Magasinage de Pâques en 2023 - Les consommateurs célébreront Pâques en achetant davantage et, surtout, localement

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a publié aujourd'hui les résultats de son étude annuelle sur les habitudes d'achat des consommateurs en vue de Pâques. Selon ce sondage réalisé en collaboration avec Caddle, la majorité des consommateurs qui célèbrent Pâques prévoit dépenser autant, sinon davantage que l'an dernier.

Les résultats de cette enquête montrent que deux tiers des répondants célébreront Pâques cette année et que 40 % prévoient recevoir ou être reçus pour une célébration. De plus, 87 % des répondants prévoient dépenser autant, sinon plus qu'en 2022. Les dépenses des consommateurs pour Pâques sont donc au rendez-vous cette année.

Les achats locaux en forte hausse

Le sondage révèle également que la plupart des consommateurs ont l'intention d'acheter localement et en personne cette année en vue de Pâques, 87 % des répondants ayant déclaré vouloir magasiner localement. Cela représente une augmentation significative par rapport à l'an dernier, alors que seulement 60 % des répondants avaient déclaré avoir l'intention de magasiner localement. De plus, 40 % d'entre eux recevront ou seront reçus cette année dans le cadre d'un repas ou d'un autre type de célébration.

Enfin, le sondage indique que plus de gens iront à l'épicerie cette année pour acheter leurs produits de Pâques, 58 % des répondants prévoyant acheter leurs produits de Pâques dans les allées des épiceries, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à l'an dernier.

« Malgré les incertitudes qui planent sur l'économie, les consommateurs célèbrent toujours Pâques avec enthousiasme et prévoient dépenser autant, sinon davantage que l'an dernier, et surtout, ils seront beaucoup plus nombreux à vouloir acheter localement et en personne. C'est une bonne nouvelle pour tous les commerçants », a commenté Michel Rochette, Président du CCCD - Québec.

Apprenez-en davantage sur les intentions d'achat des Canadiens en consultant le Sondage sur le magasinage de Pâques au Canada réalisé par Caddle et le CCCD ici.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur du secteur privé au Canada. Le secteur emploie plus de 2 millions de personnes au Canada, dont plus de 500 000 au Québec. Chaque année, c'est plus de 17 G$ en salaires que l'industrie verse aux Québécois. Les ventes au détail dans la Belle Province s'élèvent à plus de 130 G$. En tant que la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), association sans but lucratif financée par l'industrie, représente des entreprises de toutes tailles implantées dans toutes les régions du pays. Il s'agit de plus de 36 000 magasins au Québec, dont près de 15 000 sont membres du CCCD, opérant dans tous les secteurs du détail comme la mode, la bijouterie, les produits d'épicerie, la pharmacie, les articles de quincaillerie, et comptant autant des détaillants indépendants que des grandes surfaces, des commerces en ligne et bien plus. www.commercedetail.org.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Emanuela Lolli, Directrice, Communications et Événements - Québec, Cellulaire : 514 659 4887, [email protected]