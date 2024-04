Madwa-Nika Cadet appuie les groupes étudiants pour la rémunération des stages et presse la CAQ d'agir

QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse, Madwa-Nika Cadet, continue de presser le gouvernement caquiste de respecter enfin sa parole et de prendre action dans la mise en place d'une rémunération pour les étudiants en stage dans le secteur public.

La députée libérale de Bourassa-Sauvé présentera une motion en ce sens, aujourd'hui, et a tenu un point de presse sur le sujet, entourée des présidentes de deux importantes associations d'étudiants, Catherine Bibeau-Lorrain (UEQ) et Laurence Mallette-Léonard (FECQ). Depuis plusieurs mois déjà, Mme Cadet talonne le gouvernement pour qu'il dépose un plan de mise en œuvre de la rémunération des stages, comme il avait accepté de le faire en appuyant une motion en octobre 2023. Pourtant, rien n'a bougé depuis, déplore-t-elle.

À l'aube de la fin de session d'hiver, la porte-parole libérale estime qu'il est urgent de corriger la situation de non-rémunération des stages dans le secteur public, qui, rappelle-t-elle, touchent des métiers à prédominance féminine.

Citations

« Encore une fois, la CAQ dit une chose et fait son contraire. Alors que ses élus avaient voté, l'automne dernier, en faveur d'une motion pour la mise en place rapide de la rémunération des stages dans le secteur public, le gouvernement n'a toujours pas démontré le moindre signe d'action pour aller de l'avant. Ça prend plus de cohérence de la part de la CAQ et plus de soutien pour nos étudiants. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse et députée de Bourassa-Sauvé

« Il est temps que Pascale Déry de 2024 écoute les conseils de Pascale Déry de 2023 et place les stagiaires en tête de liste des priorités de l'enseignement supérieur. »

-Catherine Bibeau-Lorrain, présidente de l'Union étudiante du Québec

« Après un automne de manifestations, points de presse et lettres ouvertes, après des mobilisations encore en février et mars derniers pour la cause des stagiaires, que faudra-t-il de plus à la ministre de l'Enseignement supérieur pour ne pas les mettre de côté, eux qui sont l'avenir de la société québécoise? »

-Laurence Mallette-Léonard, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Alexandre Ducharme, Attaché de presse, Union étudiante du Québec, 514 497-2602, [email protected]; Étienne Langlois, Vice-président et attaché de presse, Fédération étudiante collégiale du Québec, 514 554-0576, [email protected]