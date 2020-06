Magasins Best Buy Canada Ltée choisit Fairstone Financière Inc. comme partenaire de financement au point de vente

La Financière Fairstone prendra en charge la gestion du portefeuille de cartes de crédit privatives de Best Buy.

MONTRÉAL, le 15 juin 2020 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le premier fournisseur non bancaire de solutions de prêt responsables au Canada, et Magasins Best Buy Canada Ltée (« Best Buy »), le plus grand détaillant de produits électroniques grand public au Canada, ont annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif de longue durée afin d'offrir du financement au point de vente (« PDV ») en magasin et en ligne aux clients de Best Buy à travers le Canada.

« Nous sommes fiers de nous associer à Best Buy pour offrir des solutions de financement à sa clientèle et l'aider à se démarquer au sein d'un secteur très concurrentiel », a commenté Serges Bériault, vice-président principal, Crédit indirect à la Financière Fairstone. Dans le cadre de son offre de financement de détail au PDV, la Financière Fairstone fournit à Best Buy une plateforme de financement numérique, mobile et automatisée qui permet aux clients de voir leur financement approuvé en moins de deux minutes.

La Financière Fairstone possède plus de 50 ans d'expérience en financement de détail au PDV et propose une technologie exclusive qui simplifie l'expérience client. La capacité de l'entreprise à aisément gérer un volume important de financement permet à la Financière Fairstone de s'associer à de petits et grands détaillants partout au Canada.

La Financière Fairstone assumera la gestion du portefeuille de cartes de crédit privatives de Best Buy dès le 1er juillet 2020.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de crédit responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre et à risque élevé, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à fairstone.ca/accueil.

À propos de Best Buy Canada Ltée Une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE : BBY), Magasins Best Buy Canada Ltée est l'un des plus grands et des plus fructueux détaillants omnicanaux au Canada, et exploite les marques Best Buy, Best Buy Mobile ainsi que Geek Squad. Avec plus de 170 magasins Best Buy et Best Buy Mobile à travers le Canada, ainsi qu'un vaste assortiment de produits en tout genre offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Magasins Best Buy Canada s'engage à avoir un impact bénéfique sur les collectivités par l'entremise de programmes et de partenariats visant à faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, visitez BestBuy.ca.

