffany Callender, porte-parole nationale pour le développement économique inclusif, a consacré sa carrière à l'autonomisation des communautés sous-représentées, au soutien des entrepreneurs et à la mise en place de voies de croissance durables.

En collaboration avec les membres actuels du comité consultatif de Magnet, Jamie Savage et Tiffany Callender contribueront à façonner le prochain chapitre de l'organisation, pour veiller à ce que ses programmes, ses partenariats, et ses initiatives continuent de répondre aux besoins en constante évolution de la main-d'œuvre canadienne.

Pour plus d'informations sur Magnet et ses activités visant à mettre en place des solutions inclusives et interconnectées pour le marché du travail, veuillez consulter le site https://magnetnetwork.ca .

À propos de Magnet

Magnet est un centre d'innovation situé à Toronto Metropolitan University. En privilégiant à la fois la technologie et les partenariats, notre vision consiste à créer un écosystème du marché du travail autonome, performant, et efficace. Nous concevons des solutions numériques, mettons en place des intégrations technologiques innovantes, et favorisons des partenariats visant à améliorer la connectivité, l'inclusion et les opportunités au sein de la main-d'œuvre canadienne.

En tant que porte-parole de confiance, Magnet collabore avec des experts de l'écosystème pour relever les défis liés à l'avenir du travail afin de renforcer les systèmes propices aux emplois de qualité et au développement des talents. Nous renforçons les capacités de nos partenaires, favorisons l'adoption d'innovations pertinentes, et validons les méthodes efficaces pour avoir un impact concret sur l'avenir économique du Canada.

Demandes de la part des médias : Florence Rousseau, Directrice, Marketing et Avancement du programme, [email protected]